Jau tris savaites trunkantis lėtas, metodiškas Ukrainos kontrpuolimas sulaukia įvairiausių vertinimų: nuo raminimų, kad realiai dar niekas neprasidėjo – tevyksta tik bandomieji smūgiai, siekiant pralaužti rusų gynybos linijas, o pagrindinės pajėgos dar nepajudėjo iki dramatiškesnių vertinimų.

Esą Ukrainos kariuomenė lėčiau ir nesėkmingiau, nei tikėtasi, vykdo savo operacijas, be to – niekaip nesugeba pasiekti proveržio, todėl visas kontrpuolimas jau neva pasmerktas žlugti. Optimistiškai savo pajėgų galimybes Rusijoje vertinantys kai kurie apžvalgininkai jau kone triumfuoja – esą pavyko jau prie pirmųjų gynybos linijų sustabdyti ir atremti moderniausia Vakarų technika ir ginkluote aprūpintas ukrainiečių pajėgas, jas priversti nukraujuoti.

Milžiniškus Ukrainos pajėgų nuostolius viešai vardijo ir pats Vladimiras Putinas, prabilęs apie tariamai šimtus sunaikintų ukrainiečių tankų ir kitos šarvuotosios technikos.

Poor bunker grandpa can't even keep the number of how many Ukrainian tanks his Army supposedly destroyed straight... #Putin #Russia #Ukraine #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/WKR7XBPGun

O tokių informacinių raminamųjų įspūdį turėjo sustiprinti jau kelias savaites platinti gandai, kad Ukrainos žvalgybos vadas Kyrylas Budanovas žuvo arba buvo sunkiai sužeistas ir išgabentas į Vokietiją sunkios būklės, o kariuomenės vadas Valerijus Zalužnas esą nušalintas nuo pareigų, nes prezidnetas Volodymyras Zelenskis tariamai nebepasitiki visame pasaulyje išgarsėjusiu generolu ir net pavydi jam dėmesio. Tokios žinutės kryptingai platinamos jau kurį laiką.

Ir nors rusų fronto linijos sausumoje ukrainiečiai dar išties nepralaužė, o ir patyrė nuostolių kontrpuolimo metu, Rusijos propagandistų sukurtas informacinis frontas pamažu ima byrėti – net patys rusai vis atviriau kalba apie savo armijos gebėjimus bei pasiekimus.

Dar daugiau dvejonių kyla, ar V. Putinas suvokia realią padėtį, ar jį, kaip ir visą Rusijos visuomenę šalies karinė vadovybė mausto, slėpdama, kas iš tikrųjų vyksta karo veiksmų zonoje. Būtent su tokia žinute ginkluotą savo samdinių maištą pradėjo ir baigė Jevgenijus Prigožinas.

Putinas ir Šoigu reaguoja neadekvačiai

Iš pirmo žvilgsnio dvejonės dėl V. Putino neadekvatumo nėra naujiena: tai, kad V. Putinui karinė vadovybė ir žvalgybos tarnybos dar prieš karą melavo ir pateikė pernelyg optimistinį paveikslą, kaip greitai rusams pavyks pasiekti užsibrėžtus tikslus, kaip ir kada neva subyrės Ukrainos karinė ir politinė vadovybė – visa tai pasirodė melas. Vietoje kelių dienų sėkmingos „specialiosios karinės operacijos“ rusai jau beveik pusantrų metų kariauja Ukrainoje, o dabar priversta ir gintis ir kautis tarpusavyje.

Ir kaip į tai reaguoja V. Putinas ir Rusijos Gynybos ministerija? Bent jau viešumoje susidaro įspūdis, kad neadekvačiai, tarsi nieko blogo nebūtų įvykę: iš pradžių Kremlius neigė bet kokias netektis, o sparnuota frazė „nuostolių nėra“ tapo pašaipų objektu ir netgi tinklapio, kuriame iš viešųjų šaltinių renkama informacija apie rusų karių žūtis pavadinimu.

Tada Kremlius menkino nuostolius, o netgi tais retais atvejais, kai pripažindavo savo karių netektis, visada pabrėžiami tariamai didesni ukrainiečių nuostoliai. Tad kai V. Putinas šią savaitę jau kelis sykius vardijo vis didesnius Ukrainos sunaikintos kovinės technikos skaičius, net patys rusai ėmė vartyti akimis ir trūkčioti pečiais: iš kur jis traukia tokius duomenis?

Žinoma, teoriškai toks viską kontroliuoti šalyje mėgstantis žmogus, kuris ne veltui vadinamas autoritariniu lyderiu, V. Putinas turėtų žinoti realią padėtį iš ataskaitų, kurias jam pateikia ir Gynybos ministerija, ir žvalgybos tarnybos, kurios daug metų konkuruoja vienos su kitomis, garsėja abipuse neapykanta ir manipuliacijomis.

Tačiau jau nesyk viešumoje susimovęs, susipainiojęs savo meluose ir jam pateiktų duomenų interpretavimuose V. Putinas nesyk įrodė – pasitikėti jo žodžiais apie faktinę informaciją ne tik negalima, bet ir kartais nesunku netgi patikrinti, iš kur patį prezidentą pasiekia melas.

Pavyzdžiui, kai prieš kelerius metus liūdnai pagarsėjęs ir dėl Kremliaus besiseilėjantis Holvudo režisierius Oliveris Stone’as kūrė filmą apie V. Putiną, pastarasis jam rodė vaizdo įrašą, kuriame neva užfiksuotas Rusijos aviacijos darbas Sirijoje.

Netrukus paaiškėjo, kad V. Putino demonstruoti kadrai yra identiški 2009 metų vaizdo įrašui, kuriame JAV pajėgos atakuoja teroristus Afganistane. Kai kilo skandalas, Kremlius pareiškė, kad šį vaizdo įrašą prezidentui persiuntė Gynybos ministerija.

Pastaroji ne kartą susimovė pati: socialiniuose tinkluose paskelbė medžiagą, kuri buvo vadinama „neginčijamu patvirtinimu, kad JAV suteikia priedangą teroristinės grupuotės „Islamo valstybė“ koviniams būriams“. Iš tikrųjų buvo panaudotos ekrano nuotraukos iš vaizdo žaidimo „AC-130 Gunship Simulator“. Tokių akivaizdžių melų Rusijos Gynybos ministerija, kuriai jau daug metų vadovauja vienu V. Putino įpėdinių vadinamas Sergejus Šoigu, pateikė ir daugiau.

Karas Ukrainoje parodė, kad Rusijos gynybos ministerija sugeba pasiekti naujas absurdiškumo aukštumas. Pavyzdžiui, ne kartą skelbti duomenys, kurie turėtų įrodyti, kad Ukrainos karinės oro pajėgos turėjo būti sunaikintos jau mažiausiai tris kartus, o salvinių ugnies sistemų HIMARS rusai sunaikino daugiau, nei jų iš viso buvo pristatyta, nors ukrainiečių orlaiviai vis dar skraido, o rusams per metus laiko iš tikrųjų nepavyko sunaikinti nė vienos HIMARS sistemos.

Dėl šios priežasties statistiką skelbiantis Rusijos gynybos ministerijos atstovas generolas Igoris Konašenkovas neatsitiktinai vadinamas klounu, kuris geba rimtu veidu dėstyti visišką absurdą.

Šaiposi iš gandų apie savo žūtį

Vis dėlto viena yra kasdien pasakoti išgalvotas istorijas, kai reali padėtis fronte išties nelabai keičiasi, visai kas kita – dinamiška ir kintanti situacija Ukrainos kontrpuolimo metu.

Neatsitiktinai rusams kol kas nepavyksta įrodyti, kad ukrainiečiai patiria milžiniškus nuostolius – išskyrus pavienius atvejus, kai demonstruojama arba ta pati pamušta technika, arba keli Ukrainos karo belaisviai, arba nekokybiški bepiločių orlaivių užfiksuoti vaizdai, parodyti tai, kas iš tikrųjų vyksta šio kontrpuolimo metu rusai negali.

Apie jo eigą ir ukrainiečiai iki šiol vengia dalintis išsamia informacija, nors ir ne be priežasties – operacinio saugumo reikalavimai yra ypač griežti, o dėmesys sutelktas į sudėtingiausią, ambicingiausią ir rizikingiausią etapą šiame kare.

Tad kai kelioms savaitėms iš viešumos dingo K. Budanovas ir V. Zalužnas – du bene geriausiai žinomi ukrainiečių generolai šio karo metu, Rusijos propagandistai kaip mat pabandė pasinaudoti padėtimi ir kurpė vieną istoriją po kitos. Galiausiai jos, žinoma, nepasitvirtino – V. Zalužnas, kuris jau anksčiau turėjo įrodinėti, kad yra gyvas, ir dabar pasirodė viešumoje iš štabo, netoli fronto linijos.

Tuo metu K. Budanovas ne tik pasirodė viešumoje, bet dar ir pasišaipė iš rusų propagandistų pasakų, esą jis buvo sunkiai sužeistas ir komos būklės išskraidintas į ligoninę Vokietijoje.

„Taigi, aš žuvau. Tada, pagal jų logiką, aš prisikėliau. O tada mane vėl sužeidė – tikriausiai raketa, kuri, kaip visi matė, pataikė į vandenį“, – vaizdo įraše komentuodamas gandus apie savo žūtį ar sunkų sužeidimą „povandeniniame NATO bunkeryje Kyjive“ šaipėsi K. Budanovas, sėdėdamas savo kabinete, kur, anot rusų, „būdamas komos būklės Vokietijoje“ dar spėjo duoti kelis interviu Vakarų žiniasklaidai – tada mane sunkiai sužeistą ir be sąmonės amerikiečių lėktuvas išskraidino į Vokietiją, kur aš šiuo metu ir esu“.

Galiausiai abu generolai dar pasirodė ir susitikime su V. Zelenskiu. Žinoma, vien tai, kad nuotraukų ir vaizdo įrašų prireikė sklaidyti gandus, anot iki šiol sąmokslo teorijas kurpiančių rusų propagandistų, reiškia, kad arba įrašai esą sumontuoti ar kitaip suklastoti, arba paskleisti gandai apie Ukrainos generolų žūtį išties tokie reikšmingi ir skausmingi Kyjivui, jog tenka imtis priemonių.

Kita vertus Ukrainos kariniai bei politiniai lyderiai šio karo metu jau ne kartą pademonstravo puikų humoro jausmą, gebėjimą net ir, regis, tragiškoje ar sunkioje situacijoje pasijuokti iš priešo bei Kremliaus bandymų manipuliuoti informacija.

Tokie juokeliai ne tik atskleidžia eilinius Rusijos melus, bet ir stiprina pačių ukrainiečių kovinę dvasią, rodant, jog šalies karinė ir politinė vadovybė ne tik nepalūžo, bet ir, tikėtina, užsiėmė gerokai rimtesniais dalykais, kad dabar, tariamai „žlungančio ukrainiečių kontrpuolimo“ metu galėtų sau taip lengvabūdiškai juokauti.

Ką reiškia šis Prigožino spektaklis?

O tai, kas dedasi pačioje Rusijoje su informacija, jau darosi vis sunkiau paaiškinama, nes čia juokai – menki. Nenutrūkstanti privačios karinės bendrovės „Vagner“ ir lyderio viešųjų ryšių kampanija jau kurį laiką buvo įgavusi keistus bruožus. Ir viskas prasidėjo ne nuo tariamo perversmo ar maišto.

Tai, kad buvęs asmeninis V. Putino virėjas, o dabar samdinių ir iš kalėjimų laikinai paleistų galvažudžių vadeiva Jevgenijus Prigožinas stojo į atvirą kovą su S. Šoigu ir generalinio štabo viršininkui Valerijui Gerasimovui bei visai Rusijos armijai – jokia naujiena.

Dar nuo Bachmuto šturmo sunkiausių dienų, kai J. Prigožinas viešai konveikė rusų generolus ir gynybos ministeriją dėl nepakankamo šaudmenų tiekimo „Vagner“ samdiniams šis spektaklis atrodė keistas, sunkiai paaiškinamas.

Todėl suprantama, kad netrūko ir netrūksta abejojančių, ar visa tai yra nuoširdu ir tikra. Juk koks generolas ar juo labiau pats S. Šoigu leistų, kad juos viešai kritikuotų, žemintų kažkoks samdinių vadeiva, buvęs virėjas, kalinys, kuris bando pasiglemžti šlovę už tikrus ar tariamus pasiekimus?

Bet kokia kritika tokio aukšto rango karininkams Rusijoje labai lengvai gali baigtis „netyčinėmis“ katastrofomis ir kitokiais būdais ištinkančiomis žūtimis, kurias suorganizuoti fronte, kur neretai pasirodo pats garbėtroška vadinamas J. Prigožinas, regis, nebūtų labai sudėtinga.

Ir vis dėlto J. Prigožinas iki šiol tebėra gyvas, kaip ir kitas karo nusikaltėlis – Igoris Girkinas. Pastarasis jau atvirai ir viešai šaiposi iš paties V. Putino, jo bei S. Šoigu, V. Gerasimovo karą Ukrainoje vadina nesėkme ir įrašinėja vieną vaizdo įrašą po kito, kuriuose prognozuoja neišvengiamą pralaimėjimą Rusijos armijai.

Tiesa, I. Girkino fronte nėra, net jei jis ten tariamai iš šmėžavo pernai. O štai J. Prigožino, regis, visur pilna – jis spėja pabuvoti ir pačioje Rusijoje, ir okupuotose Ukrainos teritorijose, kur prieš kameras mėgsta pozuoti įvairiausiose situacijose – tiek Bachmuto griuvėsiuose, tiek prie „Vagner“ samdinių lavonų.

Bet pastaruoju metu J. Prigožinas ėmė elgtis dar drąsiau, ypač įrašinėdamas savo kalbas. Vienoje naujausių jis skundėsi apie ukrainiečių pasiekimus fronte ir apie tai, kad vis labiau spaudžiamiems rusams – jau Rusijos kariams, o ne „Vagner“ samdiniams – Ukrainos kontrpuolimo metu trūksta šaudmenų, ginklų, kurių nesulaukia. Trūksta ir rusų karių fronte.

O blogiausia, anot J. Prigožino, kad Rusijos armija esą slepia informaciją apie ukrainiečių pasiekimus fronte. Slepia nuo visų, taip pat ir nuo vadinamųjų karo korespondentų, su kuriais, norėdamas parodyti, kad klausosi ne tik savo generolų, bet ir balso iš šalies, jau ne sykį prieš kameras viešai susitiko ir pats V. Putinas. O tai reiškia, kad tai, kokia tikroji padėtis yra fronte, V. Putino ausų gal net ir nepasiekia.

A good indication of the influence of prominent Russian Telegram channels and voenkors in this meeting with Putin, including Sladkov, Kots, Poddubny, Pegov, Filatov, Kulko, Rudenko, Steshin, Gazdiev, Zimenkin, Agranovich, Kuksenkova, Ushenin, etc. https://t.co/kqeQu5zu2u pic.twitter.com/N3u2Ymmsi6

Anot J. Prigožino, gynybos ministras S. Šoigu ir Generalinio štabo vadas V. Gerasimovas pasakoja prezidentui V. Putinui „nesąmones“ ir iš esmės yra išdavikai.

„Rusija kažkurią dieną atsibus ir sužinos, kad Krymas jau perduotas ukrainiečiams. Vyksta Rusijos federacijos interesų išdavystė! Skaičiai slepiami. Specialiosios operacijos vadovybė užsiima faktų klastojimu“, – isteriškai šaukdamas dar penktadienio vakarą pasakojo J. Prigožinas.

Kitame įraše jis jau viešai ir net įžūliai neigė paties V. Putino ne kartą pasakotą istoriją, kaip ukrainiečiai esą 8 metus „bombardavo Donecką ir ketino pulti Rusiją su NATO pagalba“, esą būtent todėl Kremlius ir buvo „priverstas pradėti specialią karinę operaciją“.

„Donbasą nuo 2014 iki 2022 m. išvogė – iš dalies žmonės iš prezidento administracijos, iš dalies žmonės iš FSB, iš dalies oligarchai, kurie vogė Donbaso žmonių pinigus“, – atvirai kaltindamas Rusijos armijos generolus ir Gynybos ministeriją vagystėmis bei melu kalbėjo J. Prigožinas, pridūręs, kad būtent Gynybos ministerija esą apgavo V. Putiną ir išprovokavo karą.

Prigozhin released today a new interview going over the current state of affairs as well as looking back at the events preceding the start of the "SMO". In this first bit, he explains that the Donbas was plundered by Russians since 2014 and the 2022 war began for reasons very… pic.twitter.com/7jOxrPXeX1