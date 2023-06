Tai, kad pernai rudenį pradėjusi Ukrainos sostinės apšaudymą dronais, kruizinėmis ir balistinėmis raketomis, Rusija sulauks dramatiškų pasekmių, jau buvo aišku tada.

Ir išties, į ukrainiečių prašymus atsiliepė didžiosios Vakarų šalys – Vokietija pristatė pažangiausią savo oro gynybos sistemą IRIS-T, JAV galiausiai perdavė ir „Patriot“.

Ir nors šios sistemos nėra nei visuomet tikslios, nei galinčios numušti 100 proc. atskriejančių raketų, nėra ir nepažeidžiamos – tai yra vienas vertingiausių ir todėl labiausiai Rusijos medžiojamų taikinių, ukrainiečiai neslepia: jiems gautos priemonės yra išsigelbėjimas.

Not a Patriot launcher (as initially claimed by some Russian channels) but a TRML-4D radar, used by the IRIS-T air defense system was possibly taken out by a Lancet kamikaze drone.