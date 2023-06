Landsbergis Nausėdą palygino su Vėgėle: išryškėja nebeslepiama antipatija valdančiajai daugumai

Augustė Lyberytė ELTA

Išklausęs ketvirtąjį metinį prezidento Gitano Nausėdos pranešimą, Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis teigia, kad šalies vadovas savo kalba pradėjo artėjančių rinkimų kampaniją. Be to, konservatoriaus teigimu, kalboje išryškėjo aiški antipatija valdančiajai daugumai. Todėl Daukanto aikštės lyderio pasisakymai politikui priminė George Orwello aprašytas neapykantos dviminutes. G. Landsbergis pasidžiaugė, kad tokių G. Nausėdos pareiškimų tenka klausyti tik kartą per metus.

„Akivaizdu, kad tai yra rinkiminė kalba. Tai paskutinė kalba, kurią prezidentas sakys iki prezidento rinkimų. Jau kita bus arba kito prezidento, arba to paties perrinkto prezidento, bet jau po rinkimų“, – antradienį Seime išklausęs prezidento metinį pranešimą žurnalistams sakė G. Landsbergis. „Aišku, kad išryškėja nebeslepiama antipatija valdančiajai daugumai. Jeigu anksčiau ją dar būdavo mėginama maskuoti, tai dabar turbūt yra ir rinkiminės kampanijos dalis. Tiesiog save prieš pastatyti Vyriausybei kaip alternatyvą“, – aiškino jis. G. Landsbergis pabrėžė, kad prezidento kalboje netrūko „ekonominio populizmo“. Tai konservatorių lyderiui priminė viešojoje erdvėje vis aiškiau apie galimą kandidatavimą 2024 m. šalies vadovo rinkimuose pasisakantį teisininką Igną Vėgėlę. „Man net susidarytų įspūdis, kad šitą kalbą – bent jau dalį jos – tikrai galėtų sakyti ir koks nors Ignas Vėgėlė, stovėdamas toje pačioje tribūnoje“, – sakė G. Landsbergis, pažymėdamas, kad pastarojo advokato ir G. Nausėdos pozicijos sutampa ir siekiant save pateikti kaip alternatyvas dabartinei valdžiai. Todėl apibendrindamas išgirstą kritiką, G. Landsbergis teigė, kad Daukanto aikštės lyderio kalba jam priminė G. Orwello romane „1984“ aprašytas neapykantos dviminutes. „Jeigu tektų tokių kalbų – ypatingai jos antrosios dalies – klausytis dažniau, ne kartą per metus... Tai man primintų iš Orwello „1984“ – buvo tokios dvi minutės neapykantos. Tai tiesiog toks srautas pasakymų, kodėl politinis oponentas nepatinka. Tokia emocinė iškrova, kurią knygoje buvo privaloma padaryti ten kasdien. Ačiū Dievui, kad mes tą turime tik kas metus“, – nurodė G. Landsbergis. ELTA primena, kad prezidentas antradienį skaitytame metiniame pranešime kvietė valdančiuosius gerbti kitą nuomonę ir savo sprendimus grįsti ne partinės gerovės, o visuomenės interesų tikslais. Pasak jo, dėl kartais pasirodančio „atviro cinizmo“ ir atgimusio „neobebrystės reiškinio“ dalis Lietuvos žmonių jau dabar nekantriai laukia naujos valdžios. Be to, vertindamas valdančiosios daugumos darbą, šalies vadovas pripažino, kad dalis visuomenės jau dabar norėtų išsirinkti naują valdžią. „Iš tiesų dalis visuomenės nekantriai laukia galimybės kituose rinkimuose pakeisti neįtikusią valdžią“, – akcentavo prezidentas, pridurdamas, kad dar nėra vėlu Lietuvos žmonėms pademonstruoti pagarbą.