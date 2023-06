TS-LKD priežiūros komitetas svarstys konservatorių pateiktus paaiškinimus dėl kanceliarinių lėšų

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) priežiūros komitetas ketina šaukti posėdį ir aptarti regioninių partijos skyrių atstovų pateiktus paaiškinimus dėl galimai neskaidriai panaudotų kanceliarinių lėšų.

Kaip Eltai teigė TS-LKD vykdantysis sekretorius Martynas Prievelis, komiteto posėdis planuojamas jau artėjančią savaitę.

„Kitą savaitę yra planuojamas priežiūros komiteto posėdis. Bus apsvarstyti tarybos narių pateikti atsakymai dėl veiklai skirtų išlaidų panaudojimo“, – Eltai sakė M. Prievelis.

Kaip pranešta anksčiau, birželio pradžioje posėdžiavęs konservatorių priežiūros komitetas įpareigojo galimai savivaldybių tarybų narių veiklai skirtomis lėšomis piktnaudžiavusius partiečius pateikti savo paaiškinimus dėl susiklosčiusio „čekiukų“ skandalo. Tokiai informacijai pateikti skirta savaitė laiko.

Pasak M. Prievelio, didžioji dalis TS-LKD regioninių skyrių – net ir tų, kurie dar nebuvo apžvelgti visuomenininko Andriaus Tapino tyrime – jau pateikė partijos vadovybei reikiamą medžiagą.

„Nemaža dalis jų jau yra pateikę atsakymus, kiti dar laukia informacijos ir pagrindžiančių dokumentų iš savivaldybių“, – nurodė jis.

„Priežiūros komitetas apsvarstys tuos atsakymus ir priims tolimesnius sprendimus“, – pakartojo TS-LKD vykdantysis sekretorius.

Priežiūros komitetas, įpareigodamas pateikti situaciją paaiškinančius dokumentus, nurodė, kokios sankcijos gali grėsti savo išlaidų nesugebėsiantiems pagrįsti vietos savivaldybių tarybų nariams.

„Tais atvejais, kuomet yra pareikšti įtarimai, susiję su netinkamu tarybos nario veiklai skirtų lėšų panaudojimu, TS-LKD nario narystė partijoje stabdoma nedelsiant apie tai sužinojus“, – pažymima rašte.

„(...) taip pat Prezidiumui pritarus draudžiama TS-LKD nariui būti kandidatu artimiausiuose Seimo, savivaldos, Europos Parlamento ar Prezidento rinkimuose“, – teigiama nutarime.

Keletas į skandalą įsivėlusių konservatorių jau suspendavo narystę TS-LKD

Visgi, M. Prievelis pastebėjo, kad kai kurie TS-LKD atstovai ne tik pateikė reikiamą informaciją partijai, bet ir suspendavo savo narystę. Tokį sprendimą, pasak vykdančiojo sekretoriaus, priėmė ilgus metus sostinės taryboje konservatoriams atstovavęs Gediminas Švilpa bei buvusi Mažeikių tarybos narė Genoveita Gricienė.

„Kai kurie priėmė sprendimus individualiai. Keletas yra susistabdžiusių narystę savo noru – tai Gediminas Švilpa ir Genoveita Gricienė“, – paminėjo M. Prievelis.

Visuomenininkas A. Tapinas, apžvelgdamas praėjusios kadencijos Vilniaus miesto tarybos narių išlaidas, pastebėjo, kad G. Švilpa galimai piktnaudžiavo kanceliarinėmis lėšomis ir pateikė administracijai čekius už benziną ir dyzeliną. Taip pat nurodoma, kad politikas pildavosi kurą itin dažnai – kelissyk per dieną ar netgi per valandą. Be to, G. Švilpos kuro čekiuose nurodomos naudotos 6 skirtingos banko kortelės.

Tuo metu G. Gricienė visuomenininkui sukėlė abejonių dėl itin didelių kompensacijų kurui 2021 m. karantino metu – tada, kai savivaldybių tarybos dirbo nuotoliniu būdu. Skelbta, kad buvusi konservatorė kurui išleido 3100 eurų, o per visą kadenciją – 8353 eurus.

ELTA primena, kad kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo eilė savivaldybių. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminius tyrimus Neringos, Mažeikių, Šilutės, Pagėgių, Kauno miesto, Kauno rajono, Ignalinos bei Šiaulių savivaldybėse.

Savo ruožtu tyrimus dėl galimai pažeisto viešojo intereso Pagėgiuose ir Šilutėje pradėjo ir Generalinė prokuratūra. Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai pradėjo tyrimą dėl Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių tarybų nariams skirtų išmokų teisėtumo.