Demokratų pareiškime – aštri kritika valdžiai: kreipiasi ir į Nausėdą

Šeštadienį Vilniuje į suvažiavimą susirinkusi Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ išplatino pareiškimą apie padėtį sagumo ir užsienio politikos srityse. Jame demokratai negaili aštrių žodžių valdančiųjų vykdomai politikai ir ragina nevilkinti esminių projektų, o prezidentą imtis lyderystės. Kritika reiškiama vidaus ir užsienio reikalų bei krašto apsaugos ministrams.

Demokratai konstatuoja, kad blogėjanti saugumo situacija reikalauja ypatingo požiūrio į Lietuvos nacionalinių interesų užtikrinimą bei Lietuvos interesų apsaugojimą.

„Deja, dabartinės Vyriausybės vykdomoje politikoje neliko solidaus valstybiškumo bei atsakingo požiūrio ne tik į kasdienį valstybės valdymą, bet ir į strateginių valstybės uždavinių planavimą bei įgyvendinimą. Jau trejus metus visa valstybė gyvena deklaratyvių pareiškimų bei dėmesio nukreipimo akcijų fone. Esame priversti konstatuoti, kad šalies nacionalinių interesų gynimas valdantiesiems tapo antraeiliu uždaviniu, siekiant vienadienių antraščių bei realius darbus pakeičiant aštriomis citatomis bei tuščiomis politinėmis deklaracijomis“, – teigiama pareiškime.

Jame taip pat akcentuojami Rusijos režimo vykdomi karo nusikaltimai prieš Ukrainą, jos žmones, augančios grėsmės Baltijos šalims bei aplinkiniams regionams.

„Raginame valdančiąsias partijas nevilkinti būtinų infrastruktūros darbų ir realiais veiksmais stiprinti visuomenės pasirengimą kritinėms situacijoms. Akivaizdu, kad dabartinė Vyriausybė stokoja ambicijų ir gebėjimų įgyvendinti būtinus pokyčius Lietuvos saugumo srityje. Nepaisant aukščiausių šalies pareigūnų aštrios retorikos, liekame NATO saugumo politikos vartotojai, o ne teikėjai. Raginame Vyriausybę bei Seimo valdančiuosius pabaigti kadenciją bent jau padedant ambicingus pagrindus šalies saugumo politikos transformacijai bei priimti būtinus sprendimus visuotinės gynybos koncepcijos realiam įgyvendinimui“, – skelbia demokratai.

Pareiškime partija atkreipia dėmesį, kad „kad karinės ir kitos infrastruktūros tinkamas parengimas nacionalinėms bei sąjungininkų pajėgoms turi būti pirminė užduotis.“

„Kol ji nėra tinkamai įgyvendinta, nesolidžiai ir nebrandžiai atrodo priekaištai išsakomi mūsų sąjungininkų iš Vokietijos atžvilgiu. Būtina ne tik gerinti karinės infrastruktūros projektų įgyvendinimo priežiūrą, bet ir pašalinti kliūtis viso regiono saugumui svarbaus „Rail Baltica“ projekto įgyvendinime. Kviečiame valdančiuosius pirmiausia atlikti savo „namų darbus“ ir nebandyti atsakomybės už Lietuvos saugumą permesti mūsų sąjungininkams“, – rašoma dokumente.

Jame neigiamai įvertinti ir Vyriausybės pareigūnų vieši ginčai su užsienio ekspertais dėl Lietuvai išsakomos kritikos ar patarimų. Kritika reiškiama ir krašto apsaugos ministrui Arvydui Anušauskui.

„Kviečiame Krašto apsaugos ministeriją pateikti aiškius ir nevienareikšmiškus planus kaip bus stiprinamas aktyvusis rezervas, kokių priemonių bus skubiai imamasi rezervistų žinių atnaujinimui bei koks paskatų bei kompensacijų mechanizmas bus pasiūlytas. Pažymime, kad Krašto apsaugos ministerijos pagrindinių uždavinių neįgyvendinimas negali būti dangstomas socialinių tinklų žinučių vertimu iš ukrainiečių kalbos.

Nepaisant spartaus išlaidų augimo gynybos reikmėms, tinkamo dėmesio Lietuvos gynybos pramonės pajėgumų auginimas nesulaukia. Lietuvos investicijos į gynybos inovacijas neatitinka šio laikmečio poreikių ir nesulaukia tinkamo dėmesio iš valstybės vadovų bei atsakingų pareigūnų. Kviečiame Vyriausybės atstovus nepraleisti galimybės išnaudoti Lietuvos gynybos pramonės potencialą užtikrinant, kad Lietuva išplėtotų šalies saugumui būtinus gynybos pramonės pajėgumus bei taptų aukštos pridėtinės vertės gynybos produkciją eksportuojančia valstybe“, – teigia Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.

Dokumente taip pat konstatuojama, kad, anot demokratų, civilinės saugos sistemos parengtis nesulaukė realaus valdančiųjų dėmesio.

„Buvo apsiribota brangia Vidaus reikalų ministerijos viešųjų ryšių kampanija, kurios efektyvumas nebuvo įvertintas. Kviečiame Vidaus reikalų ministeriją parengti konkretų planą, numatantį investicijas į civilinei saugai būtinų objektų pritaikymą visuomenės poreikiams, ilgalaikę investicinę programą numatančią slėptuvių ir kolektyvinės saugos statinių tinklo plėtrą bei modernizavimą.

Saulius Skvernelis Foto: ELTA / Tomas Vinickas

Pažymime, kad autoritariniams režimams kasdien niekinant laisvės, žmogaus teisių ir teisės viršenybės principus bei bandant kurti pasaulinio nesaugumo atmosferą, savo kasdieniu elgesiu ir gebėjimu tinkamai valdyti kylančias krizes, negalime nusižengti esminiams vertybiniams Vakarų pasaulio principams, kuriuos deklaruojame atstovaujantys. Kviečiame Vyriausybės atstovus pripažinti klaidas ir dirbti vardan Lietuvos saugumo nepaminant teisės viršenybės, demokratijos išlaikymo, žmogaus teisių užtikrinimo principų bei išvengiant disonanso tarp poelgių ir retorikos“, – pabrėžiama rašte.

Kreipėsi į Nausėdą

Partijos teigimu, dabartinėje situacijoje „ne laikas valstybės užsienio bei gynybos politiką laikyti pavienių politikų interesų ir ambicijų įkaitais.“

„Besitęsiantys asmenybių konfliktai Vyriausybės viduje neleidžia tinkamai užtikrinti Krašto apsaugos bei Užsienio reikalų ministerijų pozicijų suderinamumo ir kelia realią riziką Lietuvos santykiams su mūsų strateginėmis partnerėmis.

Kviečiame Lietuvos Respublikos Prezidentą imtis lyderystės sprendžiant šiuos iššūkius, kad Lietuvos bei viso regiono atsparumo didinimas būtų ne deklaratyvus, bet realus uždavinys su aiškiomis įgyvendinimo priemonėmis likus daugiau nei metams iki naujos Vyriausybės suformavimo po 2024 metų rinkimų. Atkreipiame dėmesį, kad trūkinėjantis dialogas tarp svarbiausių šalies institucijų neturi kenkti valstybės saugumo užtikrinimui ir tikrai negali tapti Lietuvos tarptautinės politikos skiriamuoju bruožu.

Tikime, kad saugi Lietuva yra kertinė bet kurios Vyriausybės užduotis, bei net ir darbuodamiesi opozicijoje, esame pasirengę visomis išgalėmis stiprinti valstybės atsparumą ir piliečių pasirengimą. Kviečiame Respublikos Prezidentą bei valdančiąją koaliciją ieškoti bendrų sutarimo taškų su visomis Lietuvoje veikiančiomis politinėmis jėgomis, siekiant išsaugoti valstybės užsienio ir saugumo politikos prognozuojamumą po trejų 2024 metais vyksiančių rinkimų“, – priduriama „Vardan Lietuvos“ pareiškime.

Saulius Skvernelis Foto: ELTA / Tomas Vinickas

Priėmė rezoliuciją: valdantieji patiria visišką pažadų vykdymo fiasko

Demokratai suvažiavimo metu priėmė ir rezoliuciją dėl politinės padėties valstybėje. Pateikiame visą jos tekstą:

„Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ suvažiavimas apsvarstė susiklosčiusią politinę padėtį Lietuvoje, valdančiųjų veiksmus, opiausias šalies problemas ir jų sprendimų būdus.

Primindamas, kad 2020 metais valdantieji dosniai dalinę pažadus apie skaidrumą, laukiančias reformas, tobulesnę politinę kultūrą, kokybinius politikos pokyčius ir visuotinę gerovę, šiuo metu patiria visišką pažadų vykdymo fiasko.

Įvertindamas, kad ką tik įvykęs priešlaikinių Seimo rinkimų politinis spektaklis tapo apogėjumi, atspindinčiu visą kadenciją trukusį valdančiųjų arogantišką Seimo ir visuomenės nuomonės nepaisymą, jokios kritikos netoleravimą ir nuolatinį susikompromitavusių ministrų dengimą.

Teigdamas, kad konservatorių bandymas „perkrauti“ Seimą tėra dūmų uždanga kratantis atsakomybės dėl nepavykusių ir laiku nepradėtų reformų, prastėjančios ekonominės situacijos, žmonių realiųjų pajamų kritimo, augančio skurdo ir gyventojų nusivylimo bei 2024-ais visuomenėje kilsiančių įtampų dėl itin mažų fiskalinės drausmės apriboto biudžeto galimybių ir netinkamo Vyriausybės bei visuomenės pasirengimo tokioms pertvarkoms kaip mokesčių, negalios nustatymo ar įtraukaus ugdymo reformos.

Konstatuodamas, kad jau daugiau negu metus mūsų visuomenė išgyvena įvairiapusį – civilinį, ekonominį, socialinį, sveikatos apsaugos, kriminogeninį, pasitikėjimo valdžia ir kitą – nesaugumą. Nepaisant pavyzdinio mūsų visuomenės susitelkimo padedant Ukrainai, Lietuvos piliečiai jaučiasi vis labiau bejėgiai savo pačių valstybėje. Nusivylimas valdžia, o dar blogiau, demokratija, per praėjusius metus tapo kritiškai žemas, ką rodo sumažėjęs pilietinės galios indeksas bei per pusę metų sparčiausiai Europoje kritęs pasitenkinimas demokratija šalyje. Nepriklausomai nuo to, kas esame, ar pensininkas, ar moksleivis, valstybės tarnautojas ar verslininkas, – visi vienoje ar kitoje srityje jaučiamės nesaugiai, nes šalia objektyvių priežasčių prarandame tikėjimą geresne ateitimi, pasitikėjimą valdžios gebėjimu spręsti mūsų bendruosius klausimus bei savo galia keisti situaciją šalyje.

Foto: ELTA / Tomas Vinickas

Atsižvelgiant į tai, kviečia Lietuvos Respublikos Prezidentą imtis telkiančios lyderystės sprendžiant politinę krizę Lietuvoje, o Lietuvos Respublikos Vyriausybę užtikrinti Lietuvos gyventojų saugumą, pradedant nuo šių veiksmų:

• Nedelsiant imtis mūsų visų vaikų saugumo užtikrinimo Lietuvos mokyklose, kur milžiniškais tempais plinta elektroninių cigarečių, skysto tabako, narkotinių ir kitokių nuodingų medžiagų vartojimas. Nesant švietimo ministrui, pasitelkus naujus Seimo priimtus krizių valdymo instrumentus garantuoti efektyvią problemos sprendimo koordinaciją valstybės lygiu, užtikrinti teisėsaugos, žalingų įpročių prevencijos programų ir vaikų užimtumo priemonių sinergiją.

• Grąžinti esminį buvusios Vyriausybės prioritetą – socialinį šeimos saugumą – į aukščiausią politikos prioritetų poziciją. Ženkliai didinti paramą vaikus auginančioms šeimoms, užtikrinant vaikus auginančių tėvų karjeros apsaugos ir palaikymo priemones, galimybę lanksčiai derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus, formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į šeimą kaip visuomenės ir valstybės pagrindą bei tautos išlikimo garantą. Užtikrinti palankios aplinkos auginti vaikus sudarymą, būsto nuomos ar įsigijimo jaunoms šeimoms galimybes bei nemokamą pradinukų maitinimą mokyklose.

• Saugoti Lietuvos žmonių gyvybes iš esmės gerinant sveikatos apsaugos paslaugas Lietuvoje. Nutraukti gėdingą Lietuvos atsilikimą ES pagal mirtingumą nuo išvengiamų ligų bei ilginti sveiko gyvenimo trukmę: investuoti į ligų prevenciją, eilių mažinimą bei psichologinės pagalbos prieinamumą.

Įvertindamas sudėtingą mūsų šalies ir jos gyventojų situaciją, kviečia visą visuomenę susitelkti sprendžiant kasdieną kylančius iššūkius, o savo sričių ekspertus turinčius darbo patirtį buvusiose Vyriausybėse ir visus norinčius skirti savo žinias ir energiją darbui vardan Lietuvos, telktis į Demokratų politinę bendruomenę bei kartu kurti saugią Lietuvos žmonių ateitį.“