Čekiukų skandalas prisivijo ir Bužinską: apkarto pasivažinėjimas „Ford Mustang“ kabrioletu Majamyje dalį pinigų grąžino

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską ir jo pirmtakę Liną Koriznienę vejasi nemalonūs klausimai apie pernai rudenį įvykusią komandiruotę JAV. Į parodą Majamyje vykę savivaldybės tarnautojai išsinuomojo „Ford Mustang“ kabrioletą ir jau antrą atvykimo dieną išvažiavo į turistų pamėgtą Ki Vesto miestą, o sąskaitą apmokėti pateikė savivaldybei. A. Bužinskas pripažįsta, kad šios išvykos būti neturėjo: „Tai buvo klaida“.

Pavasarį sostinės savivaldybės administracijos direktoriumi paskirtas A. Bužinskas praėjusią kadenciją dirbo tuometės administracijos direktorės L. Koriznienės pavaduotoju.

Pernai rugsėjo 10-17 (dėl skrydžio perkėlimo komandiruotė prasitęsė iki 18 d. – aut.) dienomis L. Koriznienė su A. Bužinsku buvo komandiruoti į JAV, Majamyje, vykusią tarptautinę išmaniojo miesto parodą „Smart city Expo“.

Oficialiame parodos puslapyje nurodoma, kad renginys vyko tik dvi dienas – rugsėjo 14 ir 15 d.

Nors apie jokius papildomus renginius kitomis dienomis Delfi viešai pateikiamos informacijos rasti nepavyko, savivaldybės atstovai tikina, kad „Smart city Expo“ prasidėjo anksčiau – rugsėjo 12 dieną.

Kaip to įrodymą savivaldybė Delfi pateikė A. Bužinsko kažkam iš savivaldybės siųsto laiško kopiją su renginio programa.

Šiame laiške nurodoma, kad rugsėjo 12 ir 13 dienomis buvo numatyti įžanginiai parodos renginiai: ekskursijos, dirbtuvės, pokalbiai, o 13 dieną – atidarymo vakaras.

Šiame laiške A. Bužinskas rašė, kad jam ir tuometei jo vadovei JAV reikėtų būti jau rugsėjo 11 dieną, kad būtų išvengta nuovargio dėl laiko juostų skirtumo.

Foto: ELTA / Dainius Labutis

Delfi gauti dokumentai rodo, kad nors savivaldybės tarnautojai apsigyveno viešbutyje, kuris nuo parodų centro, kur vyko renginys, yra nutolęs vos apie 400 metrų, visam viešnagės JAV laikui – rugsėjo 11-16 dienoms, A. Bužinsko vardu buvo išnuomotas „Ford Mustang“ kabrioletas, kuriuo per šešias dienas savivaldybės tarnautojai nuvažiavo 832 kilometrus.

Delfi taip pat gavo duomenų, įrodančių, kad rugsėjo 12 dieną, kai A. Bužinskas ir L. Koriznienė jau turėjo dalyvauti įžanginiuose renginiuose Majamyje, šis automobilis stovėjo turistų traukos objekte – įspūdingo grožio Ki Vesto mieste.

Savivaldybės administracijos vadovų išvyka į šį kurortą taip ir nebūtų paaiškėjusi, jei savivaldybei apmokėti nebūtų pateikta ne tik kuro sąskaita, bet ir „Ford Mustang“ parkingo Ki Veste bilietai.

Bužinskas: labai apgailestauju

Vilniaus miesto savivaldybės atstovas spaudai Gabrielius Grubinskas atsakymuose Delfi teigė, kad į Ki Vestą A. Bužinskas su tuomete savo vadove vyko laisvo pusdienio metu, o šios kelionės kuro čekis su komandiruotės išlaidomis buvo pateiktas „dėl techninės klaidos“.

Tačiau Delfi turimi automobilio parkavimo bilietai verčia abejoti laisvo pusdienio versija.

Delfi turi tris parkavimo Ki Veste bilietus, kurie rodo, kad A. Bužinsko vardu išnuomotas automobilis kurorte rugsėjo 12 dieną prabuvo nuo 1 val. 20 minučių popiet iki 5 val. 37 min. vakaro.

Nuo Majamio iki Ki Vesto – apie 260 kilometrų, o kadangi tai – miestas sala, dalis greitkelio yra įrengta virš vandens, todėl šis kelias laikomas vienu gražiausių JAV.

Kelionė į vieną pusę A. Bužinskui ir L. Koriznienei turėjo užtrukti apie trejetą valandų, tad labai abejotina, ar tą dieną jie galėjo rasti laiko dar ir sudalyvauti renginiuose Majamyje.

Delfi to teiravosi A. Bužinsko, tačiau tiesaus atsakymo nesulaukė.

„Aš dabar tiksliai pasakyti, kaip buvo, tiksliai neatsimenu. Buvo pirma pusė (dienos – aut.) laisva ir per ją mes išvažiavome, – Delfi sakė A. Bužinskas. – Bet kokiu atveju, ar pusė dienos, ar pilna būtų buvusi laisva, nereikėjo mums ten važiuoti ir tai yra mūsų klaida ir dar didesnė klaida buvo apskritai tas išlaidas pateikti kaip kelionės išlaidas. Dėl to tikrai apmaudu ir dėkojame jums, kad jūs tą klaidą mūsų pastebėjote. Turėjo nevažiuoti, o nuvažiavus turėjome neteikti, dėl to labai apgailestauju“, – sakė jis.

L. Koriznienė į Delfi klausimus asmeniškai atsakyti nepanoro.

Pinigus grąžino

Anot savivaldybė atstovo spaudai, „suprasdami, kad ši klaida kelia pagrįstų abejonių dėl komandiruotės metu vykusių kelionių“, šiuo metu savivaldybės Žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėja dirbanti L. Koriznienė bei A. Bužinskas su kuru bei parkingu susijusias kelionės išlaidas grąžino į savivaldybės biudžetą, viso – 242,64 Eur (po 121,32 Eur).

Lina Koriznienė Foto: ELTA / Josvydas Elinskas

A. Bužinskas Delfi pabrėžė, kad automobilio šios komandiruotės metu tikrai reikėjo, nes dalis renginių vyko ne konferencijų centre, kurį A. Bužinskui ir L. Koriznienei buvo nesunku pasiekti pėsčiomis.

„Važiavome po įvairias miesto vietas, buvo įvairūs gatvės meno pavyzdžiai, rodė, kokius daviklius yra mieste įdiegę, važinėjome po skirtingas Majamio vietas. Buvo tų veiklų. Jei paroda būtų vykusi tik dvi dienas, mes tik tom dviem dienom būtume važiavę“, – patikino jis.

Taip tvirtinama ir savivaldybės atstovo pateiktame atsakyme.

Anot atstovo spaudai G. Grubinsko, „Smart city Expo“ paroda prasidėjo nuo organizatorių parengtų turų ir instaliacijų apžiūros bei dirbtuvių skirtingose miesto dalyse, todėl patogiam nuvykimui į skirtingas renginio vietas buvo išnuomotas automobilis.

Konkretaus modelio neprašė

Jis taip pat patikino, kad savivaldybės atstovai nuomotojo neprašė konkretaus automobilio modelio.

„Užsakant automobilį tiekėjai davė garantiją tik automobilių kategorijai, bet ne konkrečiam modeliui. Automobilių nuomos kompanija atvykus į renginį priskyrė tokį automobilį, kokį tuo metu turėjo vietoje“ – teigiama atsakyme.

Savivaldybės atstovas Delfi pateikė laišką, kuriame A. Bužinskas prieš kelionę savivaldybės tarnautojai rašė didelių pageidavimų automobiliui neturintis.

Anot savivaldybės, „Smart city Expo„ parodoje Majamyje Vilniaus miesto savivaldybės atstovai susipažino su inovatyviais miestų kūrimo modeliais, naudojant dirbtinį intelektą bei duomenų analizę. Renginio metu vyko paskaitos ir kursai su įvairių JAV miestų ir valstijų atstovais, technologijų, infrastruktūros ekspertais, išmaniųjų miestų specialistais.

Pasak Delfi pateikto atsakymo, į skirtingas renginio vietas ir susitikimus A. Bužinskas su L. Korizniene vyko kartu.

Komandiruotės ataskaitose išlaidos, susijusios su automobiliu, pasak savivaldybės, yra priskirtos A. Bužinskui, nes jis buvo automobilio vairuotojas.

Anot savivaldybės, visos komandiruotės išlaidos siekia 10 903,56 Eur.