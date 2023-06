Tokia savivalė daugiau tęstis nebegali: į Gulbinų kvartalą važiuos Seimo nariai pareigūnai dalijasi filmuota medžiaga su užfiksuotu pažeidimu

Po Delfi tyrimo apie tvora užtvertą mišką Gulbinų kvartale Seimo Antikorupcijos komisija priėmė sprendimą pradėti tyrimą ir Seimo nariai vyks į Gulbinų kvartalą situaciją aiškintis vietoje. Tuo metu Aplinkos apsaugos departamentas viešina vaizdo įrašą su užfiksuotu pažeidimu.

Seimo nariai važiuos į Gulbinų kvartalą

Kaip birželio 7 d. savo tyrime rašė Delfi, Lietuvoje prabangiausiame Gulbinų kvartale mišką juosia tvora net ir šiuo metu, kai miškas oficialiai sugrąžintas į dokumentus. Šie 3,4 ha miško mįslingomis aplinkybės iš sklypo dokumentų buvo dingę prieš kelis metus, bet po Delfi tyrimo klaida buvo ištaisyta.

Kai 2022 m. miškas grąžintas į dokumentus, visuomenė turi teisę į jį patekti. Laisvas lankymasis tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose numatytas Miškų įstatyme ir aplinkos ministro patvirtintose Lankymosi miške taisyklėse.

Tačiau uždariausiame ir pačiame prabangiausiame Gulbinų kvartale, kuriame savo rezidencijas turi įtakingiausi šalies verslininkai, aukšta metalinė tvora liko stovėti kaip stovėjusi.

Savo ruožtu Aplinkos ministerija ir jai pavaldus Aplinkos apsaugos departamentas teigia, kad tvoros šalinti iš miško nėra pagrindo, nes esą yra varteliai ir visi į juos gali patekti. Tačiau Delfi kartu su blogeriu Skirmantu Malinausku nuvykę į vietą įsitikino, kad viskas nėra taip paprasta: einant į teritoriją kelią pastoja apsauga. Be to, kai kurie varteliai buvo užrakinti.

Birželio 7 d. publikavus pirmąją Delfi tyrimo dalį, kurią galite rasti čia, į posėdį susirinkusi Seimo Antikorupcijos komisija vienbalsiai nutarė pradėti tyrimą ir išsiaiškinti, kodėl valstybinės institucijos nepriima reikiamų sprendimų.

„Mieli kolegos, šiandien portale Delfi pasirodė, sakyčiau, toks gana nemalonus straipsnis dėl Gulbinų kvartalo. Matyt, visi komisijos nariai pasiskaitėm. Lyg atrodė, kad mūsų komisijos indėlis ten pakankamai didelis. Tik noriu priminti, kad gana daug rekreacinės zonos prie ežero staiga iš miško virto ne mišku. Paskui mūsų komisijos prisidėjimu ir vėl tai tapo mišku. Buvom patikinti, kad tos tvoros bus nuimtos. Bet, deja, nieko panašaus ten neįvyko. Jeigu mane įpareigojate, aš parašysiu raštą institucijoms, kad jos įvertintų šiame straipsnyje iškeltas problemas ir kad mus informuotų. O kartu galbūt šitą temą reikia panagrinėti detaliau“, - į Seimo Antikorupcijos komisijos narius kreipėsi komisijos pirmininkas Algirdas Stončaitis.



Siekiant detaliai išsiaiškinti situaciją Seimo nariai vyks į Gulbinų kvartalą.

„Užsisakykime autobusiuką ir pasidarykime išvažiuojamąjį posėdį. Netoli Gulbinai, tai mes, komisijos nariai, nuvažiuokime į vietą. Pasikviestume aplinkos apsaugos, žemėtvarkos pareigūnus. Jie nemato būtinybės surašyti įpareigojimą nugriauti tvoras. Galbūt mums pasidarytų aiškiau“, - teigė Seimo narys.

Su A. Stončaičio pasiūlymu sutiko Seimo narys Vilius Semeška. Jis juokaudamas teigė, kad galbūt netgi verta nusivežti ir maudymosi reikmenis.

„Geras siūlymas. Gal dar maudymosi šortus pasiimsim, jeigu bus karšta. Pažiūrėsim, ar galima prieiti iki vandens“, - juokavo Seimo narys.



A. Stončaitis tokiam pasiūlymui pritarė: „Nu galima. Ten ežeras matosi nuo keliuko. Nors ir užtvertas, bet gražus. Tai gal ir pasimaudytume po posėdžio.“

Galiausiai jis teigė, kad į išvažiuojamąjį posėdį bus kviečiami ir atsakingų institucijų vadovai: „Kolegos, jeigu pritartumėt, paprašytume, kad institucijos įsivertintų iki to laiko. Pakviestume atsakingus vadovus sudalyvauti, kad jie galėtų su mumis vietoje apsitarti, kokie sprendimai padaryti, arba kodėl jie nepriimami. Vietoje matytume aiškesnę situaciją.“

Šiam pasiūlymui buvo pritarta vienbalsiai. Taigi, Seimo nariai į Gulbinų kvartalą važiuos aiškintis situacijos.

Išvijo Delfi žurnalistus ir S. Malinauską

Delfi kartu su S. Malinausku praėjusią savaitę apsilankė 14,5 ha dydžio Gulbinų kvartale. Straipsnį ir video reportažą galite rasti čia.

Per pagrindinius vartus peiliu ir pistoletu ginkluotas apsaugos darbuotojas mūsų neįleido. Patekus per antrus vartus jis paaiškino, kad galime paeiti tik keliolika metrų. Miške, teigė, nėra ką veikti, todėl pasiūlė šiek tiek paėjėti taku. Treti vartai buvo užrakinti. Supratus, kad atvyko Delfi žurnalistai, juos imta staiga atrakinėti. Tai užfiksavo ir Delfi fotografas.

Net ir patekus į sklypą, prieiti prie Verkių regioniniame parke esančio Gulbino ežero nėra galimybių, nes apsauga neleidžia iš vieno miško ploto sklypo ribose pasiekti kito.

Taigi, realybėje paaiškėjo, kad Aplinkos ministerijos, kuriai vadovauja Simonas Gentvilas, teiginiai, kad visi į mišką gali patekti per vartelius, nepasitvirtino.

Galiausiai teko skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112 ir kviesti Aplinkos apsaugos departamento pareigūnus. Jie parodė, kuriose sklypo vietose yra miškas. Ir aiškino, kad teoriškai visuomenė ten turi teisę patekti.

Be to, svarbu ir tai, kad miško žemė šiame sklype suskaidyta atskirais lopinėliais, tačiau visuomenė gali patekti ne į visas miško dalis, nes ne visur įrengti varteliai, o per ne miško žemę apsauga eiti neleidžia. Taigi, kodėl varteliai neįrengiami arba apskritai kodėl nepašalinama tvora iš visų miško dalių, kad visuomenė galėtų patekti į absoliučiai visus miško elementus? Ar tai, kad visuomenė negali patekti į absoliučiai visus miško elementus sklype, nėra Miškų įstatymo pažeidimas? Tokį klausimą pateikėme Aplinkos apsaugos departamentui.

Šio atstovai, atsakydami į klausimus, vėl kalbėjo apie kelis vartelius. Tačiau varteliais neįmanoma patekti į visus miško elementus, kai kurie aklinai aptverti tvora ir tose vietose vartelių tiesiog nėra.

Aplinkosaugininkai užfiksavo pažeidimą

Po pirmosios Delfi tyrimo dalies ir po aplinkosaugininkų iškvietimo į Gulbinų kvartalą, Aplinkos apsaugos departamentas išplatino pranešimą spaudai. Jame teigiama, kad pareigūnai nustatė pažeidimą.

„Dėl visuomenei apribotos galimybės patekti į mišką greta Gulbinų kvartalo Aplinkos apsaugos departamento Miškų kontrolės departamentas pradėjo naują tyrimą – pažeidėjai bus patraukti atsakomybėn už Miškų įstatymo reikalavimų nevykdymą, taip pat bus įteiktas privalomasis nurodymas reikalaujant sudaryti galimybes asmenims visą laiką laisvai lankytis miške.

Vilniaus miškų kontrolės skyriaus pareigūnai, stebėdami situaciją dėl galimai ribojamų galimybių asmenims patekti į miško žemę Vilniuje greta gyvenamojo Gulbinų kvartalo, atliko periodinį patikrinimą vietoje. Buvo nustatyta, kad patekimas į miško žemę VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio Neries girininkijos 266 kvartale, šalia Didžiųjų Gulbinų g. 25, ribojamas.

Remdamiesi turima informacija, kad vakarop visi vartai rakinami, todėl į miško žemę patekti niekas negali, Vilniaus miškų kontrolės skyriaus pareigūnai objektą dar kartą patikrino po 18 val. Buvo nustatyta, kad lankymasis miške apribotas – varteliai buvo užrakinti ir per aplinkosaugininkų patikrinimą“, - nurodyta Aplinkos apsaugos departamento pranešime.



Departamentas pabrėžia – Miškų įstatymo 8 str. 1 d. nurodo, kad fiziniai asmenys turi teisę laisvai lankytis visų nuosavybės formų miškuose, išskyrus rezervatų ir specialios paskirties objektų (pasienio zona, kariniai objektai ir kt.) miškus ir miškus, kuriuose tai apriboja kiti įstatymai. Šis leidimas numatytas ir Lankymosi miške taisyklių 5 p.

„Sklypo valdytojas ne kartą buvo informuotas apie neteisėtą veikimą, kai visuomenei ribojama patekti į mišką, todėl departamentas siekia, kad šiuo tyrimu būtų pritaikytos dar griežtesnės priemonės, leisiančios užtikrinti laisvą patekimą į miško žemę. Sklypo valdytojo sudaryta situacija visiškai nepriimtina, todėl svarbu, kad ją stebėti mums padeda ir pilietiški asmenys, ir žiniasklaida. Mes, savo ruožtu, imamės visų įmanomų veiksmų, kad visuomenė galėtų naudotis tuo, kas jai priklauso“, – teigė Miškų kontrolės departamento direktorius Tadeuš Ablačinskij.

Departamentas primena: pamatę, kad galimybė patekti į mišką apribota, iškart praneškite telefonu 112, kad aplinkosaugininkai galėtų nedelsdami reaguoti.

Delfi primena, kad Gulbinų kvartalo sklypas yra išnuomotas UAB „Gulbinų turizmas“. Sklype esančių pastatų savininkus galite rasti čia.