Žinią apie okupantų padarytą žalą patvirtino ukrainiečiai.

„Rusijos okupacinė kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinę. Dabar tikslinamas sugriovimo mastas, vandens greitis ir apimtis, galimos potvynių vietos. Visos tarnybos dirba. Situacija stebima“, – sakoma Ukrainos Pietų operatyvinės karinės vadovybės pranešime.

Sprendžiant iš internete pasirodžiusių kadrų, užtvanka kritiškai pažeista ir nebegali sulaikyti vandens srauto. Iš Kachovkos vandens telkinio nekontroliuojamai plūsta vanduo, tai gali sukelti didelius potvynius žemiau pasroviui.

Anušauskas: katastrofos padariniai gali būti labai dideli

Į įvykį sureagavo krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

„Kol virš Kijevo buvo numušamos visos 35 šiąnakt paleistos raketos, okupantai griovė N.Kachovkos užtvanką ant Dniepro upės. Dabar gresia dalinis užtvindymas Chersonui, o ypač kairiajame Dnipro krante 80 gyvenviečių. Ar tik taip negalvojama stabdyti ukrainiečių pajėgas pietuose?“, – rašė ministras.

A. Anušauskas atkreipė dėmesį ir į kitas rizikas, galinčias lemti baisius padarinius.

„Tuo tarpu Krymas liks be vandens, o Zaporižės atominės elektrinės reaktoriams reikalingo vandens lygis nukris. Padariniai šios sukeltos technogeninės, ekologinės katastrofos gali būti labai dideli“, – pridūrė ministras.

Padėtį pakomentavo ir situaciją Ukrainoje atidžiai stebintis bei ukrainiečių duomenis susisteminęs rašytojas, vertėjas Marius Burokas.

Kaip atkreipė dėmesį jis, ukrainiečiai skelbia, kad, panašu, susprogdinti 11 iš 28 šliuzų.

„Tikriausiai tai bus didžiausia 21 a. žmogaus sukelta katastrofa. Pasekmės dar neapskaičiuotos, bet akivaizdu, kad jos bus baisios.

Krymas, bent jau šiaurinė jo dalis, dabar tikrai liks be vandens.

Kachovkos rezervuaras, be kita ko, buvo pastatytas Šiaurės Krymo kanalui užpildyti. Bet ne tik tai – taip pat Kachovkos kanalui ir Dniepro-Kryvoj Ryho kanalui. Iš ten pat buvo aušinami ir Zaporižės AE reaktoriai. Vandens rezervuaro tūris milžiniškas – 18 kubinių kilometrų. Visa tai dabar išsiliejo“, – feisbuke rašė M. Burokas.

Jo teigimu, yra pranešimų, kad susprogdinta ir hidroelektrinės įranga: generatoriai, turbinos.

„Vanduo užtvankoje krenta labai sparčiai – po 15 cm per valandą. Po 5 valandų išsiliejęs vanduo pasieks kritinį lygį“, – pridūrė M. Burokas.

Kasčiūnas: dar kartą pademonstruotas barbariškas Maskvos veidas

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas taip pat sureagavo į teroristinį aktą.

„Rusijos okupacinė kariuomenė susprogdino / pažeidė hidroelektrinės elektrinės užtvanką Chersono srityje Ukrainoje. Tai gali turėti katastrofiškas pasekmes tiek gyventojams, tiek didžiausiai Europoje atominei elektrinei Zaporižėje.

Ukrainos prezidentas skubiai sušaukė Saugumo ir gynybos tarybos posėdį po kurio turėtų paaiškėti situacijos rimtumas.

Maskva dar kartą pademonstravo savo barbarišką veidą, tačiau ta diena netoli, kai Rusija ir jos vadovybė privalės atsakyti už visus savo vykdomus karo nusikaltimus“, – pabrėžė L. Kasčiūnas.

Pradėta evakuacija

Ukrainiečiai patvirtino pradėję pavojingiausiuose taškuose esančių gyventojų evakuaciją.

Chersono srities karinės administracijos vadovybė pranešė, kad dėl susprogdintos Kachovkos hidroelektrinės užtvankos vandens lygis taps kritinis per penkias valandas. Apie tai skubaus kreipimosi į gyventojus metu informavo Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.

„Rusijos kariuomenė surengė dar vieną teroro aktą – susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką. Po penkių valandų vandens lygis taps kritinis, pradėta pavojinguose rajonuose gyvenančių žmonių evakuacija“, – nurodė jis.

O. Produkinas paprašė žmonių greitai pasiimti dokumentus, pirmos būtinybės daiktus ir laukti evakuacinių autobusų. Jis taip pat pažymėjo, kad incidento vietoje dirba visų atitinkamų operatyvinių tarnybų darbuotojai ir kariai.

Zelenskis rengia neeilinį posėdį

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis surengs neeilinį posėdį dėl Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sprogimo, socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas.

Šalies prezidentas tviteryje rašė, kad toks teroristinis rusų veiksmas „tik patvirtina, kad jie turi būti išvaryti iš kiekvieno Ukrainos žemės kampelio.“

„Jiems nereikėtų palikti nė vieno metro, nes kiekvieną metrą jie naudoja terorui. Tik Ukrainos pergalė grąžins saugumą. Ir ši pergalė ateis. Teroristai nesugebės sustabdyti Ukrainos vandeniu, raketomis ar dar kuo nors.

Visos pajėgos dirba. Sušaukiau Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybą. Skleiskite tik oficialią ir patikrintą informaciją“, – pridūrė V. Zelenskis.

