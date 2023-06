Lenkų rinkimų akcija subrandino idėją: išmokas Vilniaus rajone gautų ne tik politikai

Lietuvą krečiant čekučių skandalui, Lenkų rinkimų akcijos atstovai Vilniaus rajono savivaldybės taryboje pasiūlė išmokas, kokias veiklai vykdyti gauna tarybos nariai, mokėti ir seniūnaičiams. Rajono socialdemokratai teigia, kad siūloma išmokų suma – per didelė, tačiau pripažįsta, kad daugumą taryboje turinčiai Lietuvos lenkų rinkimų akcijai – Krikščioniškų šeimų sąjungai (LLRA-KŠS) pasipriešinti beveik neįmanoma.

LLRA-KŠS frakcijos Vilniaus rajono taryboje seniūnas Waldemaras Urbanas siūlo, kad savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičiai per mėnesį savo veiklai vykdyti gautų iki 0,2 proc. vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio (VMDU) siekiančią išmoką. Dabar tai sudarytų daugiau kaip 350 eurų.

Palyginimui – rajono savivaldybės politikams mokama 0,25 VDMU dydžio išmoka, kas šiuo metu sudaro apie 470 eurų.

W. Urbano pasiūlymui jau pritarta savivaldybės komitetuose, dėl jo galutinai bus apsispręsta artimiausiame tarybos posėdyje.

„Siūlomas naujas seniūnaičių veiklos išlaidų kompensavimo sumos dydis leistų labiau populiarinti šias pareigas, pritraukti daugiau kandidatų imtis šių pareigų ir išrinktiems seniūnaičiams suteiktų daugiau galimybių veikti ir labiau orientuotis į susitikimus su rajono gyventojais, girdėti ir spręsti jų problemas“, – pasiūlymą motyvuoja W. Urbanas aiškinamajame rašte.

Fonas ne pats geriausias

Delfi politikas sakė, kad toks pažadas buvo įrašytas į LLRA-KŠS programą einant į rinkimus.

„Taip, fonas šiuo metu Lietuvoje nėra pats geriausias, – sutiko, W. Urbanas, tačiau pabrėžė, kad siūloma suma bus didžiausia galima, o tai reiškia, kad seniūnaičiai neprivalės jos visos išnaudoti.

Seniūnaičiai į pareigas yra renkami ir dirba visuomeniniais pagrindais, kitaip tariant, negauna algos.

Šiuo metu, pasak frakcijos seniūno, Vilniaus rajono savivaldybės seniūnaitis per mėnesį veiklai vykdyti tegauna 8 eurus.

„Tai yra tikrai apverktina ir kai kuriuos seniūnaičius stabdo nuo aktyvios veiklos“, – sakė jis ir pabrėžė, kad dabar skiriamų pinigų nepakanka net nuvažiuoti, kur reikia, arba informacinei medžiagai parengti.

W. Urbano teigimu, pritarus siūlymui, seniūnaičiai turėtų deklaruoti patirtas išlaidas, kurios vėliau būtų kompensuojamos pateikus išlaidų čekius.

Foto: ELTA / Orestas Gurevičius

Pasak politiko, linkstama prie to, kad šiems metams būtų numatyta mažesnė išmokos suma – iki 200 eurų.

Šiemet, pasak jo, tai biudžetui galėtų kainuoti daugiau kaip 100 tūkst. eurų, tiesa, šią suma LLRA-KŠS paskaičiavo su mintimi, kad ne visi seniūnaičiai išnaudos maksimalią leidžiamą sumą.

„Tvarka bus tikrai griežta ir kaip kai kuriose savivaldybėse, kur dabar girdime, kad tvarkos išvis nebuvo, tai taip nebus“, – patikino jis.

Anot W. Urbano, per pusmetį nuo naujos kadencijos tarybos darbo pradžios seniūnaitijos privalo išsirinkti naujus seniūnaičius.

„Šiuo pasiūlymu darome signalą žmonėms, kurie galbūt svarsto, ar dalyvauti rinkimuose, kad eitų į tas pareigas ir kad administracija kompensuos išlaidas, susijusias su jų veikla. Tai paskatinimas žmonėms“, – sakė jis.

Beveik kaip įžeidimas

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos Vilniaus rajono savivaldybėje seniūnas Ruslanas Baranovas Delfi taip pat akcentavo, kad šiuo metu seniūnaičių gaunama išmoka yra tikrai per maža.

Tiesa, jo duomenimis, ji yra dar mažesnė, nei nurodė W. Urbanas, ir siekia 50 eurų per metus, tai yra, šiek tiek daugiau kaip 4 eurus per mėnesį.

„Tie 50 eurų atrodo beveik kaip įžeidimas“, – sakė jis.

Tačiau socialdemokratams atrodo, kad LLRA-KŠS dabar siūloma suma yra tikrai per didelė, be to, pasiūlyme neatsižvelgiama į seniūnaitijų dydį, nes vienos yra didesnės, o kai kurios – „tik trys gatvės“.

Socialdemokratai skaičiuoja, kad 0,2 VMDU dydžio išmokos mokėjimas seniūnaičiams, kurių Vilniaus rajone yra daugiau kaip 190, biudžetui atsilieptų skaudžiai – daugiau kaip 800 tūkst. eurų per metus.

R. Baranovo teigimu, socialdemokratams nepatinka ir siūloma kompensavimo tvarka, kuri, politikų vertinimu, nėra saugi skaidrumo požiūriu.

„Bet politinė situacija yra tokia, kad LLRA-KŠS turi 18 tarybos narių, kas yra visiška dauguma, ir jie gali priimti iš esmės, ką jie nori. Mes neturime kažkokių ginklų, kaip juos sustabdyti“, – sakė jis.

Socialdemokratų frakcija kol kas jokių susitarimų dėl bendro darbo Vilniaus rajono taryboje nėra pasirašiusi.

Politiko įsitikinimu, ateityje seniūnaičiams galima būtų tiesiog mokėti algą, kaip kad siūloma ir savivaldybių tarybų nariams.