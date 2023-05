Po šokiruojančios vaikino istorijos apie kunigo seksualinį smurtą – žinia iš prokuratūros: reikšmingos aplinkybės nebuvo ištirtos

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pritarė išvadai, kuri buvo jai pateikta šiandien, užbaigus ikiteisminio tyrimo, pradėto 2022 m. vasario mėn. dėl galimai 2018-2020 m. vykdytų seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų prieš nepilnametį, medžiagos patikrinimą, rašoma pranešime.

Išvadoje konstatuojama, kad nors esminiai ikiteisminio tyrimo veiksmai buvo atlikti savalaikiai, tačiau dalis aplinkybių, kurios yra reikšmingos nusikalstamai veikai kvalifikuoti, nebuvo tinkamai ištirtos, taip pat šio ikiteisminio tyrimo metu nepašalinti tam tikri proceso dalyvių parodymų prieštaravimai. Konstatavus šiuos ikiteisminio tyrimo trūkumus daroma išvada, kad reikšmingos prokuroro nutarimo pagrįstumui aplinkybės ikiteisminio tyrimo metu nebuvo tinkamai ištirtos ir įvertintos, todėl siūloma naikinti 2022 m. lapkričio 24 d. priimtą prokuroro nutarimą, kuriuo nurodytas ikiteisminis tyrimas nutrauktas, ir jį atnaujinti.

Susipažinusi su šia išvada generalinė prokurorė Nida Grunskienė jai pritarė ir pavedė Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentui atnaujinti nurodytą ikiteisminį tyrimą.

Pranešime tikinama, kad apie esminius atnaujinto ikiteisminio tyrimo rezultatus visuomenė bus informuota.

Pranešime primenama apie pagrindinius su šiuo ikiteisminiu tyrimu susijusius faktus:

Ikiteisminis tyrimas dėl nepilnamečio asmens privertimo lytiškai santykiauti (pagal Baudžiamojo kodekso 151 str. 2 d.) buvo pradėtas 2022 m. vasario 2 d.

Šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas remiantis duomenimis, gautais 2022 m. sausio 6 d. pradėto ikiteisminio tyrimo dėl sukčiavimo ir kitų nusikalstamų veikų metu, apklausiant šiomis nusikalstamomis veikomis įtartą asmenį.

Kratos, atliktos 2022 m. balandžio 28 d., metu įtariamojo kompiuterinėje įrangoje buvo rasti pornografinio turinio dalykai, kuriuose vaizduojamas vaikas.

2022 m. lapkričio 24 d., įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, prokuroras konstatavo, kad nusikalstama veika, numatyta BK 151 str. 2 d., nepadaryta, todėl ikiteisminį tyrimą dėl šios nusikalstamos veikos nutraukė. Ikiteisminis tyrimas buvo tęsiamas toliau dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR Baudžiamojo kodekso 309 str. 2 d.

2022 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo priimtu teismo baudžiamuoju įsakymu kaltinamasis pripažintas kaltu dėl disponavimo pornografiniu turiniu, kuriame vaizduojamas vaikas (pagal LR Baudžiamojo kodekso 309 str. 2 d.). Teismas skyrė galutinę 4 tūkst. eurų baudą.

2023 m. gegužės 25 d. generalinė prokurorė N. Grunskienė nurodė Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentui išsamiai patikrinti nutraukto ikiteisminio tyrimo, pradėto dėl 2018-2020 m. prieš nepilnametį galimai vykdytų seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų, medžiagą.

Kaip anksčiau rašė Delfi, kunigas K. Palikša buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl to, kad nepilnametį asmenį privertė lytiškai santykiauti, be to, per kratą jo planšetiniame kompiuteryje „Ipad“ pareigūnai surado net 13 pornografijos vaizdų su seksualiai išnaudojamais vaikais nuo 14 iki 18 metų, todėl jam buvo pareikšti įtarimai dėl pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas arba pateikiamas kaip vaikas, įgijimo ir laikymo.

Ikiteisminį tyrimą teisėsaugos pareigūnai pradėjo net negavę Manto pareiškimo – kai jis buvo iškviestas į apklausą dėl pinigų užvaldymo apgaulės būdu iš kunigo, šis tyrėjams pareiškė, kad tai padarė iš keršto.

„Aš K. Palikšai keršijau, nes jis mane ne kartą seksualiai išnaudojo, kai man buvo 15 metų, vertė lytiškai santykiauti, o už tai, kad nepraneščiau apie neteisėtus veiksmus, man sumokėjo pinigų, bet ir toliau mane spaudė santykiauti, pervesdavo pinigų už lytinius santykius ir tylėjimą, jis norėjo, kad niekas nesužinotų“, – teigiama Delfi.lt gautame ikiteisminio tyrimo metu vykusios Manto apklausos protokole.

Tyrimas truko beveik metus, jo metu ne kartą buvo apklaustas įtariamuoju tapęs K. Palikša, taip pat ir nukentėjusiuoju pripažintas Mantas, tačiau galop prokuratūra priėmė sprendimą dvasininkui panaikinti įtarimus dėl to, kad šis nepilnametį vertė lytiškai santykiauti. Taip buvo nuspręsta dėl to, kad nepavyko įrodyti, jog iš tikrųjų Mantas buvo verčiamas lytiškai santykiauti, – jį su dvasininku siejo artimi ryšiai, jis ne kartą jam davė pinigų.

Kad šis tyrimas yra nutrauktas, Mantas dar nežino, bet neslėpė, kad, jeigu taip ir nutiktų, esą tai jo nė kiek nenustebintų.

Nors K. Palikšai ir buvo panaikinti įtarimai dėl privertimo nepilnametį lytiškai santykiauti, tačiau jam vis tiek teko atsakyti prieš įstatymą – prokurorai dvasininkui pateikė kaltinimus dėl neteisėto pornografijos vaizdų su seksualiai išnaudojamais vaikais įgijimo ir laikymo ir baudžiamąją bylą perdavė teisėjams.

Teismas kunigą nuteisė – skirta tūkstantinė bauda

Į teismą kunigui nereikėjo eiti – jis sutiko su prokuroro pasiūlyta bausme, todėl buvo nuspręsta baudžiamąjį procesą baigti tyliai, teismui priimant baudžiamąjį įsakymą. Teismas, įvertinęs tyrimo metu surinktus duomenis bei ekspertų išvadas, kuriose teigiama, kad pas kunigą rasta pornografinio turinio medžiaga, nusprendė K. Palikšai skirti 4 tūkstančių eurų baudą. Ją buvo leista sumokėti per metus, be to, iš kunigo kaip nusikalstamos veikos padarymo priemonė buvo konfiskuotas planšetinis kompiuteris.

