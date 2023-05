Gandai apie Lukašenkos „nunuodijimą“: ukrainiečiai atskleidžia svarbią detalę

Susitikimo su Vladimiru Putinu metu Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka buvo apnuodytas ir kritinės būklės pristatytas į centrinę Maskvos ligoninę, tokia informacija savaitgalį žaibiškai pasklido internete ir tapo plačiai aptarinėjama „naujiena“. Aiškėja, kad A. Lukašenka tikrai nesiruošia mirti, panašu, kad jokio apnuodijimo nebuvo, o Ukrainos naujienų kanalas siūlo pažvelgti, kas šią informaciją paskleidė.

Vos tik susitikęs su V. Putinu, A. Lukašenka pasijuto taip blogai, kad iš karto buvo nuvežtas į ligoninę, kurioje ir toliau gydomas, praėjusį šeštadienį socialiniuose tinkluose paskelbė vienas Baltarusijos opozicijos atstovų, 2020 metais kandidatuoti šalies prezidento rinkimuose bandęs buvęs aukštųjų technologijų parko vadovas Valerijus Tsepkalo.

Jis patikslino, kad A. Lukašenkai valomas kraujas, o sveikatos būklė tokia sunki, kad ligonio nebegalima transportuoti. Pastangas išgelbėti Baltarusijos diktatoriaus gyvybę V. Tsepkalo vadino siekiu nukreipti dėmesį nuo gandų, kad jį bandyta nunuodyti susitikimo su V. Putinu metu.

V. Tsepkalo pareiškė, jog nepaisant to, pavyks atgaivinti A. Lukašenką ar ne, jo likimas tarsi jau nulemtas – medikai perspėja, jog ligos gali bet kada atsinaujinti.

According to preliminary information, subject to further confirmation, #Lukashenko was urgently transported to Moscow's Central Clinical Hospital after his closed-door meeting with #Putin. Currently, he remains under medical care there. Leading specialists have been mobilized to… pic.twitter.com/xTQ1O7Yp2W — Valery Tsepkalo (@ValeryTsepkalo) May 27, 2023



Ukrainos naujienų kanalas „24 kanal“ siūlo itin kritiškai vertinti šiuos teiginius ir juos paskleidusį Baltarusijos opozicijos atstovą V. Tsepkalo.

Esmė ta, kad informaciją apie kariuomenės dalinių ir jėgos struktūrų judėjimą Baltarusijoje viešinantis „Telegram“ kanalas „Belaruskij Hajun“ užfiksavo, kaip gegužės 25 dieną A. Lukašenkos kortežas vyko į prezidentinę rezidenciją Minske. Gandai apie tai, kad A. Lukašenka kritinės būklės ir gydomas Maskvos ligoninėje – nepasitvirtino.

„Šiuo metu negalime patvirtinti Valerijaus Tsepkalo paskleistų gandų, kad Lukašenka gegužės 25 d. buvo paguldytas į ligoninę Maskvoje. Mūsų žiniomis, A. Lukašenka gegužės 25 d. 20.00 val. grįžo į Minską, po to jo kortežas buvo pastebėtas pakeliui į rezidenciją", – pranešė stebėjimo grupė „Belaruskij Hajun“.

Currently, we can’t confirm the rumors spread by Valery Tsepkala that Lukashenko was hospitalized in Moscow on May 25.

According to our information, Lukashenko returned to Minsk on May 25 at 20:00, after which his motorcade was spotted on the way to his residence. pic.twitter.com/v4zUmX2Ejv — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) May 28, 2023



„Nereikia tikėti šiomis skambiomis antraštėmis, mes juk turime gebėjimą mąstyti kritiškai. Atkreipkime dėmesį, kas paviešino informaciją, jog A. Lukašenka neva gydomas Maskvoje. Tai „opozicijos“ atstovas V. Tsepkalo“, – skelbia Ukrainos naujienų kanalas „24 kanal“.

Primenama, kad tas pats V. Tsepkalo 2020 metais siekė kandidatuoti Baltarusijos prezidento rinkimuose, tačiau gelbėdamasis nuo gresiančių A. Lukašenkos represijų buvo priverstas bėgti iš šalies.

„Kartu su žmona nuo A. Lukašenkos represijų jis pabėgo į Maskvą. Kažkodėl jis pasirinko būtent Maskvą...

Be to, tas pats opozicionierius V. Tsepkalo tais pačiais 2020 metais Rusijos karą prieš Ukrainą (prasidėjusį 2014 metais – red.) vadino „pilietiniu konfliktu Donbase“ ir nesugebėjo atsakyti: dalyvauja Rusija kare prieš Ukrainą, ar ten, Donbase, patys ukrainiečiai tarpusavyje kariauja.

Todėl ateityje vertinant štai tokius pranešimus, reikėtų atkreipti dėmesį, kas yra jų autoriai“, – reziumavo Ukrainos naujienų kanalas „24 kanal“.

Pirmadienį aktyvistų grupė „Belaruskij Hajun“ patikslino, kad A. Lukašenka susitinka su Rusijos centrinio banko vadove Elvyra Nabiulina ir tikrai nėra gydomas Maskvos ligoninėje.

Lukashenko is now meeting with Elvira Nabiullina, the head of the Central Bank of Russia, in the Palace of Independence in Minsk. He isn’t in hospital in Moscow.

1/2 pic.twitter.com/2s2kBNIgQU — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) May 29, 2023



Spekuliacijos nėra naujos



VU TPSMI politologas Vytis Jurkonis, pirmadienį kalbėjęs laidoje „Delfi diena“, atmetė gandus, kad Maskva galėjo bandyti nunuodyti Baltarusijos diktatorių ir sako, kad tai tik eilinis bandymas parodyti, neva Kremlius mėgino susidoroti su Lukašenka.

„Aš manau, kad tai yra toks sąmoningas klaidinimas, nes Baltarusijos situacija, Baltarusijos piliečiai yra įkaitai tos asmeninės Lukašenkos valdžios. Lukašenka dešimtmečius nieko nedarė. Iš tikrųjų darė kaip tik priešingai – tam, kad Baltarusija būtų savarankiškesnė, kad suverenitetas būtų stipresnis.

Kas, kas – Lietuva tikrai žino: ir dėl Astravo atominės elektrinės, ir dėl visų tų karinių mokymų reguliarių kartu su Rusija. Man atrodo, niekam nereikia priminti 2022 metų vasario, kai puolimas Kyjivo kryptimi buvo vykdomas iš Baltarusijos teritorijos. Taip, kad visos tos sąmokslo teorijos apie tariamą nuodijimą, man atrodo, mažai kuo pagrįstos, nors jos daromos reguliariai, bandant įmesti tai į viešąją erdvę ir kažkaip grumuliuoti“, – nuomone dalinosi V. Jurkonis.

„Kad Lukašenkos sveikata nėra ideali, – nėra nei šios dienos, nei šių metų klausimas. Apie tai buvo kalbama nuolat, reguliariai, buvo ir tyrimų įvairiausių. Vėlgi, panašius dalykus girdime ir apie Vladimirą Putiną. Nėra taip, kad šie žmonės yra itin jauni – sveikatos problemos yra natūralus dalykas“, – teigė jis.

Anot jo, jau pandemijos metu mes matėme, kad buvo tam tikrų tiek Lukašenkos, tiek Putino sveikatos šlubčiojimų, todėl dabar, vos išgirdus apie sveikatos pakitimus, greitų išvadų daryti nereikėtų.

„Neskubėčiau aš čia daryti kažkokių tai išvadų. O tai, kad Lukašenka vis važiuoja atsiskaityti Kremliui, – tą jis irgi daro reguliariai“, – pridūrė politologas.