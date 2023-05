Pagrindinis tikslas – formuoti informacinę dienotvarkę ir nežūti

Patys rusai iš Ukrainos teritorijos įsiveržė į Rusiją, kviečia visus gyventojus sukilti ir nuversti Vladimiro Putino režimą, toks naratyvas transliuotas po įvykusio reido į Belgorodo sritį.

Nors Ukrainos valdžios atstovai tikino, kad jų ginkluotosios pajėgos šioje operacijoje nedalyvavo, tarsi neturi su ja nieko bendro, neva patys rusai veikė savo iniciatyva, analitikai tuo netiki. Juolab, kad dvi reide dalyvavusios ginkluotos formuotės – rusų savanorių korpusas (RSK) ir laisvosios Rusijos legionas oficialiai skelbia veikiantys Ukrainos kariuomenės sudėtyje.

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius Gintautas Mažeikis teigia, jog prasidėjo naujas karinių veiksmų etapas, o juos reikėtų vertinti per hibridinio bei informacinio karo prizmę. Pasak geopolitinius procesus stebinčio ir analizuojančio mokslininko, iki šiol nėra aišku nei kiek narių turi abi rusų formuotės, nei kas joms vadovauja. Belieka pasikliauti pačių rusų savanorių grupių pranešimais socialiniuose tinkluose, objektyvią informaciją iki šiol dengia vadinama karo migla.

🇷🇺🇺🇦 Two paramilitary groups have claimed responsibility for the cross-border incursion into #Belgorod.