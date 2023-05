Į nukirsto ąžuolo skandalą sureagavo Nausėda: tai spjūvis vilniečiams į veidą

Į vilniečius sukrėtusį vandalizmo aktą, kuomet prie Vilniuje esančių taip vadinamų „Maskvos namų“, su Rinktinės gatve Vilniuje besiribojančiame sklype buvo nupjautas 100-metis ąžuolas, sureagavo ne tik sostinės meras Valdas Benkunskas, bet ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.

„Mūsų mylimame mieste šiandien barbariškai nupjautas šimtametis, sveikas, žaliuojantis ąžuolas. Tai ne pirmas toks nekilnojamojo vystytojų spjūvis į veidą vilniečiams – vagystė iš mūsų ir mūsų vaikų. Kviečiu teisėsaugą principingai vertinti šį atvejį.

Iki šiol siekiau, ir toliau sieksiu, griežtesnio teisinio nusikaltimų gamtai vertinimo. Nebūkime abejingi – priešinkimės sąžinę praradusiems niekdariams!“ – rašoma prezidento socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

„Delfi“ primena, kad redakcija gavo skaitytojo laišką, kuriame rašoma, kad aplinkiniai gyventojai tiesiog šokiruoti tokio esą barbariško veiksmo: „Sveiki, kol savivaldybė sodina žolytę ir menkaverčius krūmus Konstitucijos pr., Vilniaus centre, Rinktinės g., priešais Maskvos namus, ką tik nurėžtas šimtametis ąžuolas, kuris turėjo būti naujojo projekto puošmena ir įkomponuotas į projekto centrą“, – rašoma laiške.

Anksčiau buvo skelbta, kad šiame sklype, kuriame buvo neasfaltuota automobilių stovėjimo aikštelė, planuojami statybos darbai. Čia buvo suprojektuotas didžiulis administracinės paskirties ir svečių namų kompleksas. Projektavimo darbus atliko bendrovė „DO ARCHITECTS“, kurios viena iš įkūrėjų yra Gilma Teodora Gylytė. Ji šiuo metu yra buvusio Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus žmona.

Apie 15:30 į įvykio vietą atvyko ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Jis įsitikinęs, kad čia įvykdytas – tyčinis nusikaltimas.

„Čia buvo padarytas tyčinis nusikaltimas, kurį galima prilyginti namo padegimui ar bet kokiam kitam BK numatytam atvejui, nes be jokių leidimų nupjautas šimtametis, beveik 20 metrų aukščio, beveik metro skersmens gražus ąžuolas. Jis buvo saugomas ir miesto, ir visos Lietuvos, ir visų žaliųjų bangų. Šiuo atveju NT projekto vystytojai (UAB „Rinktinės NT“) šiandien lyg niekur nieko nukirto šimtametį ąžuolą ėmė ir brutaliai jį nupjovė, neva jis trukdo vystyti ir užsidirbti iš turto papildomų pinigėlių“, – sakė meras.

Meras tikino, kad yra pats įsitraukęs į šio atvejo svarstymą ir praėjusią savaitę vyko posėdis, kuriame, anot jo, buvo aiškiai pasakyta ir išsiųstas raštas, kad jokie sprendiniai nebus patvirtinti ir ąžuolas, vystant šią teritoriją bei statant daugiabučius namus, turi būti išsaugotas.

Meras netruko paskambinti ir rangovams, kurie esą ir nupjovė ilgametį ąžuolą. Jis griežtu tonu patikino, kad jų laukia rimti nemalonumai ir tik pinigine bauda jie esą tikrai neišsisuks. Meras tikino, kad jau netrukus bus kreiptasi į Generalinę prokuratūrą.

UAB „Rinktinės NT“ komentaras:

Sklypą Ceikinių gatvėje UAB „Rinktinės NT“ įsigijo dar 2016 m. su galiojančiu detaliuoju planu. Teritorijoje numatomas multifunkcinis NT projektas su šimtais darbo vietų ir patraukliomis atviromis erdvėmis miesto gyventojams ir svečiams.

Sklypas yra vienu metru žemiau nei gatvės lygis. Dėl pasikartojančio žemės sklypo apsėmimo liūčių metu šiuo metu vykdomi sklype esančių lietaus nuotekų inžinerinių tinklų remonto darbai. Lietaus nuotekų tinklas įsigijus sklypą dar buvo funkcionuojantis, tačiau pastarųjų metų aplinkinių gatvių remonto darbai lėmė problemas, dėl kurių sklype esanti aikštelė tapo nuolat apsemiama.

Dėl šios priežasties bendrovė priėmė sprendimą suremontuoti lietaus nuotekų tinklą. Remiantis galiojančiais teisės aktais, medžiai, augantys ant inžinerinių tinklų ir jų apsaugos zonoje nėra saugomi, todėl jų kirtimui jokių leidimų nereikia. Atsižvelgiant į tai, lietaus nuotekų tinklo remonto projekto ribose buvo suplanuota pašalinti du medžius, kurie trukdė remonto darbams ir kurie nėra saugomi. Kitaip nei teigia savivaldybė, aptariamas medis, arboristų vertinimu, yra nebrandus, jo amžius nesiekia šimto metų, o šaknų plotas patenka ant lietaus nuotekų tinklo ir daro jiems akivaizdžią žalą. Be to, šio medžio šalinimas yra numatytas galiojančiame sklypo detaliajame plane. Bendrovė saugo saugomus medžius ir jokių saugomų medžių nekirto. Sklype yra šimtametis ąžuolas, kuris saugotinas pagal detalųjį planą, tad be jokios abejonės, jis išlieka. Taip pat, bendrovė savo iniciatyva išaugos prieš mokyklą augančią ilgaamžę liepą. Kompanija bendradarbiauja su savivaldybe ir bendruomenėmis būsimą teritoriją paverčiant žalia, kuo atviresne, visuomenei patrauklia vieta.

Apskritai dar prieš 3 metus įmonė kartu su architektų komanda pasiūlė idėją išsaugoti šį medį. Tačiau skirtingi kvalifikuotų arboristų tyrimai vėliau parodė, kad nėra garantijų, kad medis išgyvens postatybiniame etape. Tokį vertinimą išsakė net pačios savivaldybės užsakyti arboristai. Todėl, deja, teko pripažinti, kad ne visos architektūrinės idėjos yra net prie geriausių norų praktikoje įgyvendinamos urbanistinėse teritorijose. Pabrėžiame, kad siūlėme tokį sprendimą kaip šio medžio perkėlimas ir tinkamesnio medžio pasodinimas jo vietoje postatybiniame etape. Medį būtų parinkę arboristai ir pritaikę jį konkrečiai vietai. Tačiau tokie siūlymai savivaldybės buvo atmesti.

Buvo siūlomi ir kiti sprendimai, tačiau dėl iki šiol gerai nesuprantamų priežasčių, visus siūlymus savivaldybė atmetė ir neieškojo kompromisų. Nors galutiniai NT projekto sprendiniai dar kuriami, įmonė bet kuriuo atveju planuoja atsodinti augmeniją miesto teritorijai geriau pritaikytais želdiniais vadovaujantis galiojančiu detaliuoju planu. Galiausiai, nors bendrovė viską daro pagal galiojančius teisės aktus, vis vien supranta žmogiškąjį ir emocinį tam tikrų veiksmų faktorių. Toliau bendradarbiausime su savivaldybe ir bendruomenėmis sprendžiant tolesnius želdynų klausimus.

Pabrėžtina, kad įmonė buvo ir tebėra atvira visoms racionalioms alternatyvoms ir kompromisams, o situaciją vertina ne vien iš teisinės ar verslo interesų, bet ir žmogiškosios pusės. Kompanijos tikslas nėra ir nebuvo atsisakyti augalų sklype. Priešingai – buvo, yra ir bus dedamos maksimalios pastangos saugomus želdinius išsaugoti, o išvysčius teritoriją – ją praturtinti naujais, gausiais, urbanistinei teritorijai pritaikytais augalais. Bendrovė nuoširdžiai palaiko Vilniaus miesto savivaldybės pastarojo meto kryptį miesto erdvių humanizavimo, darnaus judumo, želdinių ir kitais gerbūviui aktualiais klausimais.

