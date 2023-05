Tyla prieš audrą: Kaunas ruošiasi krepšinio titanų dvikovai

Jau sekmadienį Kaune paaiškės, kas taps Eurolygos čempionais – Pirėjo „Olympiakos“, ar Madrido „Real“ komandos. Šeštadienį rungtynės nevyksta, tad atvykę krepšinio aistruoliai, kurių didžiąją dalį sudaro graikai, patraukė į Kauno gatves. Jie minėjo degustuojantys vietos valgius bei gėrimus, apžiūrintys miestą bei kaupiantys jėgas lemiamai dvikovai. Graikai įsitikinę, kad rytoj jų komanda švęs pergalę, o Laisvės alėja virs neeilinio šėlsmo epicentru.

„Puikus oras, geras aptarnavimas ir gražus miestas. Dabar ilsimės ir laukiame rytojaus, švęsime savo komandos pergalę“, – portalui Delfi sakė fanų zonoje, kur vyksta įvairūs renginiai bei atrakcijos sutikti graikai.



Nors penktadienį Laisvės alėja tiesiog raudonavo nuo „Olympiakos“ klubo marškinėliais vilkėjusių fanų, šiandien klubo atributika pasipuošė nedaugelis. Kasdiene apranga vilkintys Kauno svečiai tarsi susiliejo su savaitgaliui į miesto centrą patraukusiais kauniečiais.



Panašu, jog skirtingai nei Kauną užplūsdavę škotų futbolo aistruoliai, demonstruodavę ypatingus alaus vartojimo sugebėjimus, krepšinio fanai randa intelektualesnių pramogų. Baruose esama nemažai laisvų staliukų, gėrimai vartojami gana saikingai.



„Apžiūrėjome Kauno senamiestį ir pilį, visai patiko. Dabar išsikviesime pavėžėją ir vyksime į IX fortą. Prieš čia atvykstant pasidomėjome lankytinais objektais, šį muziejų pasirinkome, nes tai autentiškas istorinis objektas, su pakankamai tragiška istorija“, – sakė viename Kauno barų užkandžiavę svečiai iš Graikijos.



Nors Kauno centre patruliuoja gausios policijos pajėgos, budintys pareigūnai kol kas jokio rimtesnio darbo neturi. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Dovilė Ežerinskienė Delfi informavo, kad iki šiol mieste neužfiksuota jokių su krepšinio fiesta susijusių incidentų.



Tikrasis šėlsmas Kauno centre vyks rytoj, tiek prieš lemiamas rungtynes, tiek ir po jų. Panašu, jog incidentų bus išvengta, svečiai jau pademonstravo mokantys triukšmingai linksmintis nesukeldami problemų nei sau, nei kitiems.





Olympiacos fans bring the sea of passion to Kaunas 🔥 pic.twitter.com/LtQeFSqpku — BasketNews (@BasketNews_com) May 19, 2023

Olympiacos fans are getting the party started in Kaunas. #F4GLORY pic.twitter.com/d5qZXVtgR2 — Leigh Ellis (@LeighEllis) May 19, 2023