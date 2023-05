Santykiai koalicijoje apkarto: taip, kaip buvo, nebebus

„Suprantu, kad gali būti ne miela“, – sako Seimo konservatorių frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė reaguodama į koalicijos partnerių laisviečių nusivylimą. Pastarieji apgailestauja, kad negalėjo pateikti vieno įstatymo projekto per Seimo posėdį ir tikina, kad konservatorių laikysenos nepamirš – esą dabar jų iniciatyvas vertins atidžiau, palaikymas nebus garantuotas.

Savo ruožtu Delfi kalbintas politologas Bernaras Ivanonas teigia, kad konservatoriams nebeapsimoka remti laisviečių idėjų – esą jie tapo toksiški. O be to – ir neišeis iš koalicijos, taigi, pasak B. Ivanovo, konservatoriai supranta, kad „gali iš jų šaipytis, tyčiotis, gali faktiškai elgtis, kaip iš mano“.

Seimo Laisvės frakcijos gretose nusivylimas koalicijos partneriais konservatoriais kilo po to, kai frakcijos atstovės Morganos Danielės rengtas įstatymo projektas dėl pagalbinio apvaisinimo vienišoms moterims ir nesusituokusioms poroms buvo išbrauktas iš antradienio Seimo posėdžio darbotvarkės.

Gentvilas: manau, kad nusivylimas nebesikartos

Už išbraukimą balsavo ir 13 koalicijos partnerių: 12 Seimo konservatorių ir 1 liberalas.

Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą, kuriuo siūloma sudaryti galimybę pagalbinio apvaisinimo paslaugomis pasinaudoti vienišoms moterims ir nesusituokusioms poroms parengė M. Danielė, tačiau savo parašais jį parėmė ir kiti Seimo Laisvės frakcijos nariai, taip pat – kai kurie Seimo konservatoriai, liberalai, socialdemokratai.

Vienas iš pasirašiusių – Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas. Delfi kalbintas politikas tikino, jog irgi, kaip ir laisviečiai, yra nusivylęs dėl to, kad Seime projekto pateikimas buvo užblokuotas.

Eugenijus Gentvilas Foto: ELTA / Dainius Labutis

„Mūsų frakcijoje vienas žmogus pabalsavo už išbraukimą, konservatorių – dvylika. Jeigu klausimas grįžtų į darbotvarkę, mes tikrai kalbėtumėm su kolega Jonu, kuris pabalsavo. Tai mano projektas, ką jis čia padarė tai... Kaip sakoma, ant greitųjų A. Širinskienės įtikintas“, – dėstė E. Gentvilas.

Būtent Mišrios Seimo narių grupės seniūnė Agnė Širinskienė pasiūlė išbraukti projektą iš posėdžio darbotvarkės.

Visgi, E. Gentvilo įsitikinimu, Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas grįš į Seimo posėdžio darbotvarkę ir bus apsvarstytas.

„Manau, kad klausimas bus svarstomas ir tas vakarykštis nusivylimas nebesikartos“, – sakė jis.

Morkūnaitė-Mikulėnienė: pateikimas galėtų įvykti

O kaip situaciją aiškintų Seimo konservatorių frakcijos seniūnė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė?

Pasak jos, projektas išbrauktas iš darbotvarkės ir Seimo konservatorių balsais, nes jiems vertybiškai nepriimtinas jo turinys.

„[Situaciją] aiškinčiau išsiskiriančiomis pozicijomis. Jūsų įvardytos aplinkybės kai kuriems mūsų frakcijos nariams vertybiškai kelia klausimų ar abejonių. Matyt, dėl to ir nebalsavo.

Nors, aš manyčiau, kad net ir turint skirtingas nuomones dėl įstatymo turinio, kas yra suprantama ir aišku, ir, turbūt, gerbtina, norėtųsi, kad įstatymas apskritai turėtų teisę būti pateikiamas. Mano asmeninė pozicija tokia“, – paaiškino R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Frakcija, anot jos, greičiausiai diskutuos apie tai, kad projekto pateikimas nebūtų blokuojamas, bet ir tai nebūtinai duos naudos.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė Foto: ELTA / Marius Morkevičius

„Paprastai jautresnius klausimus mes aptariame. Jeigu yra kažkoks žūtbūtinis pasiryžimas nebalsuoti, nėra svertų kažkaip įpareigoti narius balsuoti. Bet geranoriškai norėtųsi, kad girdėtų argumentus, kad pateikimas galėtų įvykti, o vėliau jau visi balsuoja taip, kaip kam atrodo, ir kaip kas yra įtikinti“, – kalbėjo frakcijos seniūnė.

Paklausta, ar koalicijos partnerių nusivylimas dėl susiklosčiusios situacijos suprantamas, ji sutiko, kad partneriams gali būti ne miela.

„Nežinau, ar reikia taip smarkiai nusivilti, nežinau, kokio lygio tas nusivylimas. Suprantu, kad gali būti ne miela, bet tikrai, manau, kad dar bus progų bandyti pateikti šį klausimą, padiskutuoti, o vėliau dėl jo bus ir apsispręsta, ar jis turės perspektyvų teisėkūros prasme gyvuoti toliau“, – dėstė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Ivanovas: konservatoriams nebereikia apsimetinėti

Delfi kalbinto politologo B. Ivanovo nuomone, dalis konservatorių, balsavusių už Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projekto išbraukimą, pasielgė vertybiškai, buvo nuoseklūs.

„Tai – tas retas atvejis, kai konservatoriai veikia kaip vertybininkai. Jie niekada nepalaikydavo jokių tokių progresyvių, visokių leftistinių idėjų. Įėjimas su šiais koalicijos partneriais (Laisvės partija – Delfi) į valdžią iš esmės buvo iš pareigos ir didžiąja dalimi tas jų progresyvumas buvo apsimestinis, todėl čia jie yra nuoseklūs“, – dėstė B. Ivanovas.

Ir kad ir kiek būtų nepatenkinti koalicijos partneriais, kad ir kokią naudotų retoriką, laisviečiai, jo įsitikinimu, tikrai nesitrauks iš koalicijos. Kas esą reiškia, jog konservatoriai su jais gali elgtis taip, kaip išmano.

Bernaras Ivanovas Foto: DELFI / Rafael Achmedov

„Laisviečius ištiko politinis bankrotas ir kolapsas po paskutinių rinkimų. Jiems tai – pabaiga, finalas, agonija. Jie, žinoma, kad neišeis iš koalicijos. Jie plėšysis, jie rėks, jie mosuos vėliavomis, draskysis, bet jie niekur neišeis, nes puikiai žino, kad bilietas pas juos – tik į vieną pusę, į politinės istorijos šiukšlyną. Todėl jie liks iki galo, – aiškino B. Ivanovas.

– Konservatoriai puikiai supranta, kad su laisviečiais gali daryti, ką nori – gali iš jų šaipytis, tyčiotis, gali faktiškai elgtis, kaip išmano, ir jie vis tiek viską priims, nusišluostys ir lauks kadencijos pabaigos. Jiems nebereikia daugiau apsimetinėti.“

Be to, ir remti laisviečių idėjų, politologo įsitikinimu, konservatoriams nebeapsimoka: „Patys laisviečiai tapo toksiški ir bet koks jų siūlymas kelia alergiją nepaisant to, ar siūlymas yra pozityvus ar negatyvus.“

Taigi, Seimo konservatoriai, B. Ivanovo matymu, greičiausiai ir toliau laikysis savo pozicijos bei blokuos Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų pateikimą.

„Matomai, kad taip. Jie puikiai supranta, koks yra konservatorių rinkėjas. Konservatoriai turi būti konservatyvūs“, – pažymėjo politologas.

Danielė: oro įkvėpti neleidžia ir koalicijos partneriai

Vos tik paaiškėjo, kad Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisos antradienį nebus pateiktos, į tai sureagavo Laisvės frakcijos atstovės. Politikės apgailestavo, kad už klausimo išbraukimą balsavo ir koalicijos partneriai.

Morgana Danielė Foto: ELTA / Marius Morkevičius

„Deja, bet Lietuvai oro įkvėpti neleidžia ne tik opozicija, bet ir koalicijos partneriai.

Šiandien svarstymui turėjo būti pateiktas pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimo projektas, kuris leistų pagalbinio apvaisinimo paslaugą suteikti vaisingo amžiaus vienišoms moterims ir santuokos neįteisinusioms poroms. Paprasčiausia korekcija, kuri padėtų Lietuvai tiesiog neišsiskirti iš Europos Sąjungos konteksto savo neproporcingais ribojimais.

Tačiau rytas prasidėjo kitaip, nei planuota. Širinskienei pasiūlius klausimą išbraukti iš darbotvarkės, jis buvo pašalintas.

Pasirodo, valstiečių Seime yra daugiau, nei skelbiama oficialiai. Saujelė jų slepiasi koalicijos gretose ir nuosekliai balsuoja su opozicija.

Jeigu Lietuva nori eiti į priekį kartu su Europa, Seime tiesiog reikia daugiau europietiškai mąstančių žmonių“, – feisbuke rašė M. Danielė.

Armonaitė: gaila

„Paskutinį kartą panaši, tik kiek bjauresnė, situacija buvo tik 2017 prie valstiečių, kai Seimas neleido net pateikti Pagalbinio apvaisinimo projekto.

Nuo to laiko amžiną embrionų šaldymą ir keletą kitų neadekvačių ribojimų jau esame panaikinę. Šiandien norėjome žengti toliau – leisti nesusituokusioms poroms ir vienišoms moterims Lietuvoje gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas. Lietuvoje iki šiol galioja šios diskriminacinės taisyklės.

Aušrinė Armonaitė Foto: ELTA / Marius Morkevičius

Vis daugiau žmonių kartu gyvena nesusituokę, todėl dabartiniai ribojimai neatitinka XXI amžiaus realijų. Tokia galimybė jau įteisinta ir Latvijoje, ir Estijoje.

Kasmet pagalbinio apvaisinimo paslaugomis naudojasi daugiau kaip 1 tūkst. porų, gimsta keli šimtai vaikų. Pakeitus įstatymą, laimingų žmonių Lietuvoje būtų daugiau. Todėl jiems privalome padėti.

Nuotraukoje balsavimas dėl Agnės Širinskienės pasiūlymo braukti klausimą iš šios dienos posėdžio darbotvarkės. Gaila, kad telkianti Agnės lyderystė patraukė ir dalį valdančiosios koalicijos frakcijų narių.

Klausimą grąžinsime į darbotvarkę kaip įmanoma greičiau“, – komentavo Laisvės partijos lyderė Aušrinė Armonaitė.

Mitalas: kažkas yra labai negerai

Trečiadienį į situaciją sureagavo ir Laisvės frakcijos seniūnas Vytautas Mitalas. Jis sakė, kad yra nusivylęs koalicijos partneriais konservatoriais, tikino negalintis paaiškinti, kodėl jie pasisakė už išbraukimą, svarstė, kad kažkas negerai.

Vytautas Mitalas Foto: ELTA / Dainius Labutis

„Vakar dienos posėdis, kada konservatoriai savo balsavimu klauso Agnės Širinskienės pageidavimų ir darbotvarkėje nebelieka mūsų teikto projekto, kurį pasirašė nemažai kitų frakcijų žmonių, <...> parodo, kad kažkas yra labai negerai, nes aš neturiu, kaip paaiškinti šito balsavimo“, – „Žinių radijui“ komentavo V. Mitalas.

„Jis mane labai žmogiškai nuvylė, nes aš tikėjausi, kad Tėvynės sąjungos gretose yra žmonių, kurie supranta XXI amžiaus realijas ir neleis tokiems dalykams vykti. Bet pasirodė, kad ta partija yra kažkur užstrigusi senuose reikaluose“, – pažymėjo parlamentaras.

Jis žadėjo, kad Laisvės frakcija Seime taip pat atidžiau vertins konservatorių bei Ministrų kabineto teikiamus įstatymų projektus. Kitaip tariant, laisviečių parama konservatorių idėjoms nebus garantuota.

„Mes kuo toliau, tuo atidžiau kiekvieną ir Vyriausybės, ir Seime pateikiamą projektą vertinsime labai griežtai – pagal savo ir koalicijos programos prizmę. Būdavo tokių atvejų, kur, sakykime, kai kuriose pateikimo stadijose būdavo automatinis palaikymas, suprantant grynai kolegiškumo siekius – kad pradėkime diskusiją parlamente, įsivertinkime, kaip įstatymas atrodo komitetuose, kokios diskusijos vyksta, kokias nuomones turi suinteresuotos pusės, – dėstė V. Mitalas. – Šitos geros valios yra labai sumažėję po tokių balsavimų, kurie įvyksta vakar.“