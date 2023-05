Rinkėjų antrame merų rinkimų ture nubaustas konservatorius Vrubliauskas: tai ypatinga TS–LKD problema

Buvęs Alytaus rajono meras, valdančiosios Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) atstovas Algirdas Vrubliauskas antrame merų rinkimų ture turėjo pripažinti opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovės Rasos Vitkauskienės pergalę. 4 kadencijas Alytaus rajono meru dirbęs A. Vrubliauskas interviu Delfi sakė, kad konservatorių prakeiksmu vadinamasis antrasis rinkimų turas toliau neš nesėkmes ir Seimo rinkimuose. „Mes ir Waldemaras Tomaszewskis būsime šioje vietoje nepralenkiami“, – Delfi sakė A. Vrubliauskas.

Konservatorių problema

Naujoji Alytaus rajono mere R. Vitkauskiene tapo antrame ture surinkusi maždaug 57 procentus balsų, A. Vrubliausko rezultatas – maždaug 42 procentai. Beje, po pirmojo rinkimų turo A. Vrubliauskas lyderiavo – jis surinko apie 37 procentus balsų, R. Vitkauskienė – apie 35 procentus.

TS–LKD Alytaus rajono savivaldybėje iškovojo daugiausiai – 10 tarybos narių mandatų. Tačiau greičiausiai liks opozicijoje.

Paklaustas, kaip pats vertina šiuos rezultatus, buvęs Alytaus rajono meras teigė, jog „rezultatas yra toks, koks yra“.

„Jis legalus. Ir žinote, pirmame rinkimų ture laimėjau ir daugiausiai mandatų surinkome.

O antras turas yra tokia problema, ir konservatorių ypatingai. Mes ir Waldemaras Tomaszewskis, jo partija – antrame pasirinkime mūsų niekas nenori“, – Delfi sakė A. Vrubliauskas.

Politikas teigė, jog antrojo turo pasirinkimas TS–LKD koją kiš ir Seimo rinkimuose.

„Antras pasirinkimas mūsų, deja, išliks prastas. Ir mes toliau su W. Tomaszewskiu būsime šioje vietoje nepralenkiami. Čia tokia mano nuomonė. Taip jau susiklostė. Mums, matyt, reikės laiko, tai užtruks. Ties tuo turime dirbti, turime analizuoti, patys darbų turime padaryti. Tai užsitęsė – tas antras pasirinkimas mums nenaudingas mus persekioja. Ir to reikia stengtis atsikratyti“, – tikino Delfi pašnekovas A. Vrubliauskas.

Jis sakė neturintis aiškaus atsakymo, kas tai lemia. Bet kelias galimas priežastis pateikė.

„Galbūt per daug mes arogantiški kartais, per daug kitus bandome auklėti, moralizuoti... Čia daug vertinimų būtų. Kartais į nuo to, kokią turi charizmą, gal partijos vadai plačiam rinkėjų ratui netinka. Visokių čia gali būti vertinimų. Bet faktas yra toks, koks yra – tegul politologai ir aukšti partijos vadai vertina tuos dalykus. Bet taip jau yra.

Mano tokia mintis, kad objektyviausia būtų, kad užtektų pirmo turo. Kažkada Seimo rinkimams vieno turo ir užtekdavo. O dabar visi į krūvas susimetė ir tiek to objektyvumo lieka. Tada jau turgūs prasideda. Pirmas turas būtų objektyviausia“, – pabrėžė A. Vrubliauskas.

Buvęs Alytaus rajono meras teigė, jog daug metų atidavė politikai, turi ir kitos veiklos – ūkininkauja, dėl to visų minčių į politiką nekreipia. Apgailestauja jis tik dėl savo komandos, su kuria teko atsisveikinti.

„Yra užrašas ant vienos iš koncentracijos stovyklų „Darbas išlaisvina“. Tai labai padeda – renki akmenis, sėdi prie traktoriaus vairo. Tada visos blogos mintys bėga į šalį. Pavasaris veja darbus. (…) Turiu tam tikrą pagalvę – ir finansine prasme, ir užimtumo.

Aš tikrai jaučiuosi neblogai, rezultatas yra toks, koks yra. O dėl komandos yra šiek tiek gaila. Bandau aiškinti ir valdančiajai daugumai, kad gerus, kompetentingus žmones reikia labai saugoti. Jų periferijoje nėra ypač perteklius“, – kalbėjo jis.

A. Vrubliauskas teigė neturintis planų dalyvauti kitais metais vyksiančiuose Seimo rinkimuose.

Kodėl baudžia konservatorius

TS–LKD Lietuvoje iškovojo 5 merų postus. Buvęs Alytaus rajono meras A. Vrubliauskas teigė, jog tau nėra geras partijos pasirodymas.

„Kaip vertinti? Kai politinėje vadovybėje kalbame, tai mandatas mandatui nėra lygus. Kažkur periferijoje 500 balsų reikia, o Vilniuje – tūkstančiais mandatui. Visaip čia galime gudrauti, bet rezultatas nekoks. Čia vieša paslaptis. (…) Nekoks tas rezultatas. Ne viską, aiški, atspindi tik merų postai. Bet yra tokia situacija, kad vaizdelis nekoks“, – Delfi sakė TS–LKD atstovas.

A. Vrubliauskas, kalbėdamas apie artėjančius Seimo rinkimus ir būsimą TS–LKD pasirodymą juose, tikino, jog partijos rinkėjas daugiau yra didmiesčiuose.

„Jaunesni gal žmonės, išsilavinę ir didmiesčiuose, tą reikia pripažinti. Periferijoje, kaime, deja, kairės jėgos ir rinkėjai labiau orientuojasi nuo centro į kairę. Yra tokia tiesa. Ir ji dar paryškėjo. Matote rezultatą – ir Vilniaus meras jau konservatorius, tai yra istorinis įvykis.

Aš matau, kad tų gautų balsų nedramatizuočiau. Seimo rinkimai, na, dar anksti vertinti būtų. Nematau čia jokios dramos ir kelių braižytų rimtų negaliu. Bet mandatų regionuose ir dabar jau nedaug turim, bet dar mažiau turėsime. Tą jau matau. Bet galbūt mus kompensuos didmiesčiai, ten populiacija gausėja“, – prognozavo buvęs Alytaus rajono meras A. Vrubliauskas.

Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis Foto: ELTA / Andrius Ufartas

Jis teigė, jog lieka klausimas, kodėl rinkėjai regionuose renkasi kairės partijas. Priežastys tam gali būti kelios, sakė Delfi pašnekovas.

„Ar viskas priklauso nuo Seimo ir Vyriausybės, kada ir karas, visokie COVID–19, ekonominiai dalykai, parametrai kai kurie rodo, kad neypatingai... Ir tai prisideda. Nevienareikšmiškai vertinama ir politika žemės ūkio srityje – kiek tai galėtų pakeisti kitas ministras, būdamas tame poste yra kitas klausimas.

Bet tokios kalbos. Prisidėjo, ką čia slėpti, prieš rinkimais ir tai, kad nueini į gilų kaimą, ir močiutė, kuri nežino, kuo pedofilas skiriasi nuo kitos pakraipos žmonių, į akis rėžia, kad jūs tokie, ar anokie. Tai Kristijono Bartoševičiaus reikalas suveikė...

Kur išsilavinę žmonės, tai supranta, kad čia bet kokioje partijoje gali tokia problema atsitikti. Bet tą neblogai patampė opozicija, tą išplėtojo. O giliame kaime man buvo keista, kad man žmonės į akis tokias problemas kelia. Ir mus tapatina su tais negražiais dalykais. Tai tas irgi prie to prisidėjo. Tai yra faktas, tą asmeniškai patyriau. (…) Tikiuosi, gal juos duos Dievas, kad per Seimo rinkimus jau tokie pokštai neišlįs“, – Delfi pasakojo konservatorius, buvęs Alytaus rajono meras A. Vrubliauskas.

Visgi, jis ragino konservatorių nenurašyti anksčiau laiko. Politikas sakė tikintis, jog yra šansų, kad konservatoriai kituose Seimo rinkimuose iškovotų dar vieną kadenciją valdžioje.

„Visi čia apie tą švytuoklės principą kalba, bet aš visai įsivaizduoju. Galbūt daugiau šansų kitą koaliciją turint, neatmetu, kad mes vis dar galėtume būti valdančiojoje daugumoje. Nereikia iš anksto nurašyti. Kiek per šitą kadenciją problemų buvo, ar tai reiškia, kad kiti kažkaip geriau būtų susitvarkę? Pagaliau ir tos kritikos iš opozicijos labai ryškiai negirdžiu“, – tikino Delfi pašnekovas.

A. Vrubliausko teigimu, opozicija be to yra susiskaldžiusi, negebanti Seime išsirinkti lyderio. Todėl tokiame fone tikrai galima „kalbėti apie tolesnį konservatorių buvimą valdžioje“.

Kompromisai neišvengiami

Prieš savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Raseinių konservatoriai nuskambėjo garsiai, kai vietinių paprašė netapatinti jų su Seime veikiančia konservatorių frakcija.

„Mūsų atsiribojimas nuo liberalių Vilniaus idėjų, manau, kad davė tikrai didelę naudą mandatų skaičiumi“, – LNK žinioms tada sakė neperrinktas Raseinių meras Andrius Bautronis.

Raseiniuose pirmame ture konservatoriai buvo pirmi. Bet antrame konservatorių dabartinio mero A. Bautronio neperrinko, jį nugalėjo opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovas Arvydas Nekrošius.

Buvusio Raseinių mero A. Bautronio kolega A. Vrubliauskas sakė nepalaikantis tokio žingsnio.

„Šiek keistai tai atrodo, man tai keistas toks sprendimas. Tai nedavė rezultatų, man atrodė. (…) Jaunasis kolega, gal jis ūmokas, man irgi gaila – vieną kadenciją mero tik padirbo, toks aktyvus žmogus. Bet tas nepadėjo, nepritariu tam. Nes jeigu esi tos partijos narys, tai esi. Keistai man atrodo toks pareiškimas, aš jo nesmerkiu, bet tokių pareiškimų nedariau ir nedaryčiau“, – tikino pašnekovas A. Vrubliauskas.

Buvęs Alytaus rajono meras sakė, jog koalicija ir tarp partijų pasirašyta sutartis reikalauja tam tikrų kompromisų.

„Tai yra tiesiog neišvengiama“, – Delfi kalbėjo jis.

Kas pakeis Landsbergį?

Po kitų Seimo rinkimų TS–LKD rinksis naują lyderį. Dabartinis partijos lyderis Gabrielius Landsbergis žada posto nebesiekti. Buvęs Alytaus rajono meras A. Vrubliauskas teigė, jog galėtų paminėti daug partijos atstovų pavardžių, kurie galėtų imtis vadovauti partijai.

„Taip, galiu patvirtinti, kad G. Landsbergis toliau į pirmininkus gal nesiverš, tai čia daug yra ir galinčių, gebančių. Nežinau, ar visi norės. Bet ir premjerė Ingrida Šimonytė, Laurynas Kasčiūnas, Monika Navickienė, Vilniaus meras Valdas Benkunskas – kaip ir iš savivaldos.

Tinkamų žmonių, stiprių žmonių tikrai turime pakankamai. Konkurencija tikrai galėtų išrinkti patį vertingiausią vadą, kuris ves mus į priekį ateityje. Deficito neturime.

Kai kurios partijos gal gerai kylančios, atsigaunančios, dabar kaip tik turi problemų su vadais. Mes tikrai turime visą puokštę žmonių, kurie galėtų su šitomis pareigomis susitvarkyti“, – kalbėjo jis.

Valdas Benkunskas Foto: ELTA / Andrius Ufartas

TS–LKD savo kandidatą prezidento rinkimuose turi turėti

Buvęs TS–LKD pirmininkas, europarlamentaras Andrius Kubilius partijos Tarybos posėdyje iškėlė mintį, jog dešinės jėgos galėtų kelti bendrą kandidatą. Tarp paminėtų galimų pavardžių A. Kubiliaus pasvarstymuose buvo ir Seimo vadovės, Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Čmilytės–Nielsen pavardė.

TS–LKD atstovas A. Vrubliauskas sakė, kad nepalaiko minties, jog konservatoriai keltų palaikytų kandidatą ne iš savo partijos.

„Žinote, Europos Parlamente (EP) yra nemažai laiko. Ir ponas A. Kubilius visokių svarstymų, paskaičiavimų... Čia tik tokie pasvarstymai. Bet mano nuomone, tai nėra gerai, nėra tragedija, bet nėra gerai kaip partijai.

Vis tiek ir papildomas rinkėjų pritraukimas. Ir negi vienos iš didžiausių šalies partijos gretose neatsiranda žmogaus, kuris galėtų pretenduoti į prezidentus? (…) Tam tikras solidumas, politinė branda reikalauja. Palinkėjimas mano ir noras būtų, kad turėtume savo kandidatą“, – klausimą kėlė A. Vrubliauskas.

Jis teigė, jog pasigenda sutarimo tarp dabartinio šalies vadovo Gitano Nausėdos ir valdančiųjų atstovų.

„Mano noras, kad sutarimas būtų gražesnis su prezidentu iš valdančiųjų pusės, gal ir iš prezidento pusės. Sutarimo norėčiau daugiau. Nes nematau kažkokių skyrių, dėl kurių negalėtų surasti bendros kalbos. Kartais pasigendu to – ne tik iš prezidento, bet ir iš mūsų partijos, Vyriausybės“, – vylėsi A. Vrubliauskas.