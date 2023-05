Policiją į namus išsikvietęs Vilniaus verslininkas ne iš karto išdrįso pasakyti tiesą: man buvo gėda

„Man buvo gėda pasakyti visą tiesą, jaučiausi nesmagiai, todėl melavau“, – šiandien sako vienai sostinės bendrovei vadovaujantis verslininkas, ilgą laiką nuo policijos pareigūnų slėpęs, kaip į jo namus viename Vilniaus daugiabutyje pateko jauna mergina ir vaikinas. Atskleisti tikrąją tiesą jis išdrįso tik per trečią apklausą – ankstesni vyro pasakojimai jau buvo sukėlę abejonių tyrimą atliekantiems kriminalistams.

Ikiteisminį tyrimą dėl plėšimo iš verslininko namų atliekantys policijos pareigūnai tuo metu jau buvo peržiūrėję daugybę vaizdo įrašų iš kamerų, kurios buvo įrengtos prie verslininko namų ir parduotuvės bei baro – čia jis sutiko dailią merginą, kurią vėliau parsivedė į savo namus. Šie vaizdo įrašai atskleidė, kad vyras netapo atsitiktinio nusikaltimo auka – kai verslininkas su mergina važiavo liftu į jam priklausantį butą, šis ją apkabino ir bandė pabučiuoti.

Todėl toliau meluoti nukentėjusiajam nebuvo prasmės – teko atskleisti, kad būtent pats į savo aštuntajame aukšte esantį butą pasikvietė merginą, netrukus čia pasirodė ir šios draugas, nutaręs verslininką apiplėšti.

„Pripažįstu, kad nesakiau visos tiesos“, – policijoje kalbėjo nukentėjusysis. Ir nutarė atskleisti, kaip siekdamas intymių santykių pateko į nusikaltėlių paspęstas pinkles.

„Tą vakarą grįžau iš darbo, prieš eidamas į namus užėjau į prekybos centrą, o kai iš jo išėjau, pamačiau merginą – ji mane pakvietė prieiti, jeigu gerai prisimenu, sakė, vyriuk, prieik, – kalbėjo verslininkas. – Kai prie jos priėjau, ji iš karto paklausė, ar nenoriu jos, ar nenoriu su ja pasimylėti. Pasakiau, kad noriu.“

Anot jo, tuomet mergina pasidomėjo, ar šis gyvena vienas ir ar tai būtų galima padaryti jo namuose.

„Pasakiau, kad gyvenu vienas, neseniai buvo mirusi mano žmona“, – kalbėjo nukentėjusysis, tuo metu net neįtaręs, į kokius spąstus pateko. Anot jo, nepažįstamoji mergina mokėjo kalbėti ir gundyti: „Ji sakė, kad gerai atrodau“.

Ar už dyką, ar už pinigus suteiks seksualines paslaugas, mergina vyrui neaiškino, o šis ir neklausė, tačiau ši panoro, jog jis nupirktų išgerti alaus.

„Nuėjau į šalia esantį barą ir paėmiau du butelius alaus, o tada nuėjome į mano namus“, – pasakojo vyras.

Čia jie gerdami alų kalbėjosi apie seksą, kai mergina netikėtai pareiškė, kad jai trumpam reikia išeiti į lauką – vyras išėjo kartu su ja.

„Nors namuose su mergina išgėriau tik vieną bokalą alaus, tačiau nuo tada man tarsi viskas „plaukė“ – sukosi galva, aš net nepamenu, kas vyko lauke, tik menu, kad ji rūkydama vaikščiojo, o aš stovėjau, – pasakojimą tęsė verslininkas. – Negaliu pasakyti iš kur, tačiau tuomet, kai ėjome atgal į butą, kartu su mumis į laiptinę užėjo vaikinas – jis išlipo gal ketvirtame aukšte, o mes pakilome į aštuntąjį. Bute su mergina kalbėjomės apie seksą, ji nesakė, ar už seksualines paslaugas turėsiu sumokėti, o tada išgirdau skambutį į duris. Kai jas atidariau, pamačiau tą patį vaikiną, kuris su mumis važiavo liftu – jis ėmė sakyti, kad „sesutė, sesutė“, bet aš liepiau išeiti, tačiau jis man smogė į kairę kaklo pusę. Viskas įvyko labai greitai, nuo suduoto smūgio nukritau – nuo šio momento nelabai ką ir pamenu, gali būti, kad buvau praradęs sąmonę.“

Kiek laiko gulėjo ant grindų koridoriuje, vyras negalėjo pasakyti, tačiau atsigavęs dar spėjo pamatyti, kaip iš namų išbėgo vaikinas ir mergina.

„Mačiau, kaip jis iš durų ištraukė raktus, bandžiau jį sulaikyti ir griebiau už telefono, bet, pasirodo, ten buvo tik jo dėklas, telefono jau nebuvo, – pasakojo jis. – Taip jis paspruko, mergina iš buto išbėgo pirma.“

Verslininkas teigė, kad iš jo buvo pavogtas mobiliojo ryšio telefonas, odinė rankinė, daugiau kaip 500 eurų, dokumentai ir net kvepalų buteliukas, kuris buvo pastatytas ant staliuko kambaryje.

„Kadangi pavogė ir buto raktus, nieko nelaukęs turėjau ieškoti meistrų, kad būtų pakeista spyna“, – sakė jis.

Dėl patirtų sužalojimų vyras į medikus nesikreipė, nors, kaip pats teigė, dar keletą dienų jautė skausmą, taip pat nesityrė, ar mergina jam į alų nebuvo įpylusi svaiginančių kvaišalų.

Kai policijos pareigūnai sulaikė įtariamuosius dėl plėšimo, paaiškėjo, kad šį nusikaltimą įvykdė teisėsaugai gerai žinomi vilniečiai – anksčiau du kartus teistas Valdemaras Gedminas ir Darija Verniajeva. Mergina yra kartą teista, tačiau šiuo metu jai yra iškelta ir dar viena baudžiamoji byla. Porelė net neneigė, kad apiplėšė vyrą, tačiau tikino, jog šis pats dėl to kaltas – yra per daug patiklus, be to, norėjo pasinaudoti jauna mergina.

Apklausos metu V. Gedminas sakė, kad D. Verniajevą pažino maždaug metus laiko, iki suėmimo dirbo nelegaliai statybose, per plėšimą pavogtą mobiliojo ryšio telefoną pridaėv į lombardą, o pinigus pasidalino su mergina.

„Tada Darija neturėjo kur gyventi, net nebuvo kur jai pernakvoti, todėl ir sumąstėme, kad jai reikia suvaidinti laisvo elgesio merginą“, – pasakojo V. Gedminas.

Jo teigimu, mergina net neplanavo vyrui suteikti seksualinių paslaugų – jie tenorėjo šį apiplėšti.

„Iš pradžių ir aš norėjau kartu eiti, bet manęs neleido, o paskui, kai atėjau į butą, manęs vyras nenorėjo įleisti, todėl jam ir trenkiau – nugriuvęs jis buvo sąmoningas, tuo metu mes jį apvogėme“, – sakė jis.

Tuo metu D. Verniajeva, nors ir pripažino kaltę dėl jai pateiktų kaltinimų, aiškino, kad ne ji, o verslininkas ją užkalbino gatvėje.

„Jis klausė, kodėl tokia graži mergina yra liūdna“, – sakė ji. Ir pridūrė, kad mintis vyrą apiplėšti kilo spontaniškai, iš anksto esą nebuvo planuota.

„Tas vyras pats mane pakvietė į savo namus“, – aiškino ji.

Kaltinamosios teigimu, kartu norėjo eiti ir V. Gedminas, kurį ji pristatė kaip savo brolį, bet buto šeimininkas nenorėjo šio matyti. „Todėl kai jis atėjo į butą ir nebuvo įleistas, šis jam trenkė“, – sakė mergina.

Ji tikino, kad maždaug du mėnesius neturėjo kur gyventi, bet glaustis nakvynės namuose nenorėjo, todėl retkarčiais nusiprausdavo ir pernakvodavo pas draugus.

„Darbo neturėjau, Užimtumo tarnyboje man nieko nesiūlė, nors galėjau dirbti siuvėja arba valytoja“, – aiškino ji.

Už tai, kad apiplėšė vyrą, V. Gedminas ir D. Verniajeva buvo nuteisti – Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė jiems skyrė po 2 metų laisvės atėmimo bausmes, taip pat nurodė nukentėjusiajam atlyginti padarytą žalą – sumokėti tūkstantį eurų.

„Kaltinamieji užvaldė svetimą turtą panaudodami fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį ir įsibraudami į jo butą – V. Gedminas sudavė nukentėjusiajam į kairę kaklo pusę, dėl ko pastarasis nukrito ant grindų ir prarado sąmonę, bei taip pateko į jo butą, užvaldė svetimą turtą, bei pasišalino iš jo“, – teigiama teismo nuosprendyje.