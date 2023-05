Vaikai bendramoksliui surengė egzekuciją – per pamokas išrengė ir viešai kankino

Kauno ir Vilniaus mokyklose viena po kito į dienos šviesą pradėjo kilti skandalingos istorijos. Kauno vienos mokyklos tėvai skundžiasi, kad jų vaikus pedagogai gąsdino ir liepė tylėti apie mokykloje įvykusias muštynes. Kitoje mokykloje pedagogas smurtavo prieš mokinį, o baisiausia istorija įvyko Vilniuje. Vaikai bendramoksliui surengė egzekuciją – per pamokas išrengė ir viešai kankino.

Kauno rajonas, Garliava. Šioje mokykloje pamokos metu 28 metų mokytojas smurtavo prieš šešiolikmetį.

„Jis yra trenkęs tam vaikui su vadovėliu ir paskui stūmė tą vaiką. Toks atvejis yra netinkamas ne tik kaip pedagogui, bet ir bet kokiam asmeniui“, – sako mokyklos direktorius Vidmantas Vitkauskas.

Pasak jo, mokytojas dirbo tik metus, pavadavo nuolatinę pedagogę. Tikina, kad iki šio įvykio incidentų nebuvo buvę.

„Buvo pokalbis su moksleivių tėveliais, kurie pageidavo, kad toks mokytojas daugiau neturėtų dirbti mokykloje ir neturėtų kontaktų su kitų klasių mokiniais, mes jį atleidome“, – sako jis.

Įtariama, kad mokytojas galėjo būti pavartojęs narkotikų, tačiau direktorius sako, kad tą dieną mokytojas įtarimų nekėlė, tačiau paaiškinti, kodėl mokytojas taip elgėsi – negali.

„Jis sakė, kad buvo neapgalvotas, neplanuotas nervinis šoko pasireiškimas“, – sako jis.

Savivaldybė sudarė komisija stebėti, kas vyksta mokykloje. Įvykio aplinkybes aiškinasi ir policija.

„Yra ieškoma galimybių, kaip padėti mokiniui ir taip pat konsultacijos mokytojui, aiškinantis, kodėl jis taip pasielgė. Dabar laukiame iš įtaigos jų vidinio rašto, kokių veiksmų ėmėsi ir ką daro“, – sako Kauno rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto vedėjas Jonas Petkevičius.

Panašiu metu įvyko kitas incidentas – tik jau Kauno mokykloje. Susimušus aštuntokui su septintoku jaunesnysis vaikas atsidūrė ligoninėje

„Per pertrauką vaikas ėjo su šautuvėliu vandens ir laistė vaikus, ir aplaistė vieną septintoką. Vienas vaikas tiesiog paprašė, kad jo nelaistytų, buvo konfliktas“, – sako progimnazijos pavaduotoja ugdymui Rita Morkūnienė.

Ir šioje mokykloje įtariama, kad aštuntokas galėjo būti pavartojęs narkotikų. Nors niekas netikrino, mokyklos vadovybė tikina, kad taip nebuvo. Muštynių vaizdams pradėjus sklisti internete pavaduotoja pareikalavo, kad vaikai ištrintų muštynių įrodymus iš telefonų. Tėvams pasirodė, kad vaikai buvo bauginami, be to, taip naikinami incidento įrodymai. Įvykį tiria teisėsauga.

Be įvykių Kaune išlindo dar viena baisi istorije Vilniuje. Vienoje Fabijoniškių mokyklų teisėsauga atlieka ikiteisminį tyrimą dėl to, kad per pamokas bendraklasiai išrengė klasioką ir visokiais būdais jį kankino, filmavo ir paskelbė internete. Įtariamieji nustatyti, visi jaunesni nei šešiolikos metų. Visais įvykais domisi ir vaiko teisių specialistai, kurie sako, kaad šiais metais smurto protrūkių mokyklose fiksuota dvigubai daugiau nei pernai.

Kaip sako specialistai, smurto, kurį sukeltų pedagogai, mažiau, tačiau padaugėjo atvejų, kai patys mokiniais santykius aiškinasi agresyviais būdais.

Specialistai sako, kad po incidentų mokyklose ir tėvams svarbu būti budriems, pranešti apie įvykius ir pasitelkti į pagalbą psichologus.