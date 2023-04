Pastarosiomis savaitėmis Pekino tonas tapo vis griežtesnis, o Kinijos liaudies respublikos diplomatai, regis, nutrūko nuo grandinės ir ėmė siautėti viešojoje erdvėje, tarsi varžydamiesi, kas pasisakys griežčiau, aštriau už patį Xi Jinpingą ir taip atkreips jo dėmesį.

Tai galima pasakyti ne tik apie Kinijos ambasadoriaus Prancūzijoje Lu Shaye pasisakymus, kuriais jis iššaukė Baltijos šalių reakciją. Pareiškęs, kad buvusios sovietinės respublikos neturi jokio statuso, nes „nėra tarptautinės sutarties, kuri materializuotų jų suverenitetą“, o dėl Krymo priklausomybės ėmė vartytis, esą viskas priklauso nuo to, kaip žiūrėsime į šią problemą.

Lu Shaye žodžiai sukėlė pasipiktinimo bangą. Pasirodė svarstymų, ar tai klaida, ar ne. Kinų diplomatus ant kilimėlio kvietėsi Baltijos šalių užsienio reikalų ministerijos, o Kinija netgi ėmė teisintis ir atsiribojo nuo ambasadoriaus žodžių.

Vis dėlto tai nebuvo pirmas ar paskutinis Pekino akibrokštas – dar nenurimusi po pykčio protrūkio dėl to, kad Lietuva nusprendė įsileisti taivaniečių atstovybę pas save ir vadinti tikruoju vardu, Kinijos ambasadoriai pastaruoju metu ėmė laidyti grasinančias užuominas tokioms šalims, kaip Pietų Korėja ar Filipinai, esą nederėtų kištis į Kinijos reikalus, nes gali skaudžiai nusvilti.

Visus šiuos atvejus vienija būtent Taivanas – oficialiai Kinijos respublika, kuri kontroliuoja ne tik pagrindinę salą, bet ir daugiau mažesnių teritorijų, dėl kurių vis garsiau kalbama, kad greitai kils karas. Priežastis paprasta – Pekinas šias teritorijas laiko savo dalimi ir „separatistus“ grasina sudoroti. Nepaisant Rusijos nesėkmių Ukrainoje, Kinija, regis, signalizuoja, kad lemiamų sprendimų laikas nenumaldomai artėja, o ir metas tam gali būti palankus. Tad kol kas matomas įtampos metas.

Tai ne vien Kinijos reikalas

Kol ši įtampa tik kaista, iš Europos ji stebima taip, tarsi viską lemtų tik geografija – visa tai yra toli, svetima, nelabai suprantama, tad kodėl turėtų rūpėti? Esą ko ten kištis?

Beje, panašią pozicija aktyviai palaiko ir Kinija per savo propagandinius ruporus. Neseniai vienas tokių – liūdnai pagarsėjęs „Global Times“ savo redakcijos skiltyje užsipuolė netgi ypač atsargiai laviruoti tarptautiniuose klausimuose mėginantį ES užsienio reikalų vadovą Josepą Borrelį.

Esą, jam ir kitiems iš tolimos Europos nederėtų kištis ten, kur ne jų kiemas, kur nieko neišmano. O būtent Taivano sąsiauris, Pietų ir Rytų Kinijos jūra yra Pekino interesų laukas, būtent čia Kinijos Liaudies respublika vis labiau jaučiasi šeimininke, nepaisant to, ką mano regiono šalys ar jų sąjungininkai, ypač JAV.

Nuolatinis įtampos didinimas, aplink Taivaną rengiant karines pratybas jau tapo rutinine Kinijos taktika, nevengiant retorinės konfrontacijos būtent su JAV – realiausia ir pajėgiausia Taivano sąjungininke ne tik regione, bet ir pasaulyje.

Incidentally, this 🇨🇳 correspondent also shared a map (presumably drawn by Chinese military bloggers) of a Chinese amphibious assault of Taiwan on his Telegram channel. https://t.co/az3q2k6KLk pic.twitter.com/mKVy7PcDeQ