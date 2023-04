Su nepilnamečiu suartėti siekęs Remigijus Ačas – vėl teisme atnaujinta

Dėl pasikėsinimo tenkinti lytinę aistrą pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą nuteistas buvęs ilgametis Seimo narys Remigijus Ačas dar neprarado vilties įrodyti, kad kaltinimai dėl gėdingo nusikaltimo jam buvo pateikti nepagrįstai, o anksčiau iškeltą baudžiamąją bylą nagrinėję dviejų instancijų teismai priėmė neteisingą nuosprendį.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) ketvirtadienį atvertė R. Ačo bylą – trijų teisėjų kolegija turės nuspręsti, ar buvęs politikas pagrįstai buvo nuteistas dėl pasikėsinimo panaudoti seksualinį smurtą prieš nepilnametį, kuris nelegaliai dirbo jo vadovaujamoje bendrovėje.

Nevieša pripažintą baudžiamąją bylą kasacine tvarka nagrinėja teisėjai Audronė Kartanienė, Sigita Jokimaitė ir Tomas Šeškauskas.

Kasacinį skundą dėl anksčiau priimto ir jau įsiteisėjusio nuosprendžio yra pateikęs R. Ačas ir jam atstovaujantis advokatas – jie įsitikinę, kad buvęs politikas turi būti išteisintas.

Šią baudžiamąją bylą LAT iš pradžių planavo nagrinėti rašytinio proceso tvarka, bet Delfi.lt paviešinus skandalingus faktus apie R. Ačui priimtą apkaltinamąjį nuosprendį, nuteistasis ir jo gynėjas kreipėsi į teisėjų kolegiją ir paprašė žodinio proceso – R. Ačas mano, kad jo poziciją teisėjai turėtų išgirsti tiesiai iš jo lūpų.

Į teismą R. Ačas atvyko su advokate Aušra Ručiene, kuri į šį procesą įsitraukė tik kasacinės instancijos teisme. Apie gėdingus kaltinimus buvęs politikas su žurnalistais nekalbėjo ir į klausimus atsisakė atsakyti, tačiau, kaip buvo matyti, teismui jis pasiruošė – buvo atspausdinęs pluoštą popierių su savo kalba.

„Ateis laikas, pakomentuosiu, – dar prieš posėdį žurnalistams tepasakė jis. – Aš į sufabrikuotus klausimus neatsakinėju.“

Tiesa, kas esą sufabrikavo, R. Ačas taip ir neatsakė: „Aš dar kartą sakau - neatsakinėsiu“.

Ketvirtadienio posėdyje R. Ačas teismo prašė jam priimtą apkaltinamąjį nuosprendį panaikinti, o baudžiamąją bylą nutraukti, nes jis esą jokios nusikalstamos veikos nepadarė.

„Jokių žinučių, už kurias esu nuteistas, nepilnamečiui nerašiau“, – Delfi.lt žiniomis, teismui R. Ačas nurodė, kad esą jau žemesnių instancijų teismuose jis jau buvo įrodęs, jog „galima suklastoti žinučių rašymą ir jų turinį“.

Po maždaug valandą trukusio teismo posėdžio R. Ačas dar kartą žurnalistams pakartojo, kad „melagysčių nekomentuos“, tuo metu jam atstovaujanti advokatė A. Ručienė, kurios surengtoje ne vienoje asmeninėje šventėje yra dalyvavęs ir R. Ačas su žmona, sakė, jog buvęs Seimo narys yra nekaltas ir esą net nebuvo nukentėjusiajam nepilnamečiui sumokėjęs kompensacijos.

„Jis pats nemokėjo, tik buvo kalba, kad nepilnametis iššoko iš automobilio, tiesiog galbūt patyrė skausmą, dėl to ir buvo sumokėta, be to, tas sumokėjimas, kaip mane informavo tiek R. Ačas, tiek jo gynėjas, dėl to, jog buvo žadama nutraukti ikiteisminį tyrimą, kadangi tokios kategorijos bylose galima nutraukti su tam tikromis sąlygomis, tačiau jie mano, kad tiesiog buvo apgauti ir tyrimas atsirado visose teismų instancijose, – kalbėjo advokatė. – Žinote, mano versija yra viena – manau, kad nepakanka įrodymų pripažinti pagal tokį BK straipsnį kaltu. Vienas momentas yra tai, kad pirmos ir antros instancijos teismai nevertino žinučių atsiradimo, akcentuotinas tas faktas, kad įrodymai, kai atliekamas ikiteisminis tyrimas, turi būti surenkami BPK nustatyta tvarka, todėl manau, kad jokių įrodymų, patvirtinančių kaltę, byloje nėra surinkta. Ir mes labai tikimės, kad visus įrodymus objektyviai įvertins paskutinės instancijos teismas, įvertins ir tą situaciją, kokia ji buvo susiklosčiusi ikiteisminio tyrimo metu, atliks pirmos bei antros instancijos teismų padarytų procesinių pažeidimų analizę ir priims teisingą sprendimą.“

Ji pažymėjo, kad byloje nėra surinkta įrodymų, o esantys – surinkti „netinkamu būdu“.

Advokatė taip pat nurodė, kad R. Ačas visą laiką teigė, jog jokio nusikaltimo nepadarė ir niekada nepripažino kaltės: „Prisipažinimo byloje nėra, gal tas traktavimas, gal emocijos...“

Advokatė taip pat pabrėžė, kad R. Ačas pinigų nemokėjo, tačiau užsiminė, jog tai galėjo padaryti kitas advokatas. „Negalėčiau traktuoti savo kolegos veiksmų“.

Vis dėlto, ji pripažino, kad R. Ačui buvo žadama nutraukti ikiteisminį tyrimą, bet esą buvo apgautas jo gynėjas. „Taip mane informavo, aš pati negaliu nei patvirtinti, nei paneigti šitų aplinkybių.“

LAT nutartį R. Ačo byloje skelbs birželio 6 d., šio teismo sprendimai nebeskundžiami.

Anksčiau R. Ačui iškeltą baudžiamąją bylą išnagrinėję teisėjai buvo nusprendę jį pripažinti kaltu dėl pasikėsino tenkinti lytinę aistrą pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, dėl to teismas R. Ačui skyrė 100 MGL (5 tūkstančių eurų) baudą.

Kaip Delfi.lt skelbė anksčiau, R. Ačas teisme neigė kaltę dėl jam pateiktų kaltinimų, tačiau ikiteisminio tyrimo metu Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorui buvo pateikęs raštišką prisipažinimą dėl įvykdyto nusikaltimo. Šiuo raštu jis taip pat įsipareigojo nukentėjusiajam nepilnamečiui sumokėti 3 tūkst. Eur neturtinės žalos atlyginimą. Vis dėlto, atrodo, politikas nukentėjusiajam sumokėjo mažesnę sumą.

„Išėjimas viso to į žiniasklaidą sugriaus mano gyvenimą, tai man lengviau sumokėti 1 500 Eur, „ale“ moralinį atlyginimą“, – teisme buvo sakęs R. Ačas.

Už šiuos pinigus, bylos duomenimis, nukentėjusysis nusipirko dviratį. Pasirašydamas susitarimą su lytiškai suartėti siekusiu R. Aču nepilnametis įsipareigojo tylėti ir niekam, išskyrus teisėsaugos institucijas (jeigu reikės), apie tai, ką patyrė, nieko nepasakoti.

Ir šis paauglys, ko gero, būtų tylėjęs – naktimis košmarus sapnavęs nepilnametis troško kuo greičiau pamiršti susidūrimą su R. Aču. Jis tik gerokai vėliau sužinojo, kas yra tas vyras, kuris troško intymiai suartėti.

„Tu gulėsi, aš tau nusmaukysiu, sakei, kad – 17 cm“, – netikėtai pasiūlymo leisti dirginti jo lytinį organą už 50 eurų atlygį sulaukė jaunuolis. Ir tai įvyko bute, į kurį R. Ačas jį atviliojo, – iki tol alkoholinių gėrimų nevartojęs nepilnametis po užgaulių replikų, jog yra „mamytės sūnelis“, griebė šampano ar vyno taurę ir bandė įrodyti, jog toks nėra. Bet greitai apsvaigo – net neprisiminė, kaip tą tamsų vakarą sugrįžo į namus. Neprisiminė ir to, kokiomis aplinkybėmis buvusiam politikui pasakė savo lytinio organo ilgį.

„Aš tau nusmaukau iki spermos išsiliejimo ir duodu 100, tau nieko daryti nereikės“, – prieš pat savo gimtadienį vilties suartėti su nepilnamečiu nepraradęs buvęs politikas 17-mečiui nusiuntė SMS žinutę. Bet ir šįkart patenkinti seksualinių troškimų su nepilnamečiu jam nepavyko – jis patyrė sužalojimų, pateko į Santaros klinikas, kurių darbuotojai apie į Vaikų skyrių paguldytą jaunuolį pranešė policijai.

R. Ačas tikino, jog šios žinutės nerašė ir su 17-mečiu bendravo tik skambindamas telefonu. Ir, aišku, ne apie seksualinės aistros tenkinimą ir tuo labiau ne apie norą pamasturbuoti jo lytinį organą.

Nepilnametis, kuris pateko į gerai paspęstus buvusio politiko spąstus, neabejoja, kad jis buvo ne vienintelis toks – kai pirmą kartą R. Ačas jam pasiūlė pamasturbuoti lytinį organą, o jis atsisakė, vyras elgėsi gana ramiai ir užtikrintai.

„Gal jis jau nebe pirmą kartą buvo susitikęs su tokiu žmogumi kaip aš“, – gerokai vėliau per apklausą svarstė nepilnametis.

Tuo metu jis dar nežinojo, kad patenkinti seksualinę aistrą už piniginį atlygį jam siūlė ne bet kas, o ne vieną kadenciją Seimo rūmuose dirbęs parlamentaras R. Ačas, kuris išgarsėjo tapęs dabar jau nušalintojo prezidento Rolando Pakso patarėju nacionalinio saugumo klausimais.

Apie jam iškeltą baudžiamąją bylą ir priimtą apkaltinamąjį nuosprendį nieko nežinojo jo šeima – kad R. Ačas įsivėlė į gėdingą skandalą, jie sužinojo tik perskaitę Delfi.lt publikuotą straipsnį, kuriame buvo pasakojama, kad kurį laiką Prezidentūroje ir daugybę metų Seime karaliavęs R. Ačas užsigeidė turėti intymių santykių su nepilnamečiu. Šį straipsnį galite perskaityti paspaudę šią nuorodą.