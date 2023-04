Tviteryje pareiškimus pakomentavo užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Jei kam vis dar kyla klausimas, kodėl Baltijos šalys nepasitiki Kinija kaip „taikos Ukrainoje tarpininke“, – štai Kinijos ambasadorius įrodinėja, kad Krymas yra rusiškas ir mūsų šalių sienos neturi jokio teisinio pagrindo“, – rašė Lietuvos diplomatijos vadovas.

Daugiau nei 80 Europos parlamentarų viešai paragino Prancūzijos Užsienio reikalų ministrę Catherine Colonna paskelbti Lu Shaye persona non grata. Tarp pasirašiusiųjų kreipimąsi – ir ne vienas lietuvis: Andrius Kubilius, Petras Auštrevičius, Dovilė Šakalienė, Giedrius Surplys, Eugenijus Sabutis.

„Kadangi šį pareiškimą pasirašė nemažai dabartinių 14+1 formato šalių, manau, kad šiam formatui pačio Pekino rankomis suduotas paskutinis smūgis – tikiu, kad jokia šalis nenorės dalyvauti formate, kuriame Kinija abejos jų suverenumu.

Lauksime oficialaus Paryžiaus reakcijos“, – feisbuke rašė Seimo Užsienio reikalų komiteto narys Žygimantas Pavilionis.

Į Lu Shaye pareiškimus sureagavo socialdemokratė Dovilė Šakalienė, kuri neslėpė pasipiktinimo.

„Oho.

Panašu, kad Kinijos ambasadorius Prancūzijoje džiaugsmingus Macrono sveikinimus apie Kinijos ir Prancūzijos draugystę priėmė kaip paskatinimą perrašyti istoriją ir paneigti ES valstybių narių suverenitetą.

Kas toliau?“, – rašė parlamentarė.

Jos reakciją citavo ir „Financial Times“.

„Rusija neigė Ukrainos suverenitetą, o paskui žiauriai įsiveržė į Ukrainą. Dabar Kinija neigia 3 ES valstybių suverenitetą: Lietuvos, Latvijos, Estijos. Kyla klausimas, ar Putino ir Xi pažadas „draugystė be ribų“ iš tikrųjų yra „draugystė be sienų“, – tviteryje rašė D. Šakalienė.

