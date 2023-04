Propagandistas Solovjovas pareiškė, kad Baltijos šalys „nori grįžti pas motiną Rusiją“

Kremliaus propagandistas Vladimiras Solovjovas pareiškė, kad Baltijos šalys ir Lenkija „nori grįžti pas motiną Rusiją namo“.

Kaip rašoma portale newsweek.com, Rusijos televizijos „Pirmuoju kanalu“ transliuotoje vakarinėje pokalbių laidoje V. Solovjovas pirmiausia įvardijo „pagrindinius rusofobus“ – Lenkiją ir Baltijos šalis.

„Jos susibūrė į savotišką nuskriaustų, visai

be reikalo Rusijos imperijos išlaisvintų buvusių provincijų sąjungą ir dabar

aiškina, kad štai esame sąjunga, esame išvien, visi mes – lenkai, Baltijos

šalys, suomiai. Dar ir Rumuniją patraukė savo pusėn“, – toliau kalbėjo V.

Solovjovas.



Praeitą savaitę Suomija tapo 31-ąja NATO nare, todėl 1,3 tūkst. kilometrų ilgio šalies siena dabar yra ilgesnė už bet kurios kitos kariniam Aljansui priklausančios valstybės narės sieną su Rusija.

Lenkija, Latvija, Lietuva ir Estija, kitos Aljanso narės, ryžtingai pasisakė prieš Maskvos plataus masto invaziją į Ukrainą, be to, suteikė Kyjivui karinę ir ekonominę pagalbą, padedančią kovoti su Rusijos vykdoma agresija.

Prisiminęs konkrečią Rusijos monarchijos erą, V. Solovjovas atseit nusistebėjo, ar tai, ką šalys dabar deklaruoja, yra tam tikras būdas pasakyti „motule Rusija, grąžinki mus namo“?

Taip jis citavo vienos iš savo diskusijų dalyvių, RT vyriausiosios redaktorės, taip pat žinomos propagandistės Margaritos Simonyan, nuolat piktinančios Vakarus, komentarus.

„Vadinasi, jos tokiu sudėtingu keliu vėl nori prisijungti prie Rusijos imperijos?“ – tarsi pasitikslindamas paklausė V. Solovjovas ir pridūrė, kad, pavyzdžiui, Suomija ir Lenkija „puikiausiai vystėsi, kai priklausė Rusijos imperijai“.

Pritaręs vieno iš laidos dalyvių žodžiams, esą kaip tik tada tos šalys ir susiformavo kaip kažkas daugiau mažiau kultūringo, V. Solovjovas tęsė: „Taip, kultūra vystėsi. Na, Lenkija – šiek tiek sudėtingesnis reikalas, tačiau dėl Suomijos nekyla abejonių.“

Nuo ketvirtadienio ryto, kai V. Solovjovo „samprotavimais“ asmeninėje „Twitter“ paskyroje pasidalijo Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka, vaizdo įrašas it virusas išplito po socialinius tinklus ir yra peržiūrėtas daugiau nei 125 tūkst. kartų.

„Rusijos propagandistas V. Solovjovas tiki, kad Suomija ir Lenkija svajoja vėl prisijungti prie „Rusijos imperijos“ ir stengiasi vėl tenai sugrįžti“, – pakomentavo A. Geraščenka.

Per savo vedamą vakarinę laidą Kremliaus invaziją į Ukrainą V. Solovjovas ne kartą vaizdavo kaip karą tarp Maskvos ir NATO, be to, reguliariai ragino suduoti branduolinius smūgius Kyjivą remiančioms Vakarų šalims.

Vis dėlto praėjusią savaitę nuskambėję V. Solovjovo žodžiai apie termobarinių ginklų panaudojimą prieš Ukrainos miestus vienam jo laidos svečiui pasirodė kaip ribų peržengimas.

Politologas Vasylis Vakarovas, išgirdęs V. Solovjovo pasiūlymą panaudoti minėtus ginklus, papurtė galvą ir pasakė: „Manau, turėtų būti kitas būdas, šitaip negalima.“