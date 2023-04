„Daugelį metų Vakarai teigė, kad ekonominis bendradarbiavimas įtikins diktatorius remti taisyklėmis pagrįstą tarptautinę tvarką. Tačiau viskas, ką mes padarėme, tai buvo jų ekonomikos maitinimas, leidžiant jiems pažeisti visas taisykles. Kinija lažinasi, kad šią klaidą pakartosime. Atėjo laikas išbandyti ką nors kita“, – tviteryje trečiadienį rašė ministras.

Jo teigimu, pirkdami energiją, parduodami technologijas, europiečiai investavo į totalitarinius režimus ir leido jiems augti.

„Ne dėl praktinės naudos, o dėl mesijinio kliedesio, kad Vakarų įtakos plitimas yra neišvengiamas ir gali atnešti pokyčius tik į gera“, – pabrėžė G. Landsbergis.

Vis dėlto, pasak jo, tokia politika Vakarus padarė „strategiškai aklus“.

„Mes ignoravome grėsmes ne tik su Rusija besiribojančioms šalims, bet ir pačiai Vakarų visuomenei. Kariuomenės buvo apleistos, sienos neapgintos, mūsų gebėjimas pakilti ir atremti užpuolikus sumažėjo.

Šalia silpnos užsienio politikos, Vakarų šalys susilpnėjo ir viduje. Korupcija, ginkluotas radikalėjimas ir kišimasis į rinkimus tapo norma“, – tęsė užsienio reikalų ministras.

G. Landsbergis taip pat paaiškino, kad Ukrainos gynyba – ne tik taisyklėmis pagrįstos tvarkos ginimas nuo XX amžiaus barbarizmo sugrįžimo, bet ir pastangos apsiginti.

„Deja, mūsų geopolitinis aklumas dar neišgydytas. Mes nusprendėme nematyti Rusijos agresijos grėsmės, o dabar pasirenkame nematyti Kinijos agresijos grėsmės. Esame ant ribos, kad kartotume tą pačią klaidą.

Prašėme Rusijos nepulti į Ukrainą. Prašėme Rusijos neįsiveržti į Gruziją. Mes skambinome telefonu. Rezultatas buvo tragiškai nuspėjama nelaimė“, – rašė ministras.

Vakarų strategija su V. Putinu, anot jo, akivaizdžiai žlugo.

„Dabar, užuot didinę gynybos išlaidas ir gamybos apimtį ar stiprinę savo transatlantinį ryšį, mes prašome kito totalitaro padėti mums „užtikrinti taiką“ Europoje? Tai būtų didesnė klaida nei „Nordstream“.

Mes galime apginti Europą be Kinijos pagalbos. Užuot prašydami pagalbos, turėtume parodyti savo stipriąsias puses, parodyti pasauliui, kad Ukraina, Europa ir JAV nori ir gali apsaugoti Europos žemyną. Tai vienintelis signalas, kurį turėtume siųsti“, – akcentavo G. Landsbergis.

Toks pat stiprus signalas, jo teigimu, turi būti išsiųstas ir Taivanui.

„Turime paskelbti, kad sala ir jos demokratiją mylintys žmonės yra taisyklėmis pagrįstos tvarkos dalis ir kad kovosime su bet kokiu bandymu jėga pakeisti status quo, nes norime ir galime daryti tai, kas teisinga.

Pasaulio tvarka gimė iš transatlantinės pergalės prieš engėjus ir užpuolikus. Kai kurie nusprendė atsisakyti šio įsakymo ir vis dar siekia jį sunaikinti. Transatlantinės vienybės pakaitalo nėra, todėl turime ją saugoti ir ginti, o ne griauti.

Siūlau pripažinti transatlantinės vienybės naudą ir būtinybę ir įsipareigoti pasauliniu mastu ginti taisykles, dėl kurių visi susitarėme. Nesiūlau maldauti, kad diktatoriai padėtų užtikrinti taiką Europoje. Yra ilgas ir kruvinas įrodymų prieš šią strategiją pėdsakas“, – pridūrė ministras.

For years the West said economic cooperation would persuade dictators to support rules based international order. But all we did was feed their economies while letting them break all the rules. China is betting that we will repeat this mistake. It's time to try something else👇🧵