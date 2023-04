Ukrainai ruošiantis kontrpuolimui – pasiruošimo veiksmai Rusijoje: kai kurios procedūros keičiamos

LNK

Rusija sugrąžino 100 belaisvių ir atgavo 106 karius. Vis dėl to iš pačių pradėto karo grįžę rusai negali būti saugūs, kad greitu metu vėl nereikės ten vykti. Pranešama, kad Ukrainai ruošiantis pavasariniam kontrpuolimui, Rusijoje bus supaprastinta elektroninio šaukimo į armiją gavimo procedūra. Negana to, jeigu pilietis neatvyks į karinį komisariatą per 20 dienų nuo šaukimo gavimo, jam bus uždrausta verstis individualia veikla, registruoti nekilnojamąjį turtą, automobilį ir jį vairuoti, imti paskolą, praneša LNK žinios.

