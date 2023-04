Šimonytė: dabar neracionalu keisti Navicką

Dabar nėra racionalu pakeisti žemės ūkio ministrą Kęstutį Navicką, sako premjerė Ingrida Šimonytė. Anot jos, šiuo metu žemės ūkio sektoriuje prasidėjo svarbūs įvykiai, už kurių sklandų įgyvendinimą ministras atsakingas asmeniškai.

„Maždaug po savaitės prasideda deklaravimo sezonas, tai turbūt yra vienas iš svarbiausių dalykų kas per metus vyksta žemės ūkyje. Nes nuo to priklauso ir išmokos, ir ūkių pajamos, nuo to priklauso daugybė dalykų. Yra įsigalioję nauji strateginio planavimo dokumentai. Daug pokyčių, daug iššūkių. Nacionalinės mokėjimų agentūros vadovas nedirba jau turbūt didesnę dalį laiko, bent jau šiemet, neateina į darbą“, – antradienį „Info TV“ televizijai sakė I. Šimonytė.

„Tokiu momentu keisti ministrą, mano supratimu, būtų tiesiog labai neatsakinga. Todėl, kad tai yra ministro asmeninės atsakomybės sritis – užtikrinti, kad šitas procesas vyktų sklandžiai. Todėl dabar tokių dalykų nei svarstau, nei manyčiau, kad tai būtų racionalu svarstyti“, – dėstė ji.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę portalas „lrytas.lt“, remdamasis šaltinių žiniomis, paskelbė, kad I. Šimonytė apsisprendė K. Navicką pakeisti jam tapus Seimo nariu.

Be to Seime K. Navickui bręsta jau antroji interpeliacija. Opozicija teigia jau surinkusi parašus interpeliacijai ir suderino jos tekstą. Eltos gautame interpeliacijos dokumente reiškiamas „didelis susirūpinimas kritine padėtimi žemės ūkio sektoriuje“, abejonės K. Navicko sugebėjimais situaciją suvaldyti. Jame ministrui nurodytas vienas klausimas, susijęs su vadinamąja pieno krize. Visgi Seimo mažumos keliami klausimai nėra pirmieji, adresuojami K. Navickui.

Praėjusių metų gegužę 56 Seimo nariai organizavo pirmąją K. Navicko interpeliaciją. Tuomet Vyriausybės narys atsakė į 35 klausimus apie įsisenėjusias Lietuvos žemės ūkio problemas.

Tačiau tąkart patraukti K. Navicko nepavyko – interpeliacija atmesta valdančiųjų balsais sušaukus neeilinį Seimo posėdį. Seimo statutas numato, kad interpeliacija Vyriausybės nariui gali būti organizuojama, jeigu iniciatyvą palaiko ne mažiau kaip 29 Seimo nariai. Tam, kad ministras būtų atstatydintas, nepasitikėjimą juo slaptu balsavimu turi išreikšti daugiau kaip pusė Seimo narių.