Ministerijų miestelio statybos jau kelia klausimų: pirmoji sau vietą užsitikrino Šimašiaus žmona

Vyriausybei nutarus Vilniaus A. Goštauto gatvėje įkurti ministerijų miestelį architektai ima kelti klausimus dėl skaidrumo ir dėl to, kad esą sprendimai priimami už uždarų durų. Be to, jau aišku, kad bent vieno statinio atnaujinimas patikėtas Vilniaus mero sutuoktinės Gilmos Teodoros Gylytės įmonei „Do Architects“.

Rengiant publikaciją Delfi apie ministerijų miestelio įkūrimą kalbėjo su 6 projektuotojais ir inžinieriais. Jie teigė, kad su projektavimo ir statybos sektoriaus dalyviais šis klausimas nebuvo derintas. Pašnekovų nuomone, to reikėtų, nes kuriamas ypatingos svarbos objektas. Taip pat architektams klausimų kelia finansavimas, konkurso sąlygos ir tai, ar mero sutuoktinės įmonė neturės išskirtinių sąlygų. Galiausiai jie svarstė, kodėl kvartalas Vilniaus centre vystomas ne vientisai, bet skaidomas į dalis. Delfi išsiaiškino, kad A. Goštauto g. 11 pastato projektinius pasiūlymus rengs projektavimo įmonė „Do Architects“. Šios įmonės viena iš bendrasavininkių yra Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus sutuoktinė G. T. Gylytė. Dokumentuose ji nurodoma kaip projektuotoja. Ekspertai kelia klausimą, ar nenutiks taip, kad „Do Architects“ kitų etapų projektuotojų atžvilgiu įgaus dominuojančią padėtį, nes visi kiti projektuotojai esą jau turės derintis būtent prie šios įmonės sukurtos architektūrinės vizijos?