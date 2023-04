Į Klaipėdą atvyko Jungtinės Karalystės patrulinis laivas HMS „Mersey“

Balandžio 2-4 d. Klaipėdos uoste su draugišku vizitu vieši Jungtinės Karalystės Karališkojo karinio laivyno patrulinis laivas HMS „Mersey“, skelbia Lietuvos kariuomenė.

Pranešime spaudai pažymima, kad kelių dienų vizito programoje laivo vadas numato aplankyti Lietuvos Karinių jūrų pajėgų vadovybę, pagerbti I pasaulinio karo metu Klaipėdoje žuvusius britų karo belaisvius, palaidotus Vitės kapinėse, numatomi laivo įgulos narių vizitai KJP Karo laivų flotilėje, Jūreivystės mokykloje, taip pat Lietuvos karo jūrininkų ir jūrų kadetų lankymasis britų karo laive.

Į Klaipėdą atvyko Jungtinės Karalystės patrulinis laivas HMS “Mersey” Foto: Kmdr. ltn. Marius Savčenka

Teigiama, kad Jungtinės Karalystės Karališkojo karinio laivyno patrulinio laivo HMS ,,Mersey“ įgulą sudaro apie 40 asmenų. Laivas gali patruliuoti iki 300 dienų per metus, išvystyti iki 20 mazgų per valandą greitį. Jis pavadintas Mersėjaus upės, tekančios per Liverpulį, garbei. Laivas ginkluotas priešlėktuviniais ir priešlaiviniais kulkosvaidžiais, informuojama pranešime.