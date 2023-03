Klimatologas pasakė, kokie bus Velykų orai ir kada gali ateiti tikrasis pavasaris

Klimatologas doc. Gintautas Stankūnavičius penktadienį feisbuke pasidalijo naujausia pasaulio orų apžvalga ir prognozėmis. Šį kartą jis pateikė prognozės, kokie orai laukia per Velykas.

Visų pirma savo įraše G. Stankūnavičius įvertino pirmojo pavasario mėnesio – kovo orus. Jo teigimu, nors klimatiniu požiūriu kovas laikomas dar žiemos mėnesiu, šiais metais antrojoje kovo mėnesio pusėje buvo ir tikro pavasario požymių.

„Pagal standartinę klimato normą (1991–2020 m.) vidutinė kovo mėnesio oro temperatūra Lietuvoje yra +0,9 °C, pačioje amžiaus pradžioje ji buvo pusę laipsnio žemesnė, o XX a. paskutiniais dešimtmečiais – beveik 1,5 °C žemesnė (LHMT).

Tai rodo, kad kovo mėnesio šilimo tempai dėl klimato kaitos atitinka žiemos mėnesių tempus. Jau dabar aišku, kad šįmet kovas bus šiltesnis už klimatinę normą, nes be šios dienos vidutinė mėnesio temperatūra kinta nuo +1,2 °C šalies šiaurės vakaruose iki +2,5 – 2,8 °C centriniuose ir pietrytiniuose rajonuose bei iki +2,7 – +3,0 °C šalies pietuose.

Foto: ELTA / Jonas Balčiūnas

Žemiausios minimalios oro temperatūros reikšmės fiksuotos pirmą mėnesio dešimtadienį šalies šiaurės rytuose – –15 – –19 °C, o aukščiausios maksimalios – trečią dešimtadienį pietinėje šalies dalyje – +16 – + 18 °C. Kritulių pasiskirstymas taip pat buvo labai netolygus – mažiausiai jų iškrito Vidurio Lietuvoje, o daugiausia Žemaitijoje – ten dar mėnesio viduryje buvo viršyta mėnesio kritulių norma“, – kovą įvertino klimatologas.

G. Stankūnavičius feisbuke teigė, jog pastaroji savaitė, kaip ir visas mėnuo, buvo permaininga, jis nurodė ir tai lemiančią priežastį.

„Po šilto praėjusio savaitgalio ji prasidėjo orų atvėsimu ir naktimis pirmiausia labai atšalo Žemaitijoje (iki –3 – –5,5 °C), o savaitės antroje pusėje – šalies rytuose ir pietryčiuose (iki –4 – –6,2 °C). Tai labiausiai lėmė mažas debesuotumas naktį. Vakar, pasikeitus oro masei, vėl atšilo – labiausiai Vidurio ir Pietų Lietuvoje – iki +9 – +12 °C. Taip pat šią savaitę lietų keitė šlapdriba ir sniegas bei vietomis šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose susidarė laikina sniego danga (iki 5–7 cm).

Toks orų permainingumas rodo, kad Lietuvos teritorija yra arti labai skirtingų oro masių sandūros zonos: šaltos ir sausos žemyno šiaurėje ir drėgnos bei šiltos Vidurio ir Pietvakarių Europoje“, – feisbuke rašė klimatologas G. Stankūnavičius.

Jis teigė, jog Atlanto ciklono slėnis, kuris lemia lietingus ir šiltus orus šiandien virš pietinės Baltijos laikysis ir šeštadienį, tačiau iš šiaurės jį jau pradės spausti poliarinis anticiklonas, kuris per kelias dienas įsitvirtins virš Skandinavijos, Šiaurės jūros ir dalies Baltijos regiono. Tad jau aiškūs ir visos kitos savaitės orai.

„Šiandien lis beveik visoje Lietuvoje, rytoj – daugiausia Rytų, Pietų ir Vidurio Lietuvoje, o sekmadienio naktį jau vietomis prognozuojama šlapdriba – taip pat didžiausia tikimybė Rytų Lietuvoje.

Sekmadienį naktį šalčiausia bus Žemaitijoje ir Šiaurės Lietuvoje (–4 – +1 °C), o pirmadienio naktį – jau visoje Lietuvoje (–5 – 0 °C). Slėgis kils, vėjas pasisuks iš šiaurės rytų (rytoj po pietų) ir sustiprės iki gūsingo (sekmadienį gūsiuose iki 14–16 m/s).

Sunkiausia, matyt, šioje situacijoje prognozuoti kritulius: šaltoje oro masėje net be atmosferos frontų šiuo metų laiku formuojasi pavieniai kamuoliniai lietaus debesys, kurie neša daugiausia trumpalaikį sniegą, šlapdribą, sniego kruopas ar smulkią krušą. Be to, virš Vakarinės Rusijos dalies kitos savaitės pradžioje laikysis mažai judrus ciklonas, kurio užnugarinė dalis rytinėje Lietuvos dalyje gali lemti ir stipresnius kritulius.

Foto: ELTA / Jonas Balčiūnas

Iki savaitės vidurio naktimis vėl šals, o dienomis oro temperatūra kils kelis laipsnius virš 0 °C. Antroje savaitės pusėje didžiausią poveikį orams turėtų daryti slėnis ištįsęs iš pietryčių: mažai judrūs žemo slėgio sūkuriai su atmosferos frontais judėdami iš rytų į vakarus Lietuvoje lems ištisinius mišrius kritulius ir santykinai žemą (0 – + 2°C) vidutinę oro temperatūrą.

Šventinis savaitgalis vėl turėtų būti keliais laipsniais šiltesnis, bet su krituliais“, – rašė klimatologas G. Stankūnavičius.

Na, o ilgalaikės orų prognozės rodo, „kad jeigu stipresnis atšilimas Europos pietvakariuose jau numatomas balandžio antrą dešimtadienį, tai Baltijos regione, greičiausiai – tik trečią mėnesio dešimtadienį“.

Ir visoje Europoje prognozuojamos vėsios šventės, kiek šilčiau bus Portugalijoje ir Ispanijos pietvakariuose (dienomis iki +19 – +24 °C).

„Taip pat po vėjuoto ir vėsaus laikotarpio rimtesnis pavasario karštis grįš į Kipro salą ir Izraelį. Nesezoniškai stipriai atšils Kazachstane (iki pat šiaurinės ribos) ir Pietų Urale (+17 – +24 °C).

Šiaurės Amerikoje per šventes šilčiausia bus JAV pietryčiuose, o Floridoje ir pietiniame Teksase netgi karšta (+27 – +32 °C). Priešingai, vietomis Centrinės Kanados pietuose (Alberta, Saskačevanas, Manitoba) per šventes naktimis šaltis spaus iki –15 – –20 °C“, – orų prognozėmis dalijosi klimatologas.