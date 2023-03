Linkevičius – apie signalus iš Kremliaus: Rusija ruošiasi permainoms

Vladimirui Putinui pareiškus, kad Baltarusijoje bus dislokuota Rusijos taktinių branduolinių ginklų, ekspertai tikina, kad tai – Rusijos prezidento desperacija. Vakarų pareigūnai tvirtina, kad ženklų, jog Rusijos ginklai būtų dislokuojami, kol kad nėra ir situacija stebima. Ką reiškia tokie pareiškimai laidoje „Delfi rytas“ antradienį svarstė buvęs užsienio reikalų ministras, ambasadorius ypatingiems pavedimams Linas Linkevičius.

L. Linkevičius laidoje sutiko, jog pokytis nuo ankstesnių V. Putino grasinimų branduoliniu karu yra, nes tai sąmoningas žingsnis eskalacijos link.

„Gal daugiau propagandine prasme. Nes kariniu požiūriu čia situacija iš esmės nelabai keičiasi. Nes, deja, bet branduolinis ginklas yra dislokuotas netoli mūsų jau seniai, jis yra Kaliningrado srityje. Tos raketos „Iskander“, tam tikra jų modifikacija ir jos gali gabenti taktinį branduolinį ginklą.

Ir, tiesą sakant, pasiekti ne tik Vilnių, Rygą, ar Taliną, bet ir Berlyną. Šiuolaikiniame kare, prie dabartinių techninių charakteristikų, tas atstumas neturi tokios ypatingos reikšmės. Tai čia iš esmės kažkas nesikeičia.

Na, o atsako, reaguojant į tai labai aiškiai, amerikiečiai ir Pentagonas. Kuris neseniai pareiškė, kad neketina keisti savo branduolinių ginklų parengties lygio dėl to, kas įvyko. Nes pokyčių kaip ir nėra“, – įžvalgomis laidoje „Delfi rytas“ dalijosi buvęs užsienio reikalų ministras L. Linkevičius.

Linas Linkevičius Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Jo teigimu, net ir praktikoje kol kas nėra jokių požymių, kad kažkas mėgintų bent jau artimiausioje ateityje naudoti branduolinius ginklus. Sakydamas, kad visiškai nusiraminti dėl to nereikia, anot L. Linkevičius teigė, jog Kremlius tikisi kai kurių Vakarų šalių susvyravimo.

„Nereiškia, kad reikia visiems nusiraminti. Bet tai yra žingsnis, skirtas eskalacijai, šantažui, bauginimui, kad galbūt kažkas susvyruos, susijaudins. Ypatingai tas kažkas, kas palaiko Ukrainą – tiekia ginklus, paramą“, – kalbėjo laidos pašnekovas L. Linkevičius.

Dar viena tokio elgesio priežastis – itin prasta Rusijos kariuomenės padėtis Ukrainos frontuose, pabrėžė jis.

„Karas yra sekinantis abi puses, bet sekina ir Rusiją. Ir jei jau labai rimtai sakoma, kad II Pasaulinio karo laikotarpio tankus nori grąžinti į frontą, tai tikrai nėra geri reikalai. Ir šioje desperacijoje šie propagandiniai žingsniai iš jų pusės yra pateisinami“, – teigė ambasadorius ypatingiems pavedimams L. Linkevičius.

Laidos „Delfi rytas“ pašnekovas dar pridūrė, jog kurį laiką iš Kremliaus skambantys branduoliniai grasinimai buvo nuslopę.

„Ir turbūt tam yra labai aiški priežastis – labai aiškios ir griežtos žinutės iš JAV, kokios bus pasekmės, jei rusai panaudos taktinį branduolinį ginklą. Ir kinų buvo vieši ir nevieši pareiškimai – taip pat įspėjai. Kinai nėra suinteresuoti, kad būtų platinamas tas ginklas. Nes jeigu taip atsitiktų ir iš kitos pusės, žvelgiant į oponentų pajėgumus, aš tikrai nemanau, kad kinai labai entuziastingai sutiktų žinias, jei JAV pradėtų dislokuoti savo ginklus Pietų Korėjoje, ar Japonijoje. (…)

Visas tas platinamas neatitinka Kinijos interesų, juo labiau – grasinimai juos panaudoti. Todėl ir manyčiau, kad visi tie pareiškimai turi propagandinę gąsdinimo ir blefavimo taktiką. O blefuos ir gąsdins tol, kol bijos“, – teigė L. Linkevičius.

Ambasadorius ypatingiems pavedimams teigė, jog šiais metais karą Ukrainoje reikėtų kažkaip baigti.

„Jau ne vien dėl to, kad visi pavargo, bet dėl to, kad ukrainiečiai per daug gyvybių paaukojo tam, kad turėtų teisę pasirinkti savo kelią. Visos sąlygos ir visos aplinkybės diktuoja į tai, kad negalima svyruoti paramoje Ukrainai“, – pabrėžė laidos „Delfi rytas“ pašnekovas L. Linkevičius.

Putinas aptarė su Xi Jinpingu?

Buvęs užsienio reikalų ministras L. Linkevičius teigė, jog šis eskalacijos augimas iš Kremliaus galėjo būti aptartas ir susitikime su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Pastarasis visai neseniai lankėsi Maskvoje. Rusija su Kinija yra sutarusios, jog yra prieš branduolinių valstybių sprendimą tokius ginklus platinti, dislokuoti kitose teritorijose.

„Ir staiga iš karto po vizito toks įvykis. Aš daryčiau tokią prielaidą, kad galbūt vizito metu tas buvo aptarta. Juo labiau, kad iš kinų jokių komentarų nesulaukėme. (…)

Nes kitaip būtų visiškai spjūvis į veidą, kaip daug kas sako. Tik sutarus padaryti visiškai priešingai būtų akibrokštas. Nes Rusija turi branginti tuos saitus su Kinija, jiems irgi tas nepaprastai svarbu. Gal būtų per drąsu sakyti, kad Rusija tampa Kinijos kolonija, bet jie tikrai subordinuoti Kinijos interesams ir tą visas pasaulis mato“, – kalbėjo L. Linkevičius.

Jis laidos „Delfi rytas“ eteryje taip pat teigė, jog Kinija turi interesą, kad Rusija sukelto karo Ukrainoje metu susilpnėtų.

„Bet, matyt, jie nenorėtų, kad Rusija būtų uždaužyta. Tai būtų prastas ženklas ir jų geopolitinėms ambicijoms, nes jiems rūpi Taivanas“, – tikino buvęs užsienio reikalų ministras L. Linkevičius.

„Vakarų reakcija būtų karinė, ne tik ekonominė“

O kalbėdamas apie realų taktinio branduolinio ginklo panaudojimą, laidos pašnekovas L. Linkevičius pabrėžė, jog tai jokios naudos neatneštų, tik žalą.

„Jeigu dabar panaudotų tą ginklą teritorijoje, kurią ketina gal patys valdyti, tai nebūtų labai perspektyvu. O žala būtų didžiulė dėl tos pačios tarptautinės reakcijos. Taip kad racionalių argumentų čia argumentų nėra. Bet kartu priminsiu, kad Rusija daugiau nei metus elgiasi neracionaliai. Ir tai, ką jie daro tarptautinėje arenoje neturi nieko bendro su sveiku protu“, – kalbėjo jis.

Būtent dėl šios priežasties negalima atmesti jokio scenarijaus, sakė buvęs užsienio reikalų ministras L. Linkevičius.

„Todėl dabar atmesti visus variantus negalima. Bet aš manau, kad jiems buvo labai aiškiai pasakyta, kas atsitiks, jei jie peržengs šitą raudoną liniją ir panaudos tą taktinį branduolinį ginklą. Tai nepapsrastai smarkiai turėtų paveikti ir JAV, ir Vakarų reakcija jau būtų karinė, ne tik ekonominė“, – tvirtino „Delfi rytas“ laidos pašnekovas L. Linkevičius.

Rusijos laukia pokyčiai

Marionetinis Krymo gubernatorius skelbia kuriantis savo privačią kariuomenę, panašią į Jevgenijaus Prigožino „Vagner“. Tokių privačių kariuomenių Rusijoje yra ir daugiau. Anot L. Linkevičiaus, tai rodo, kad tai tam tikri signalai ir apie pačios Rusijos būklę.

„Nes jeigu vis nuteka informacija apie oligarchų bendravimą tarpusavyje, telefoninius pokalbius, ar panašiai. Girdime apie atvirą kritiką (Kremliui, aut. p.), kas anksčiau buvo sunkiai įsivaizduojama. Tai yra kariuomenės diskreditavimas. Bet dabar tai vyksta atviru tekstu.

O privačių kariuomenių kūrimas rodo, kad Rusija ruošiasi permainoms. Tai gali būti ir tam tikras Rusijos subyrėjimas, arba tam tikrų regionų konkurencija, kažkoks išsilaisvinimas, galbūt ne tik ekonominis, bet ir politinis.

Ir tos kariuomenės tam bus panaudotos. Taip ir reikėtų tą situaciją skaityti. Kitaip būtų sunku tai suprasti. Rusijos laukia dideli sukrėtimai, bet gali jie kaltinti tik patys save ir savo lyderį, kuris atvedė šalį į tokią situaciją“, – laidoje „Delfi rytas“ sakė buvęs užsienio reikalų ministras L. Linkevičius.