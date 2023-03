Po to, kai V. Putinas televizijos eteryje atsainiai pareiškė, kad Rusija ketina Baltarusijos teritorijoje įkurdinti taktinius branduolinius ginklus, reakcijų, kaip ir galima buvo tikėtis, būta įvairiausių.

NATO ir ES smerkė Rusijos užmačias, grasino sankcijomis, Kyjivas pareikalavo skubaus Jungtinių Tautų Saugumo tarybos posėdžio, JAV taip pat pabrėžė, jog toks elgesys yra neatsakingas ir pavojingas, nors pripažino, kad kol kas dislokavimo ženklų nematyti.

O Baltarusijos režimo propagandistas Grigorijus Azarionokas perkreiptu tulžingu veidu tryško sau būdingai neapykantos poezija ir grasino Vilniui bei Varšuvai.



Vis dėlto šioje pareiškimų virtinėje trūksta kelių svarbių detalių. Pirmiausiai be skambių V. Putino pažadų, kurie dalijami jau ne pirmą kartą, iki šiol yra nedaug konkretumo, kas ir kaip iš tikrųjų keisis, ką reikštų planų įgyvendinimas ir ar iš tikrųjų padėtis taps grėsmingesnė.

Bandymas kopijuoti NATO

„Čia nėra nieko neįprasto: JAV tai daro jau dešimtmečius. Jos jau seniai dislokavo savo taktinius branduolinius ginklus sąjungininkių teritorijoje“, – interviu Kremliaus propagandiniam kanalui sakė V. Putinas, komentuodamas sprendimą dėl branduolinių ginklų.

Esą visa tai daroma ne tik Baltarusijos autoritarinio lyderio prašymu, bet ir reaguojant į NATO šalių praktiką, kuri numatyta branduolinio dalijimosi programoje.

Pagal šią programą JAV termobranduolinės bombos B-61 laikomos keliose bazėse Europos šalyse – Belgijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Italijoje, tikėtina, vis dar Turkijoje, o šių šalių karinių oro pajėgų sertifikuoti naikintuvai bei įgulos yra pasiruošę panaudoti amerikietiškus branduolinius ginklus, jei leidimą tai daryti suteiktų JAV prezidentas.

„Mes sutarėme, jog darysime tą patį“, – teigė V. Putinas, kuris pažymėjo, jog kalbama apie taktinius branduolinius ginklus, nors Rusijos pajėgose net nėra tokio termino – visa nestrateginė ginkluotė taip ir vadinama „nestrateginiai“ arba „specialieji“ užtaisai.

V. Putinas NATO branduolinę politiką bandė kopijuoti ir kalbėdamas apie teisinius dalykus – esą dislokavimas Baltarusijoje nepažeis įsipareigojimų dėl branduolinio ginklo neplatinimo, nes Rusijos pajėgos tokios ginkluotės perduoti Baltarusijos naudojimui neketina: pačios branduolinės galvutės bus saugyklose Baltarusijos teritorijoje, jos ir toliau priklausys Rusijai.

Tačiau pati branduolinių ginklų perkėlimo į Baltarusiją logika bei procedūros lieka neaiškios. Jei NATO branduolinio ginklo strategija yra aiški – turi aiškų atgrasymo tikslą, įslaptintas procedūras, planus, nuolat atnaujinama, yra priskirti konkretūs pajėgumai, rengiamos pratybos, tai rusų ir baltarusių branduolinio ginklo dalijimasis kol kas tėra A. Lukašenkos ir V. Putino retorikos dalis.

Seno spektaklio tęsinys

Būtent tokios kalbos kol kas ir kelia daugiausiai įtarimų dėl to, ką iš tikrųjų sumanė V. Putinas ir A. Lukašenka. Pastarasis branduolinių ginklų viešai prašė pernai ir sulaukė palankių signalų per viešą spaudos konferencijos spektaklį.

„Kalbėjome apie mūsų ekipažų parengimą ir treniravimą panaudoti specialią ginkluotę ir specialiuosius užtaisus. Turiu pasakyti, kad parengėme lėktuvus, paaiškėjo, kad nuo sovietinių laikų jų turime, juos Rusijoje testavome, su rusais rengiame ekipažus, galinčius valdyti šiuos orlaivius, nešančius specifinius užtaisus“, – išdidžiai kalbėjo A. Lukašenka, V. Putinui tik linkčiojant galva.

Tai nebuvo pirmas kartas, kai abu autoritariniai lyderiai susitikimuose kalba būtent apie Baltarusijos karinių pajėgumų stiprinimą. Likus kiek daugiau nei savaitei iki atviro karo Ukrainoje pradžios A. Lukašenka ir V. Putinas jau džiaugėsi Baltarusijoje dislokuojamais pajėgumais – būtent raketinėmis sistemomis „Iskander-M“, kuriomis vėliau buvo ne karta apšaudyta Ukrainos teritorija.

Tada tokių pajėgumų dislokavimas buvo garsiai autoritarinio Baltarusijos lyderio ne vieną kartą reikštų pageidavimų viršūnė – dar 2021-ųjų lapkritį viename interviu A. Lukašenka tikino norintis raketų, t.y. to, ko prašė dar 2008-siais, nors anuomet pripažino, kad Baltarusija neturi pinigų.

Kiek gudresnį žaidimą A. Lukašenka pradėjo žaisti po to, kai pasirodė spėlionių, jog Vokietija gali atsisakyti savo teritorijoje pagal NATO branduolinio ginklo dalijimosi programą laikomų JAV branduolinių ginklų, o šie esą būtų nugabenti į Lenkiją. Užsikabinęs vien už šios minties A. Lukašenka jau kalbėjo apie tariamai būsimą susitarimą.

„Juos pervežtų į Lenkiją. Taip. O tada aš pasiūlysiu V. Putinui sugrąžinti branduolinį ginklą į Baltarusiją. <...> Susitarsime, kokį. Tokį branduolinį ginklą, kuris būtų pats veiksmingiausias tokioje akistatoje“, – pareiškė A. Lukašenka, reaguodamas į tuomet sklandžiusius gandus, kad naujoji Vokietijos valdžia negali apsispręsti dėl JAV branduolinių bombų B-61 likimo šalyje. Ir nors pats perkėlimas neįvyko, tačiau Lenkija jau atvirai neslepia planų tapti NATO branduolinio dalijimosi šalimi, kurioje būtų dislokuotos būtent minėtosios bombos.

Žodžių daug, o statybų – nė kvapo



Tad jei naujausias V. Putino šou apie branduolinius ginklus tėra seno „atsako į NATO veiksmus“ spektaklio dalis, aiškumo bei logikos jame ir dabar nėra daug.

Pavyzdžiui, V. Putinas pažymėjo, jog branduolinės galvutės bus skirtos baltarusių pajėgoms – 10 orlaivių esą yra paruošta, tačiau jau anksčiau buvo įvardytas šių orlaivių tipas – branduolinių ginklų gabenimui pasirinkti šturmo aviacijos orlaiviai Su-25. Baltarusių pilotai bei minėti orlaiviai, kurių Baltarusijos karinės oro pajėgos turi kelias dešimtis tik teoriškai gali vykdyti branduolines misijas. Jų galimybės, kalbant apie branduolinio ginklo panaudojimą, yra itin ribotos.

Šaltojo karo laikais šie atakos lėktuvai buvo sukurti tiek konvencinėms, tiek branduolinėms misijoms – abu galėjo gabenti specialiai pritaikytas branduolines bombas RN-28, kurių galia siekia apie 5 kilotonas. Karas Ukrainoje vis dėlto įrodė, kad Su-25 gebėjimai atakuoti taikinius bombomis – nesvarbu kokiomis – šiuolaikiniame mūšyje yra minimalūs, labiau atsitiktiniai.

Ypač rizikingų operacijų metu tiek ukrainiečiai, tiek rusai naudoja šių tipų orlaivius, tačiau jų bene daugiausiai ir prarado dėl efektyvios oro gynybos – Su-25 taikinius taikinius pažemiui, įprastai atakuoja iš didesnio atstumo neįprastai aukšta trajektorija paleisdamas raketų salvę. O tai branduolinėms misijoms, kurios vykdomos iš didelio arba vidutinio aukščio, netinka.

Galiausiai vienintelė bazė, kurioje šiuo metu yra dislokuoti baltarusių Su-25 yra Lydoje, t.y. per artilerijos ar salvinių ugnies sistemų šūvio atstumą iš Lietuvos ir Lenkijos. Tikimybė, kad Rusija drįstų rizikuoti kurti savo branduolinių ginklų infrastruktūrą nesaugioje vietovėje yra menka.

Tad nenuostabu, jog V. Putinas taip pat užsiminė, jog nuo balandžio bus rengiamos Baltarusijai perduotų balistinių raketinų sistemų „Iskander“ įgulos.

Pastarosios raketos gali gabenti tiek konvencinius, tiek branduolinius 50-80 kilotonų galios užtaisus, tačiau jiems reikalinga atskira infrastruktūra – saugomos ir prižiūrimos saugyklos, vieną kurių V. Putinas žadėjo įrengti iki liepos mėnesio.

