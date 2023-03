Atsargos pulkininkas: Putinui laikas kai ką priminti

Vladimiras Putinas savaitgalį pranešė, kad Baltarusijos teritorijoje Rusija ketina dislokuoti ir pastatyti taktinius branduolinius ginklus. JAV ramina, kad V. Putinas su Aliaksandru Lukašenka dėl to sutarė dar pernai ir nėra jokių požymių, kad Kremlius ketina kaip nors panaudoti savo branduolinį arsenalą. Apie šiuos grasinimus LNK žinioms pasakojo atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis.

Jo teigimu, Lietuva branduolinio ginklo neturi, tik NATO. Bet yra ir dar viena blogybė, sakė atsargos pulkininkas, nes yra kalbama apie savarankišką A. Lukašenkos sprendimų priėmimą.

„Dabar kur dar yra blogybė, kad V. Putinas jau prieš tai kalbėjo ir buvo sakoma, kad A. Lukašenkai bus duotas savarankiškas sprendimų priėmimas, kada tokius branduolinius ginklus bus galima panaudoti. Tai ar čia įeina tie taktiniai branduoliniai ginklai, apie kuriuos kalbėjo V. Putinas, ar tik strateginius ginklus?

ES diplomatijos vadovas Josepas Borrelis irgi tokias tris žinutes nusiuntė. Pirmoji – kad tai yra eskalacija. Antra, kad padidėja grėsmė Europai. Trečia žinutė, kuri buvo nukreipta A. Lukašenkai, kad tai yra jo sprendimas ir tam tikra atsakomybė gulsis ir ant jo. Tai jis turėtų suprasti, kad jis irgi tampa legitimus taikinys“, – LNK eteryje sakė atsargos pulkininkas V. Malinionis.

Paklaustas, kaip vertinti tokį V. Putino pareiškimą, atsargos majoras tai sieja su bėdomis Ukrainos frontuose.

„Jų puolimas, kurį jie planavo sėkmingai įgyvendinti iš esmės nepavyko. Jie užstrigę yra Donbase prie Bachmuto, Mariinkos ir Avdijivkos – visoje toje linijoje. Ir dabar jie laukia Ukrainos kontrpuolimo.

Tai jie pradėjo tokią informacinę operaciją, pradėjo kalbėti, kad Vakarai nebespės gaminti ginkluotės, kad jų gynybos pramonė yra pranašesnė ir jie galės pagaminti per metus 1600 tankų, todėl galės toliau vystyti puolimą.

Bet, aišku, tai yra blefas. Kadangi ekspertų įvertintas Rusijos pajėgumas gaminti tankus yra tik 20 tankų per mėnesį, per metus niekaip to skaičiaus nesugebės pagaminti. Ir taip pat blefas yra tai, kad vakarietiška gynybos pramonė yra mažiau pajėgi“, – kalbėjo LNK pašnekovas.

Jis eteryje įvardijo ir galimą tokios informacinės operacijos tikslą.

„Suformuoti tokią nuomonę Vakarų visuomenėse, kad priešintis neverta, kad Rusija vis tiek galinga ir jie yra pasiryžę tą karą laimėti. Ir net neverta investuoti į Ukrainą. Tai, matyt, susiję ir su taktinio branduolinio ginklo dislokavimą Baltarusijos teritorijoje, kad palaužtų valią, pagąsdintų. Manau, kad tai yra tiesiogiai viso plano susiję dalykai“, – teigė atsargos pulkininkas V. Malinionis.

Vaidotas Malinionis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Lietuvos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas dar sekmadienį ramino, kad NATO branduolinis atgrasymas veikia, tad nieko papildomo esą daryti nereikėtų. Atsargos pulkininkas V. Malinionis pasakojo, jog toks atgrasymas veikia pagal 5 NATO straipsnį.

„Tai jeigu viena NATO valstybė yra užpuolama, tai visos kitos NATO valstybės laiko, kad jos irgi buvo užpultos. Bet mes nežinome, kaip tai realiai veiktų, jeigu būtų panaudotas taktinis branduolinis ginklas. Aš abejočiau, kad NATO atsakytų strateginiu branduoliniu ginklu į taktinio ginklo panaudojimą. Greičiausiai būtų atsakyta konvencinėmis priemonėmis.

Reaguoti vis tiek reikia. J. Borrelio pareiškimas yra savalaikis ir teisingas. Norėtųsi, kad mūsų ir kitos branduolinės ir ne tik valstybės išreikštų savo poziciją ir nusiųstų tam tikras žinutes ne tik V. Putino, bet ir A. Lukašenkos režimui“, – įžvalgomis LNK eteryje dalijosi atsargos pulkininkas V. Malinionis.

Jis teigė, jog jei Rusija dislokuos taktinius branduolinius ginklus Baltarusijoje, pavojus, kad jie gali būti panaudoti kare Ukrainoje didėja.

„Bet kaip mes pastebėjome bent paskutinius kelis mėnesius, V. Putino retorika dėl branduolinio ginklo panaudojimo praktiškai išnyko, arba ji yra labai atsargi, ne taip, kaip anksčiau.

Šitas klausimas dėl branduolinio ginklo panaudojimo Vakaruose buvo laikomas jau ne kaip labai aktualus. Kadangi net ir Kinijos vadovas Xi Jinpingas buvo V. Putinui išreiškęs tokį nepasitikėjimą ir prašymą, kad jis daugiau nenaudotų šios retorikos.

Ir dar žinome, kad V. Putinui buvo paaiškinta, kad jei jis panaudos bet kokį branduolinį ginklą, kad ir taktinį, bus atsakyta konvencinėmis priemonėmis. Ir jo visas Juodosios jūros laivynas ir visos pajėgos, kurios yra Donbaso teritorijoje bus labai greitai nušluotos. O paraleliai bus suduotas smūgis tiesiai į V. Putino bunkerį. Tai reiškia, jog jam buvo paaiškinta, kad jis žus, jei toks ginklas bus panaudotas. Manyčiau, kad ta vakarietiška pozicija yra nepakitusi, tik gal ją V. Putinui reikia dar kartą priminti“, – sakė V. Malinionis.

Visą LNK pokalbį su V. Malinioniu žiūrėkite čia: