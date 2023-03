Vien šiemet ugniagesiai gelbėtojai per 300 kartų skubėjo į pagalbą policijai ir per 600 sykių padėti greitosios pagalbos medikams

ELTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, šiemet ugniagesiai gelbėtojai per 300 kartų skubėjo į pagalbą policijai ir per 600 sykių – padėti greitosios pagalbos medikams. Per pastaruosius penkerius metu tokią pagalbą policijai jie teikė per 9 tūkst. kartų, o medikams – per 10 tūkst. kartų, skelbiama PAGD pranešime žiniasklaidai.

Pasak Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kuršėnų komandos viršininko Ričardo Kazlausko, ugniagesiams gelbėtojams gana dažnai tenka skubėti į pagalbą policijai ar medikams. „Dažniausiai mus kviečia, kai pareigūnai ar medikai negali patekti į butą, kai viduje yra miręs žmogus, kai neįsileidžia nusikaltėlis ar smurtautojas. Mūsų specifika – atidaryti duris, kad į vidų galėtų įeiti policijos pareigūnai.“ R. Kazlauskas sako, jog ugniagesiai tokiais atvejais turi ir vieną „psichologinį ginklą“ – tai diskinis pjūklas, kurio garsas eina per visą namą, ir juo pjaunant duris nusikaltėliams nebekyla noras priešintis. „Jeigu įtariama, kad viduje yra sergantis ar miręs žmogus, tada, norėdami neprižadinti kaimynų, mes naudojame akumuliatorinius įrankius, kurie veikia tyliai“, – sako komandos viršininkas. Taip pat, be durų atidarymo, policijos prašymu ugniagesiams neretai tenka ieškoti nusikaltimų įkalčių vandenyje. „Yra tekę šulinyje ieškoti ginklo ir vogtų daiktų, upėje ieškojome vėliavos, kuri buvo nuskandinta. Turime ir narų kostiumus, kuriuos ugniagesiai apsirengia, ledroges, o jeigu reikia ieškoti nuskendusio žmogaus, kviečiami narai iš Šiaulių“, – pasakojo R. Kazlauskas. Pridedama, kad dažnai ugniagesiai vyksta padėti ir greitosios pagalbos medikams. „Tenka atidaryti duris, kai viduje, pavyzdžiui, yra aplinkoje nesiorientuojantis žmogus. Taip pat buvo atvejis, kai vienai namuose buvusiai moteriai pasidarė silpna, ji nualpo ir griūdama ant durų užvertė prieškambario spintą. Vienu metu dažnai tekdavo vykti vis pas tą patį sunkiasvorį ligonį, kurį reikėdavo nunešti iki greitosios pagalbos automobilio. O kartą, kai keliai buvo užversti sniegu ir buvo neįmanoma privažiuoti iki sodybų, pas medikus vežėme gimdyvę. Ugniagesiams yra tekę ir vyrui nuo piršto nupjauti žiedą. Tų atvejų būna labai įvairių“, – pasakoja komandos viršininkas. Pasak R. Kazlausko, neretai medikai juos kviečia, kai tenka gelbėti ir į įvairiausias situacijas patekusius vaikus: „Kartą namuose paliktas penkerių metų vaikas žaidė spintoje ir užmigo joje, todėl negirdėjo nei durų skambučio, nei telefono. Tėvams teko kviesti pagalbą, kad atidarytų duris. Laimei, vaikas buvo rastas sveikas ir gyvas. Kitą kartą traukėme vaiko ranką, įstrigusią radiatoriuje. Ugniagesiams neatrodo, kad tai kažkokie žygdarbiai, bet žmonėms tai svarbu. Kodėl labiausiai pasitikima ugniagesiais gelbėtojais? Todėl, kad jie nepriekaištingai atlieka savo pareigas“, – teigia R. Kazlauskas.