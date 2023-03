Iš pirmo žvilgsnio nerimauti dėl JAV karinės galios kaip ir nėra ko: po visą pasaulį strategiškai išsidėsčiusios JAV pajėgos – nuo Armijos dalinių iki Karinių oro pajėgų bazių ir atskirų laivynų su jiems priskirtų smogiamųjų lėktuvnešių grupių yra neginčijamos Amerikos hegemonijos pavyzdžiai.

Ir technologinis amerikiečių pranašumas taip pat, regis, nekelia abejonių. Karas Ukrainoje esą tai tik patvirtina: ukrainiečių rankomis, jų krauju ir JAV ginklais, tačiau be amerikiečių aukų pasiekta įspūdingų rezultatų mūšio lauke prieš „antrąja pasaulio armija“ save vadinusią Rusiją. Net ginklų daug nereikėjo.

Pavyzdžiui, vos 20-čia salvinės ugnies sistemų HIMARS, pusantro šimto haubicų, kelių šimtų senų šarvuočių, kelių tūkstančių prieštankinių ir priešlėktuvinių ginklų užteko, kad didelė dalis Rusijos armijos būtų sunaikinta ar bent jau kuriam laikui išvesta iš rikiuotės.

Ir visa tai JAV mokesčių mokėtojams kainavo nei daug, nei mažai: apie 30 mlrd. dolerių, t.y. 5-6 proc. šalies kasmetinio gynybos biudžeto – nemenką, bet JAV mastu neįspūdingą sumą, mainais į vieno pagrindinių Vašingtono geopolitinių varžovų patiesimą ant menčių.

Tačiau ekspertai pažymi, kad nematoma šios kainos dalis slypi visai kituose skaičiuose, dalis kurių jau gerai žinomi: kiek raketų, sviedinių, kitos amunicijos išeikvota, ištraukta iš atsargų, kiek kainuos laiko bei pinigų visa tai atstatyti.

O dar mažiau matoma dalis yra pavojingesnė: JAV karinę galią apibrėžiančių priemonių, parengties lygio rodikliai, kiekybės ir kokybės santykis, lyginant su pagrindiniais varžovais bei sąjungininkais, kasmet krypsta amerikiečių nenaudai. Visa tai baksnojama politikams ir kariškiams, tačiau apsimetama, kad nieko blogo nevyksta. Bet jei ar net kai taps akivaizdu, kad padėtis blogėja, anot „Delfi“ kalbinto eksperto, gali būti per vėlu – įvyks antrasis Pearl Harboras ar net dar blogiau.



Kol neištiks širdies smūgis

Pearl Harboras nuo 1941-ųjų gruodžio, kai japonai atakavo JAV laivyno bazę Havajuose, amerikiečiams siejasi ne tik su kariniu uostamiesčiu.

Šie du žodžiai įsismelkė į amerikiečių sąmonę kaip gėdingo istorinio epizodo pavyzdys: JAV buvo užkluptos nepasirengusios, vos neprarado beveik viso savo laivyno Ramiajame vandenyne, o už patirtus nuostolius skaudesnis buvo pats smūgis JAV karinei galiai, jos įvaizdžiui.

Tad nenuostabu, kad ir dabar Pearl Harboras jau taikomas ir kaip metafora triuškinančiam priešo antpuoliui – tokiam, kurio jokia JAV karinė vadovybė nenori ir negali leisti pasikartoti. Bet jis gali pasikartoti ir tai būtų vienintelis būdas, priversiantis amerikiečius prabusti iš to sapno, kuris iki šiol laiko įkalintus visus, kurie tiki beprecedente JAV karine galia. Ji silpsta ir pirmą kartą per kelis dešimtmečius pasiekė pavojingą ribą.

Tuo įsitikinęs „Heritage“ fondo bei kitų analitinių institute vyriausiasis tyrėjas Dakota Woodas „Delfi“ pažymėjo, jog tai tėra žmogiškas požiūris.

„Pearl Harboras, kalbant metaforiškai, gali nutikti ir Europoje, nes yra žmogiška vengti sunkių sprendimų, nebent nėra kitos išeities. Jei gydytojas sako, kad jums reikėtų susirūpinti savo maitinimosi įpročiais, dažniausiai ką darote? Ogi nieko!

Tol, kol neištinka širdies smūgis ar vožtuvų keitimo operacija, nieko nedarote“, – vaizdingą palyginimą pateikė D. Woodas – du dešimtmečius tarnavęs JAV Jūrų pėstininkų pajėgose, vėliau į atsargą pasitraukęs pulkininkas leitenantas dėstė universitetuose, o tada prisijungė prie įvairių tyrimų centrų.

Viename jų – „Heritage“ jis jau ne vienerius metus sudarinėja JAV karinės galios indeksą. Tai yra maždaug 500 puslapių dokumentas (arba jo trumpesnė santrauka), kuriame vertinami JAV bei pagrindinių priešininkų pajėgumai, parengtis, planai, keliamos grėsmės, išskiriami iššūkiai ir problemos.

Pastarųjų, žinoma, turi ne tik JAV – 2023-ųjų JAV karinės galios indekse pabrėžiama, kad rimčiausios Vašingtono varžovės yra Kinija ir Rusija. Nors pastaroji ir patyrė siaubingų nuostolių Ukrainoje, „išeikvojo didelę dalį savo amunicijos arsenalo, (...) Rusija atstatys savo pajėgumus, kompensuos nuostolius, atkurs karinę galią ir kels grėsmę NATO bei kitiems JAV sąjungininkams“.

Būtent JAV sąjungininkai Europoje, anot D. Woodo, turėtų labiausiai sunerimti dėl savo sumenkusių pajėgumų, lėto jų atkūrimo – besišaipant iš rusų, kurie į frontą jau siunčia senutėlius Stalino laikų tankus T-55 verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad daugumos Europos šalių gynybos biudžetai bei pajėgumai yra neadekvatūs tam, kas vyksta žemyne.

In Russia, trains with ancient T-54/55 were seen, which were withdrawn from storage bases. It is said to be the first recorded instance of T-54/55 withdrawal from storage.

More details by link - https://t.co/Un6aVmXkk2 https://t.co/paPEphI0H2 pic.twitter.com/PsvI1bdbHz