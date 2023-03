Po chaotiškų savivaldos rinkimų, Seimo opozicija kviečia VRK pirmininkę atsakyti į kilusius klausimus

Savivaldybių merų ir tarybų rinkimų metu kilus teisiniam chaosui dėl tam tikrų Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) bei teismų sistemos sprendimų, opozicinėms frakcijoms priklausantys Seimo nariai nutarė išsikviesti komisijos pirmininkę Jolantą Petkevičienę į antradienį vyksiantį plenarinį posėdį atsakyti į klausimus dėl rinkimų organizavimo klaidų.

Parlamentarai VRK vadovei pateikė 9 klausimus. Su šiuo raštu, adresuotu komisijai, susipažino ir ELTA.

Seimo narių klausimai aprėpia keletą pastarosios rinkiminės kampanijos metu fiksuotų epizodų. Politikai nori išsiaiškinti, kodėl VRK neregistravo beveik pusę tūkstančio kandidatų, netinkamai užpildžiusių savo biografijų ir kitų pareiškinių dokumentų. Taip pat keliami klausimai dėl asmeninės VRK vadovės J. Petkevičienės atsakomybės, pasiruošimo 2024 m. Prezidento, Europos Parlamento bei Seimo rinkimams, VRK veiklos finansavimo.

„Kodėl VRK neužtikrino tinkamo elektroninės sistemos, kurioje siekiantys kandidatuoti rinkimuose asmenys pateikinėjo savo duomenis, veikimo taip, kad pati sistema asmenis įspėtų apie jų pateiktos informacijos trūkumus? Koks konkrečiai VRK narys ar sekretoriato skyrius, darbuotojai buvo atsakingi už duomenų pateikimo procedūros užtikrinimą? Kokių priemonių VRK ėmėsi idant situacija nepasikartotų ateityje?“ – rašoma parlamentarų kreipimesi.

Seimo narius domina ir dviejų kandidatų – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) nario Kęstučio Tubio bei partijos „Laisvė ir teisingumas“ atstovės Dalios Štraupaitės – pašalinimo iš rinkiminės kovos.

Be to, keliamas klausimas ir dėl to, kiek mokesčių mokėtojams galėjo kainuoti VRK padarytos klaidos.

„Pavyzdžiui, du kartus spausdinti rinkimų biuleteniai, kai teko keisti kandidatų pavardes po teismų sprendimų, šios rinkimams skirtos medžiagos skubus platinimas, įskaitant darbą nakties metu? Kiek kainavo rinkimų biuletenių perspausdinimas dėl įsivėlusių klaidų ir jų išvežiojimas po Lietuvą, vėlgi – nakties metu“, – nurodoma Seimo narių VRK pirmininkei adresuotame laiške.

ELTA primena, kad kovo 5 ir 19 d. Lietuvoje vyko savivaldybių merų ir tarybų rinkimai. Visgi, pastarasis rinkiminis sezonas sukėlė tikrą sumaištį dėl pašalintų, o vėliau į rinkiminę kovą grąžintų kandidatų.

Panevėžio apygardos teismui vasarį nusprendus, kad K. Tubis yra kaltas dėl prekybos poveikiu ir jam uždrausta ketverius metus dirbti valstybės tarnyboje, kovo 7 d. VRK, remdamasi minėtu teismo sprendimu, pašalino politiką iš rinkimų, kuriuose jis jau buvo patekęs į antrą turą.

Šis sprendimas buvo apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Teismas panaikino VRK sprendimą šalinti K. Tubį iš rinkimų, komisija politiką sugrąžino į kovą dėl Anykščių rajono mero pozicijos.

Sekmadienį, suskaičiavus rezultatus, rinkimus Anyščiuose laimėjo „valstietis“ K. Tubis.

Į panašią situaciją buvo patekusi ir Visagine į meres antrajame ture kandidatavusi, tačiau rinkimus pralaimėjusi Dalia Štraupaitė.

Panevėžio apygardos teismui patikslinus savo sprendimą politikės byloje dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir nurodžius, kad politikei uždrausta būti renkamai mere, kovo 9 d. VRK pašalino partijos „Laisvė ir teisingumas“ atstovę D. Štraupaitę iš Visagino mero rinkimų, kuriuose ji tuomet jau buvo patekusi į antrą turą.

Tiesa, situacija pasikeitė jau kovo 13 d., kai Apeliacinis teismas panaikino Panevėžio apygardos teismo sprendimo dalį dėl draudimo D. Štraupaitei būti renkamai į merus.

Tą pačią dieną VRK, remdamasi minėtu teismo sprendimu, sugrąžino D. Štraupaitę į rinkimus.

D. Štraupaitė pralaimėjo rinkimus – mero postą Visagine iškovojo LVŽS kandidatas Erland Galaguz.

Visgi, buvusi kandidatė apskundė rezultatus VRK ir siekia, kad Visagine būtų pakartotas antrasis rinkimų turas.

„Aš būčiau laimėjusi rinkimus, aš pralošiau tik pašto balsais“, – teigė politikė.

Po šių istorijų Seimo nariai – tiek opozicijos, tiek ir valdančiųjų atstovai – ėmė piktintis VRK veikla. Vieni pradėjo kalbėti apie būtinybę rengti naujus merų rinkimų Anykščiuose ir Visagine, kiti ėmė kelti abejones dėl dabartinės VRK pirmininkės Jolantos Petkevičienės galimybių toliau eiti pareigas.

Pati J. Petkevičienė pripažino svarstanti apie galimybę palikti VRK.