Benkunskas įvardijo, nuo kurių Vilniaus gatvių pradės taisyti klaidas

Dešimt metų Vilniaus vicemeru dirbęs 38–erių Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) partijos atstovas Valdas Benkuskas sekmadienį antrajame rinkimų ture laimėjo sostinės mero postą. Laidoje „Delfi interviu“ jis pasakė, kokių darbus imsis pirmiausia ir ko tikėtis miestiečiams.

Transporto srities planai

Pirmoji sritis V. Benkunsko programoje – transportas. Jis teigė, jog tai nėra opiausia Vilniaus miesto problema, nes visos sritys yra tarpusavyje susijusios.

„Nėra tokios problemos, kurią išsprendus miestas iš karto pasidaro kitoks. Visos sritys yra tarpusavyje susijusios. Kamščiai (mieste, aut. p.) iš esmės yra dėl to, nes kažkada buvo padarytos planavimo klaidos, neužtikrinant viešųjų paslaugų mūsų gyvenamosiose teritorijose, seniūnijose.

Tėvai yra priversti kiekvieną rytą vežti vaikus į darželius ir mokyklas. Ir turbūt geriausiai matosi, kad kai yra vaikų atostogos, kad kamščių nelieka. Be jokios abejonės, plačiąja prasme transporto sritis dabar yra labiausiai jautri, gyventojai ją labiausiai akcentuoja“, – laidoje sakė išrinktas naujasis Vilniaus miesto meras V. Benkunskas.

Jo teigimu, ši sritis apima tiek viešąjį transportą, kelių infrastruktūrą, jų kokybę.

„Akcentas, be abejo, bus didesnis šiai sričiai. Ir prioritetas tam bus – tiek finansinis, tiek žmogiškasis. Bet lygiai taip pat ir kitos sritys bus žiūrimos“, – kalbėjo TS–LKD atstovas V. Benkunskas.

Išrinktasis Vilniaus miesto meras teigė, jog po ketverių metų kadencijos mero poste žmonės galėtų pasakyti, kad „V. Benkunskas buvo tas meras, kuris įgyvendino savo pažadus“.

„Arba didžiąją dalį jų, tuščiai nežadėjo. Tai turbūt būtų geriausias įvertinimas. O žmonės jau atsirinks, kas jiems buvo svarbiau – vieniems gali būti tos pačios gatvės svarbu, kitiems – Nacionalinis stadionas, tretiems – mokykla prie jų namų pastatyta. Tų projektų, sričių yra daug“, – laidoje „Delfi interviu“ sakė V. Benkunskas.

Jis kalbėjo, kad planuojama sutvarkyti transporto infrastruktūrą. V. Benkunsko teigimu, 230 kilometrų gatvių mieste yra avarinės būklės.

„Per ketverius metus reikia pasiekti, kad bent 95 procentai šių gatvių būtų sutvarkyta ir atitiktų aukštą kokybinį standartą. Aišku, kasmet mums reikia asfaltuoti, nelopyti, padaryti pilną gatvių remontą 50–70 kilometrų. Tam reikės ir pinigų, ir pasiruošimo, užtikrinti kokybę.

Reikia toliau investuoti į susisiekimą pėsčiųjų, dviračių takais. Kilometrai ten yra dar didesni, pinigų poreikis irgi didesnis. Bet lygiai taip pat investicija į viešąjį transportą, kad žmonės savo noru rinktųsi viešąjį transportą, o ne automobilius. Tam reikia visiškai atnaujinti mūsų parką: autobusų ir troleibusų, padidintų jų intensyvumą, kad nereikėtų rytais žiūrėti į laikrodį, kada atvažiuos autobusas, ar troleibusas“, – apie būsimus darbus laidoje „Delfi interviu“ sakė V. Benkunskas.

Išrinktasis Vilniaus miesto meras V. Benkunskas pabrėžė, jog bus peržiūrimas ir stotelių tinklas nutolusiose seniūnijose, kad nereikėtų kilometrą eiti iki artimiausios stotelės.

„Tokios investicijos ir dėmesys leis padidinti patrauklumą viešajam transportui“, – teigė būsimas Vilniaus miesto meras.

Jis teigė, jog yra ir geroji žinia – „Vilnius turi pinigų“.

„Jeigu mes prieš aštuonerius metus balansavome ties bankroto riba, kai bankai nepasitikėjo ir nesuteikė paskolų dėl aiškių priežasčių: tiek dėl objektyvių, tiek ir subjektyvių. Tai šiuo metu Vilniaus biudžetas yra tvarus, kasmet augantis apie 20 procentų. Šiais metais mes turime 1,2 milijardo eurų biudžetą. Galime investuoti, yra suteikiamos geros europinės paskolos tokiems ilgalaikiams investiciniams projektams.

Pagrindinė problema yra suvaldyti procesus, suvaldyti viešuosius pirkimus, juos įgyvendinti laiku. Ir kad dalykai pasidarytų per visas tas biurokratines džiungles sklandžiai. Tikiuosi, kad nebus pasaulinių ekonomikos krizių ir Lietuvos ekonomika augs, dėl to didės ir vilniečių atlyginimai. Ir dėl to turėsime pakankamai pinigų daryti tas investicijas, kurių reikia“, – laidoje „Delfi interviu“ teigė V. Benkunskas.

Žada ištaisyti Šimašiaus klaidas

Kai kurių Vilniaus miesto gatvių siaurinimas, ar kaip kad šį procesą vadina kadenciją baigiantis meras Remigijus Šimašius, gatvių humanizavimas, bus ištaisytas, laidoje „Delfi interviu“ sakė V. Benkunskas.

„Yra geresnių pavyzdžių, galime paminėti tą patį Konstitucijos prospektą, kur skiriamojoje juostoje yra pasodinti medžiai ir krūmai, jie niekam netrukdo, jokios eismo uostos nebuvo susiaurintos, atrodo tikrai gražiau. Duok dieve, kad tie augalai išgyventų.

Bet yra ir ne tokių sklandžių pavyzdžių. Pavyzdžiui, Saulėtekio alėja, kuri buvo pradėta rudenį, bet nepabaigta, arba Naujamiestis, konkrečiai Naugarduko gatvė, kurioje yra padarytos techninės klaidos, dėl kurių sunku patogiai naudotis šiomis gatvėmis“, – laidoje kalbėjo V. Benkunskas.

Jo teigimu, po šios pertvarkos jam, kaip už atliekų sistemą atsakingam viceministrui, skambindavo rangovai ir aiškindavo, kad į kiemus įvažiuoti sunku.

„Arba žiedas yra per mažo laipsnio kampas, tiesiog sunkusis transportas negali tokių posūkių padaryti. (…) Klausimas, kaip jie buvo daromi. Nes jie buvo daromi tikrai nekvalifikuotai pirmiausia dėl skubėjimo. Dėl to ir sakėme nuo kompanijos pradžios, kad šie projektai bus sustabdyti, peržiūrėti, nebus tęsiami. Nes prioritetas yra kitur – avarinės būklės ir prastos būklės gatvių tvarkymui.

O tokie projektai, kurie jau yra padaryta, bus pirmiausia ištaisytos tos klaidos, kurios trukdo tomis gatvėmis naudotis. Bet mes tikrai nemesime dar kartą vilniečių pinigų platinti tas gatves atgal. Klaidos, kurios trukdo gyventi, bus ištaisytos, bet visas dėmesys bus į tas gatves, kuriose kasdien vilniečiai daužo savo automobilius“, – laidoje „Delfi interviu“ sakė išrinktas Vilniaus miesto meras V. Benkunskas.