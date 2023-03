Apibendrino: tai – visiškas konservatorių pralaimėjimas

Jau prieš vidurnaktį žurnalistų kalbinta socialdemokratų pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė teigė, kad šie savivaldos rinkimai yra partijos laimėjimas.

„Mes vienintelė partija iš visų politinių jėgų turime išrinktus tarybų narius visose 60 savivaldybių, už mūsų partiją atidavė balsus daugiau kaip 200 tūkst. Lietuvos gyventojų savivaldos rinkimuose. Mes iškovojome maždaug 100 mandatų nei prieš ketverius metus buvusiuose rinkimuose, be to, iš pirmo turo laimėjo mūsų dešimt merų, o dabar mes jau laimėjome <...> šešis merus ir tikimės, kad dar galėtų būti ir septintas“, – dėstė partijos lyderė.

Tai, kad Vilniaus rajone antrajame ture kaunasi socialdemokratų kandidatas, pasak jos, jau yra laimėjimas ir pergalė.

„Beveik 30 metų nebuvo taip – Vilniaus rajone meras išrenkamas iš pirmo turo!“ – pažymėjo V. Blinkevičiūtė. Rezultatai Vilniaus rajono, anot jos, rodo, kad žmonės nori pokyčių.

Socialdemokratų pirmininkė taip įvertino ir oponentų konservatorių rezultatą rinkimuose.

„Jeigu lyginam su prieš ketverius metus buvusiais rinkimais, tai yra visiškas pralaimėjimas. Tą, matyt, atspindinti rezultatas todėl, kad jie gavo 100 mandatų mažiau negu prieš tai buvusiuose rinkimuose, be to, iš tikrųjų pirmam ture laimėti tik du merų postai, o dabar kol kas – tik vienas“, – dėstė V. Blinkevičiūtė ir priminė, kad per 2019 metų savivaldos rinkimus konservatoriai gavo 11 merų postus.

„Jei dabar laimės tris ar keturias, aš manau, tai įvertinimas, čia nieko nebegalima nuneigti“, – kalbėjo V. Blinkevičiūtė.

Šis „blogas rezultatas“, jos įsitikinimu, sietinas su konservatorių vykdoma nacionaline politika.

„Iš tikrųjų žmonės supranta, kad nejaučia pakankamo problemų sprendimo, pakankamo rūpesčio visoje Lietuvoje. Todėl kad ir infliacijos suvaldymas, ir kainos, ir elektros liberalizavimas, ir bankų didžiuliai pelnai, pavėluotai siūlomi viršpelnių apmokestinimai, ir griūvantys tiltai, ir žvyrkeliai, ir visi kiti keliai dar kartą parodo, kad nesugeba spręsti žmonių problemų“, – vardijo V. Blinkevičiūtė.

Ji valdančiajai dauguma palinkėjo nepriešinti Lietuvos didmiesčiuose ir regionuose gyvenančių žmonių.

„Nes labai nuoširdžiai sakau, kad žmonės gyvena ne vien tik sostinėje, Vilniaus mieste, žmonės gyvena visoje Lietuvoje. Niekada negalima supriešinti žmonių, visada turi būti atstovaujami visi lygiai. Ir lygios galimybės turi būti sukurtos visoje Lietuvoje, visiems žmonėms. To palinkėčiau vis dar dirbančiajai daugumai Lietuvos Respublikos Seime“, – sakė ji.

V. Blinkevičiūtė kol kas neatsakė, ar dalyvaus partijos pirmininko rinkimuose, ar sieks dalyvauti prezidento rinkimuose, bet teigė, kad jos ambicijos 2024-aisiais – didelės.