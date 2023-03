Seimas įpareigojo Vyriausybę laiku pateikti išvadas dėl įstatymų projektų

Siekiant efektyviau planuoti Seimo ir jo komitetų darbą, parlamentarai ketvirtadienį priėmė Statuto pataisas, kuriomis išsamiau reglamentavo Vyriausybės išvadų dėl įstatymų projektų pateikimo procedūrą.

Už naują teisinį reguliavimą balsavo 73 Seimo nariai, prieš buvo 12, susilaikė 36 parlamentarai.

Vyriausybė išvadas dėl įstatymų projektų turės pateikti Seimui per 30 darbo dienų. Jeigu per šį terminą nespės to padaryti, už Vyriausybės išvadų parengimą atsakinga institucija turės informuoti Seimo pagrindinį komitetą apie tokio vėlavimo priežastis ir nurodyti numatomą išvadų pateikimo terminą.

Seimo narys socialdemokratas Eugenijus Sabutis mano, kad Statuto pataisos iš esmės nieko nekeičia, nes nenumato jokių sankcijų už tai, kad Vyriausybė laiku nepateikia išvadų.

„Vyriausybė pasakys, kad negali pateikti išvadų ir toliau teisėkūros procesas stovės. (...) Vyriausybė kada norės – tada pateiks, kai nenorės – nepateiks“,– svarstė Seimo narys E. Sabutis.

Premjerė Ingrida Šimonytė sakė, kad Vyriausybė stengiasi teikti Seimui prašomas išvadas, tačiau būna ir vėlavimo. Kaltinti tik vieną pusę, anot jos, nelabai tikslinga, nes kartais Vyriausybė net neinformuojama apie prašomas išvadas. Be to, anot jos, iš Seimo į Vyriausybę patenka labai didelis srautas tokių prašymų.

Premjerės teigimu, kai kuriais atvejais Seimas galėtų net neprašyti išvadų, o pasikonsultuoti su Vyriausybės specialistais. „Išvada – tai teisės aktas, reikalaujantis derinimo procedūros. Vien dėl tos priežasties procesas užtrunka“,– sakė Vyriausybės vadovė.

Imtis Statuto pataisų dėl Vyriausybės išvadų pateikimo procedūros parlamentarai nutarė dėl to, kad dažnai pasikartoja situacija, kai tiek ši, tiek ir buvusios Vyriausybės nespėja pateikti išvadų Seimo statute nustatytais terminais tai yra per 4 savaites.