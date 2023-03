Teisėsaugos akiratyje – mažamečių motina: susižavėjusi pedofilu ryžosi beprotybei

Vyriško artumo išsiilgusi dviejų mažamečių vaikų motina iš vieno Lietuvos miesto ryžosi didelei beprotybei – susižavėjusi, o gal net ir įsimylėjusi pedofilą ji su savo dukromis darė tai, ką net ne kiekvienas iškrypėlis išdrįstų daryti su vaikais. Ir baisu net pagalvoti, ką motina dar būtų padariusi su savo vaikais, jeigu ne viena pedofilo klaida.

Tai siaubinga istorija apie dvi mergaites ir jų mamą, kuriai jau yra uždrausta bendrauti su savo atžalomis. Bet net ir po to, ką patyrė, mergaitės myli savo mamą ir jos labai ilgisi. Juk ji – mama. Tik ar mergaitės šiai sugebės atleisti už tą padarytą skriaudą – tai, kas įvyko, jas gali persekioti visą likusį gyvenimą.

„Po apklausų dukra būdavo liūdna, užsidariusi savyje, nes reikėjo pasakoti apie jai patį artimiausią žmogų – mamą, kurią myli ir ilgisi, tačiau su ja negali gyventi“, – šiandien sako mažametes mergaites auginantis jų tėvas, pažymėjęs, kad viena dukrų patirtų dvasinių išgyvenimų negali pamiršti iki šiol ir, ko gero, ši siaubinga patirtis turės neigiamų pasekmių visam tolimesniam jos gyvenimui.

Saugodama mergaičių privatumą, Delfi.lt redakcija neatskleis jokių duomenų, iš kurių būtų galima jas bei jų motiną atpažinti, tačiau negalime nutylėti apie vyrą, dėl kurio mergaičių motina ryžosi siaubingai beprotybei. Šis vyras yra iš Lietuvos ir Lenkijos pasienyje esančios Kalvarijos seniūnijos Sangrūdos kaimo, tačiau jo, kaip ir kitų seksualinių nusikaltėlių, asmens duomenų Lietuvos teismai neskelbia. O taip yra dėl to, kad baudžiamoji byla buvo išnagrinėta neviešuose posėdžiuose – tokiose bylose baisių nusikaltimų aukas saugantys teismai atsisako skelbti ir nusikaltėlių pavardes, taip visuomenei užkirsdami galimybę sužinoti apie šalia mūsų gyvenančius iškrypėlius.

Šiam iškrypėliui ir jo prašymus vykdžiusiai mažamečių motinai išties labai pasisekė – teisėjai juos išteisino dėl bendrininkavimo seksualiai prievartaujant mergaites, o nuteisė tik dėl lengviausių jiems inkriminuotų nusikaltimų. Ir dėl to net neįkalino – motinai tebuvo skirtas vos vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės apribojimas (nurodyta dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio programose ir sumokėti 500 eurų baudą į nuo nusikaltimų nukentėjusių asmenų fondą).

Tuo metu Suvalkijos gyventojas nuteistas dvejų metų devynerių mėnesių laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidedant dvejiems metams. Teismas vyrui taip pat skyrė tokius pačius apribojimus, kaip ir mažamečių mergaičių motinai. Bet šis teistumas yra visiškai nesusijęs su mergaičių motinos įvykdytais nusikaltimais – vyras nuteistas dėl kitų nusikalstamų veikų.

Teismas taip pat vienai mergaitei iš jos motinos priteisė 3 tūkstančius eurų neturtinei žalai atlyginti. Tuo metu seksualiai išnaudotos mergaitės vaizdais besimėgavusiam vyrui neturtinės žalos atlyginimo mokėti nereikės.

Nors ikiteisminio tyrimo metu prokurorai teigė surinkę duomenų, kad motina seksualiniai išnaudojo dvi savo dukras, tačiau dėl to ji buvo išteisinta – nebuvo įrodyta, kad savo veiksmais ji siekė tenkinti savo lytinę aistrą. Taip pat ji buvo išteisinta ir dėl to, kad filmavo visiškai nuogą vieną savo dukrų – tokie įrašai buvo nesurasti nei pas ją, nei pas vyrą, kuriam ji siųsdavo.

Bet buvo surastas vienas įrašas, kuriuo buvo pasidalinęs Suvalkijoje gyvenantis vyras – būtent po šio įrašo išplatinimo ir paaiškėjo, ką motina veikdavo namuose, kai šios tuometinis sutuoktinis būdavo išvykęs į ilgalaikes komandiruotes užsienyje. Šį vaizdo įrašą Kalvarijos seniūnijoje gyvenantis vyras išsiuntė vienai savo pažįstamai – pamačiusi, kad gavo pornografinio turinio vaizdus su mažametėmis mergaitėmis, moteris nutarė netylėti.

O tada ir paaiškėjo, kas siuntė šį įrašą – tyrimą pradėję policijos pareigūnai išsiaiškino, kad įrašą išsiuntė Sangrūdos kaime gyvenantis vyras, tik tai jis padarė ne iš savo, iš svetimos paskyros feisbuke. Paaiškėjo, kad į svetimo žmogaus paskyrą įsilaužęs vyras ne tik išsiuntė šį įrašą, bet ir kurį laiką bendravo su dviejų mažamečių mergaičių motina. Tik ši net nenutuokė su kuo turi reikalų.

„Jis grasino, kad su manimi nebebendraus“

Neįtikėtina, bet virtualią pažintį su šiuo vyru užmezgusi moteris nė karto su juo taip ir nebuvo susitikusi, bet buvo taip juo susižavėjusi, kad sutiko atskleisti ne tik savo slapčiausius seksualinius troškimus, bet ir šiam siųsti pornografinio turinio vaizdo įrašus su nufilmuota savo mažamete, kuriai tuo metu tebuvo vos devyneri metukai. Bet, kaip vėliau paaiškėjo, šie vaizdo įrašai taip ir nebuvo surasti, todėl nuteisti dėl to nei motinos, nei vyro nebuvo galima. Ir net nesvarbu, kad motina pati buvo prisipažinusi, ką darė su savo dukra.

Tai, ką mažamečių vaikų motina papasakojo pareigūnams, išties šokiruoja – ji prisipažino, kad feisbuke susipažino su vienu vyru, kurį laiką su juo bendravo „apie gyvenimą“.

„Po to pradėjome siuntinėti intymias nuotraukas – jis žadėjo, kad mano atsiųstas vėliau ištrins, – pasakojo moteris. – Laikui bėgant jis ėmė prašyti, kad mane nufotografuotų dukra. Ko jis prašė, tą aš ir dariau – pasakydavo, kaip apsirengti, ar apsinuoginti, ar būti su vibratoriumi, kokiose pozose. Kai kartą jis paprašė atsiųsti mano nuogos ir išsižergusios nuotrauką, paprašiau savo dukros mane nufotografuoti.“

Tyrimo metu paaiškėjo, kad mažametė padarė net 15 nuotraukų, kai kuriose šiose nuotraukose veidrodyje atsispindėjo ir mažametė „fotografė“.

Per apklausą moteris prisipažino, kad buvo padariusi ir keletą itin intymių vaizdo įrašų, kuriuos taip pat išsiuntė savo „draugui“ iš feisbuko.

„Tas nuotraukas jam siunčiau, nes jis grasindavo, kad su manimi nebebendraus“, – kalbėjo dviejų vaikų motina.

Vėliau vyras panoro daugiau ir, neįtikėtina, moteris nė neprieštaravo šlykštiems iškrypėlio norams.

„Kadangi mažoji dukra miegodavo su manimi toje pačioje lovoje, kartą jis paprašė, kad palaižyčiau jos lytinius organus ir tai nufilmuočiau“, – nė kiek neraudonuodama apie siaubingus dalykus per apklausą kalbėjo mergaičių motina.

Ir, neįtikėtina, vėl ji pakluso iškrypėliui – nufilmavo maždaug minutės trukmės vaizdo įrašą. Tiesa, dukra to nematė – tuo metu, kai motina vykdė šlykščius pedofilo prašymus, mergaitė miegojo.

Bet šio įrašo virtualiam draugui neužteko – jis paprašė dar vieno įrašo. Moteris ir vėl nufilmavo.

„Viską padariau, ko jis prašė, nes grasino, kad jeigu to nepadarysiu, jis su manimi nebendraus, o aš norėjau ir toliau su juo bendrauti, todėl padariau tai, ko jis prašė“, – sunkiai suvokiamą realybę atskleidė dviejų dukrų motina.

Maža to, ji prisipažino, kad tuo metu, kai dukra miegodavo, atsigulusi šalia tenkindavo save seksualiai.

Prakalbo apie eksperimentą

Kad labiau domino mažametės mergaitės, o ne jų motina, Suvalkijoje gyvenantis tyrimą atlikusiems pareigūnams vyras neigė, bet neslėpė, jog moters buvo prašęs atsiųsti ne tik nuotraukų, bet ir vaizdo įrašų.

„Kartą jos paprašiau parodyti savo dukras, paliesti jas ranka – moteris vėliau nufilmavo, kaip liečia mergaitės koją, pilvą, sėdmenis ir atsiuntė man du vaizdo įrašus“, – vienos apklausos metu vyras tikino nematęs jokių vaizdo įrašų, kuriuose būtų vaizduojami mažametės lytiniai organai, bet pripažino, jog moteris jam buvo atsiuntusi vieną nuotrauką, kurioje užfiksuota mieganti mergaitė, o prie jos nugaros padėtas vibratorius.

Tačiau vėliau, jau per kitą apklausą, jis tapo atviresnis – pripažino, kad moteris atsiuntė du vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuota, kaip ji glosto dukros lytinius organus ranka ir vibratoriumi.

Tuo pačiu vyras teisinosi, kad esą virtualiojoje erdvėje atliko socialinį eksperimentą ir įvairioms moterims siųsdavo vaizdo įrašą, kuriame yra tvirkinama ar seksualiai prievartaujama mažametė – jis norėjo, kad kitos moterys atliktų jo prašomus veiksmus.

„Norėjau įvertinti, kiek toli jos gali nueiti“, – baudžiamosios atsakomybės kratėsi vyras.

Įrašų nerado, todėl negalėjo nuteisti

Kad motina būtų seksualiniai prievartavusi kurią nors savo dukrų, nenustatė dviejų instancijų teismai, pabrėžę, kad net nebuvo surasti vaizdo įrašai, o nesant jų net negalima nustatyti, ar tie vaizdai būtų priskiriami pornografijai. Be to, anot teisėjų, net ir viena mergaičių, kurią motina galimai filmavo, per apklausą nurodė, jog nebuvo tokių atvejų, kad motina ją būtų lietusi.

Todėl, kaip pabrėžė teismas, nenustačius, kad motina padarė nusikalstamą veiką, nėra jokio pagrindo spręsti ir dėl kartu teisiamo vyro veiksmų kvalifikavimo kaip kurstytojo – ji buvo nuteista tik dėl to, kad tvirkino dukrą, kai prašė ją nuogą nufotografuoti, bei vėliau itin intymias nuotraukas išsiuntė vyrui iš feisbuko.

„Vien tik iš moters duotų parodymų negalima nustatyti, ar jos atlikti veiksmai ir nufilmuota medžiaga gali būti vertinama kaip pornografinio pobūdžio informacija“, – teismo teigimu, esant abejonėms ir neaiškumams, kurių nėra galimybės jų pašalinti, jos aiškinamos baudžiamojon atsakomybėn traukiamų asmenų naudai.

Nors dėl su šia moterimi susijusių nusikaltimų Suvalkijos gyventojas buvo išteisintas, tačiau jam nepavyko išvengti atsakomybės dėl to, kad buvo prisijungęs prie kitam asmeniui feisbuke priklausančios paskyros, kuria naudodamasis jis vienai savo pažįstamai buvo išsiuntęs vaizdo įrašą su seksualiai išnaudojamu mažamečiu vaiku.

Kas šis vaikas ir iš kur vyras gavo įrašą, taip ir nepavyko nustatyti, todėl teisėjai buvo priversti jį išteisinti, jog jis ir dar vieną moterį vertė filmuoti savo nuogą dukrą.

Tuo metu šioje baudžiamojoje byloje ikiteisminiam tyrimui vadovavę ir valstybinį kaltinimą palaikę prokurorai buvo įsitikinę, kad tiek mažamečių mergaičių motina, tiek šios tariamas draugas iš feisbuko turėjo būti nuteisti dėl seksualinio prievartavimo – juk abu buvo prisipažinę, jog vaizdo įrašai buvo padaryti, nors ir nesurasti. Anot prokurorų, prasidėjus tyrimui jie abu nutraukė susirašinėjimą, vėliau nebuvo susitikę, o per apklausas nurodė analogiškas aplinkybes.

Anot prokurorų, tądien, kai motina filmavo savo miegančią dukrą, ji prieš tai susirašinėjo su Sangrūdos kaimo gyventoju, šio bendravimo metu lytiškai tenkino save su vibratoriumi.

„Vyras susirašinėjimo metu supratęs, kad šalia yra mergaitė, įkalbėjo moterį atlikti veiksmus su nukentėjusiąja – nekyla abejonių, jog tenkindama savo lytinę aistrą šalia mažametės miegančios dukters ir įkalbėta ją liesti ir laižyti šios lytinius organus, ji tokiu būdu tenkino savo lytinę aistrą oralinio bei kitokio fizinio sąlyčio būdu“, – prokurorai pažymėjo, kad motina savo dukrą prievartavo ir ją išnaudojo pornografinei produkcijai gaminti.

Prokurorų teigimu, tyrimo metu pas baudžiamojon atsakomybėn patrauktą vyrą buvo surasta fiktyvių banko pavedimų kopijų, todėl buvo įtariama, kad tai ne vienintelis kartas, kai jis moterų prašė atsiųsti vaizdų su seksualiai išnaudojamais vaikais ir už tai žadėjo tariamą piniginį atlygį. Vis dėlto, kitų moterų taip ir nepavyko nustatyti, kaip ir nebuvo išsiaiškinta, kokia mergaitė buvo nufilmuota vaizdo įraše, kuris buvo rastas pas Suvalkijos gyventoją.