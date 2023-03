Zuokas: tikiuosi to pačio efekto, kuris buvo per prezidento rinkimus

ELTA

Kandidatas į Vilniaus miesto merus Artūras Zuokas sostinės vadovo rinkimuose tikisi, kad pasikartos 2019 m. prezidento rinkimų scenarijus.

„Šiuose rinkimuose tikiuosi to pačio efekto, kuris buvo per prezidento rinkimus, kada pirmame ture laimėjo Ingrida Šimonytė, o prezidentas Nausėda buvo antras. Bet antrajame ture viskas apsivertė. Tai aš to paties efekto tikiuosi Vilniuje“, – antradienį žurnalistams sakė A. Zuokas, atidavęs savo balsą išankstiniame balsavime.

Antrajame rinkimų ture su konservatorių kandidatu Valdu Benkunsku besivaržantis A. Zuokas tikina esąs vienintelė galimybė Vilniuje užtikrinti balansą. „Aš bent jau garantuoju tam tikrą valdžių balansą dabar. Nes jei būtų priešingas pasirinkimas, tai Vilniaus mieste, dar kartą pakartosiu, niekas nesikeičia ir lieka taip, kaip buvo. Šiuo atveju, mano išrinkimas miesto vadovu leistų balansuoti skirtingų partijų, kurios gavo pasitikėjimą iš vilniečių, programas, pasiūlymus ir interesus. Ir, aišku, prisiimti atsakomybę už pokyčius Vilniuje, kurių tikrai reikia“, – sakė A. Zuokas. Antradienį 34 Lietuvos savivaldybėse prasideda išankstinis balsavimas antrajame savivaldos rinkimų ture. Kaip praneša Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), rinkėjai, kurie dėl įvairių priežasčių negalės balsuoti kovo 19 d., kviečiami pasinaudoti galimybe balsuoti iki rinkimų dienos.