Buvęs Seimo narys Remigijus Ačas siekė sekso su nepilnamečiu: tylą bandė nusipirkti pinigais

Buvęs nušalintojo prezidento Rolando Pakso patarėjas, ilgametis Seimo narys ir Raseinių meras Remigijus Ačas už pinigus siekė seksualinių santykių su jo vadovaujamoje bendrovėje nelegaliai dirbusiu nepilnamečiu jaunuoliu. Ir net ne kartą. Atrodo, apie šią nutylėtą skandalingą istoriją iki šiol net nežino jo šeima – buvęs ilgametis politikas teisėsaugai yra prisipažinęs, kad už pinigus nepilnamečiui vilniečiui siūlėsi pamasturbuoti jo lytinį organą.

Ne tik pripažino, bet net ir sumokėjo 3 tūkstančius eurų, kad tik šis tylėtų, bet tuo metu ikiteisminį tyrimą atlikę policijos pareigūnai ir šį tyrimą kontroliavęs Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras nesutiko baudžiamojo proceso nutraukti. Na ir kas, kad nepilnamečio skriaudą R. Ačas bandė užglaistyti pinigais, na ir kas, jog privertė šį jaunuolį tylėti – gavęs pinigus paauglys, kuris iš išvaizdos atrodo gerokai jaunesnis nei 17 metų, buvo priverstas pasirašyti pasižadėjimą, jog tylės ir niekam, išskyrus teisėsaugos institucijas (jeigu reikės), apie tai, ką patyrė, nieko nepasakos.

Ir šis paauglys, ko gero, būtų tylėjęs – naktimis košmarus sapnavęs nepilnametis troško kuo greičiau pamiršti susidūrimą su R. Aču. Jis tik gerokai vėliau sužinojo, kas yra tas vyras, kuris troško intymiai suartėti.

„Tu gulėsi, aš tau nusmaukysiu, sakei, kad – 17 cm“, – netikėtai pasiūlymo leisti dirginti jo lytinį organą už 50 eurų atlygį sulaukė jaunuolis. Ir tai įvyko bute, į kurį R. Ačas jį atviliojo – iki tol alkoholinių gėrimų nevartojęs nepilnametis po užgaulių replikų, jog yra „mamytės sūnelis“, griebė šampano ar vyno taurę ir bandė įrodyti, jog toks nėra. Bet greitai apsvaigo – net neprisiminė, kaip tą tamsų vakarą sugrįžo į namus. Neprisiminė ir to, kokiomis aplinkybėmis buvusiam politikui pasakė savo lytinio organo ilgį.

„Aš tau nusmaukau iki spermos išsiliejimo ir duodu 100, tau nieko daryti nereikės“, – prieš pat savo gimtadienį vilties suartėti su nepilnamečiu nepraradęs buvęs politikas 17-mečiui nusiuntė SMS žinutę. Bet ir šįkart patenkinti seksualinių troškimų su nepilnamečiu jam nepavyko – jis patyrė sužalojimų, pateko į Santaros klinikas, kurių darbuotojai apie į Vaikų skyrių paguldytą jaunuolį pranešė policijai.

Tuo metu R. Ačas tikino, jog šios žinutės nerašė ir su 17-mečiu bendravo tik skambindamas telefonu. Ir, aišku, ne apie seksualinės aistros tenkinimą ir tuo labiau ne apie norą pamasturbuoti jo lytinį organą.

Ir net nesvarbu, kad vėliau sumokėdamas pinigus už padarytą žalą jis pripažino, kad tai, apie ką kalba nepilnametis, vis dėlto yra tiesa.

O tas nepilnametis, kuris pateko į gerai paspęstus buvusio politiko spąstus, neabejoja, kad jis buvo ne vienintelis toks – kai pirmą kartą R. Ačas jam pasiūlė pamasturbuoti lytinį organą, o jis atsisakė, vyras elgėsi gana ramiai ir užtikrintai.

„Gal jis jau nebe pirmą kartą buvo susitikęs su tokiu žmogumi kaip aš“, – gerokai vėliau per apklausą svarstė nepilnametis.

Tuo metu jis dar nežinojo, kad patenkinti seksualinę aistrą už piniginį atlygį jam siūlė ne bet kas, o ne vieną kadenciją Seimo rūmuose dirbęs parlamentaras R. Ačas, kuris išgarsėjo tapęs dabar jau nušalintojo prezidento Rolando Pakso patarėju nacionalinio saugumo klausimais.

„Jeigu visa tai išeis į žiniasklaidą, tai sugriaus mano gyvenimą“, – neviešo teismo posėdžio metu pareiškė R. Ačas. Bet šis teismo posėdis buvo neviešas tik dėl to, kad taip norėta apsaugoti nukentėjusįjį jaunuolį, o ne R. Ačą – net Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, jog darydamas nusikaltimą žmogus pats atsisako privatumo.

O kad R. Ačas nusikaltimą padarė, jau patvirtino ir apylinkės teismas, ir vėliau jo skundą atmetę apeliacinės instancijos teisėjai. Nors nuosprendis jau yra įsiteisėjęs, R. Ačas ir du jo pasamdyti advokatai nenuleidžia rankų – siekia, kad garbės nedarantis verdiktas baudžiamojoje byloje būtų peržiūrėtas. Delfi.lt žurnalistui teismo atstovai patvirtino, kad nuteistojo skundas yra priimtas, bet dar nėra išnagrinėtas.

Norėjo padėti mamai, todėl po pamokų dirbo

Taigi, kas įvyko, kad kurį laiką Prezidentūroje ir daugybę metų Seime karaliavęs R. Ačas užsigeidė turėti intymių santykių su nepilnamečiu? Ir kodėl jis bijojo, kad apie tai nesužinotų jo šeimos nariai?

„Aš ilgą laiką sapnuodavau, kad šis žmogus man tiesiog akyse stovi, sapnuodavau net žmogžudystes – nežinau, kodėl mane kamavo tokie košmarai“, – prisipažino baudžiamojoje byloje nukentėjusiuoju pripažintas septyniolikmetis. Jis neslepia, kad turi labai didelę svajonę – kuo greičiau pamiršti šią baisią ir jo gyvenimą pakeitusią istoriją.

Pamiršti R. Ačą ir daugiau apie jį nė žodžio negirdėti.

Šį jaunuolį buvęs politikas, ko gero, pasirinko neatsitiktinai – dėl asketiško kūno sudėjimo gerokai jaunesniu atrodantis nepilnametis gyveno be tėvo, motina viena išlaikė šeimą, todėl dar besimokydamas vienoje sostinės ugdymo įstaigoje jis po pamokų nutarė užsidirbti pinigų.

„Norėjau padėti mamai, jai vienai labai sunku“, – neslėpė jis.

Taip nepilnametis su kitais bendraamžiais draugais atsidūrė ką tik pastatytų gyvenamųjų namų komplekse – šį darbą jiems pasiūlė vienas pažįstamas vyras, kurį per feisbuką susirado pats R. Ačas, kuris, beje, savo paskytoje nebuvo nurodęs nei savo vardo, nei pavardės, o vėliau net prisitatė ne savo vardu.

Niekas iš nepilnamečių nežinojo, kad tai yra R. Ačas – jis prisistatė direktoriumi, nė vienas jų nežinojo vyro vardo, anot jų, šis taip pat gyrėsi, kad yra turtingas, nes statybų objektas, kuriame šie darbuojasi, priklauso būtent jam.

„Šie namai buvo pastatyti prie Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato, čia dirbau apie savaitę – su draugais kasėme tranšėją, o paskui smėlį veždavome išpilti į mišką“, – pasakojo jis.

Prie šio automobilio vairo sėdėjo „direktorius“ – vienos tokios išvykos metu jis nepilnamečių ėmė klausinėti apie jų šeimas, taip pat domėjosi, ar šie jau yra turėję lytinių santykių.

„Jis žinojo, kad aš neturiu tėvo, nes pats tai pasakiau“, – pasakojo nepilnametis.

Būtent dėl to, kad auga be tėvo, jo teigimu, kartą „direktorius“ pasisiūlė pagelbėti.

Šokiruojantis pasiūlymas: keletą kartų pasakiau, kad jis to nedarys

„Jis priėjo prie manęs ir pasakė, kad aš neturiu tėvo, todėl jis man padės – liepė kitą dieną vienam ateiti į jo ofisą ir išsiurbti patalpas, apie tai prašė nieko nesakyti mano draugams, nenorėjo, jog šie įsižeistų“, – nepilnametis sakė, kad už šį darbą vyras vėliau jam sumokėjo 20 eurų.

O paskui pasiūlė pabendrauti artimiau – ant stalo atsirado alkoholinių gėrimų.

„Jis manęs klausė, ar rūkau ir geriu, bet atsakiau, kad nei rūkau, nei geriu, turiu problemų su širdimi, – per apklausą kalbėjo nepilnametis. – Tada jis pasakė, kad aš esu panašus į mamos sūnelį.“

Tokie žodžiai savo pastangomis į gyvenimą kabintis bandžiusį jaunuolį kaip reikiant įžeidė – nors R. Ačas jo ir nevertė vartoti alkoholį, tačiau septyniolikmetis nutarė įrodyti, kad vis dėlto nėra „mamos sūnelis“.

„Tie jo žodžiai mane siutino, todėl pradėjau gerti alkoholį, labai greitai pajutau, kad apsvaigau“, – kalbėjo jis.

O tada ir įvyko tai, apie ką jaunuolis net negalėjo pagalvoti.

„Jis tada man pasakė, kad pamasturbuos mano lytinį organą, už tai man duos 50 eurų, – pasakojo jis. – Aš atsisakiau, bet jis nesiliovė – matė, kad esu stipriai apsvaigęs nuo alkoholio, todėl ir toliau darė spaudimą. Man buvo labai nejauku – keletą kartų pasakiau, kad to jis nedarys.“

Apie valandą su R. Aču bute praleidęs nepilnametis netrukus nutarė išeiti, tačiau dėl girtumo nesugebėjo net surasti išėjimo.

„Man liejosi akyse, aš vos paskui suradau autobusą – grįžęs į namus iš karto nuėjau miegoti“, – prisiminė jis.

Apie tai, kas įvyko, jaunuolis vėliau papasakojo kartu taip pat nelegaliai dirbusiam savo draugui. Papasakojo, nes ir vėl sulaukė pasiūlymo – R. Ačas ir toliau troško masturbuoti nepilnamečio lytinį organą.

„Gavau iš jo SMS žinutę, jis sumą padidino iki 100 eurų“, – vėliau savo bičiuliui nepilnametis pasakojo, kad tokiu būdu R. Ačas jam siūlė užsidirbti.

Nepilnametis išsaugojo buvusio parlamentaro jam siųstas žinutes, jas vėliau nufotografavo ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai.

Iš šių žinučių matyti, kad R. Ačas į Vilnių atvažiavo iš Raseinių ir su nepilnamečiu susitarė susitikti jo biure, nes esą reikės sudėti daiktus į spintą. Tačiau viskas buvo kitaip – jau prieš tai gašlių pasiūlymų sulaukęs vaikinas nutarė tiksliai išsiaiškinti, ko iš jo nori R. Ačas.

(Žinučių turinys netaisytas):

Nepilnametis: – Tai reiks darit?

R. Ačas: – Tu gulesi as tau nusmaukysiu, sakei kad 17 cm.

Nepilnametis: – Uz 100e ka reikia darit?

R. Ačas: – Tau nieko, sakau tau.

Nepilnametis: – Jums ka tada daryt?

R. Ačas: – Nieko. (...) As tau nusmaukau iki spermos issiliejimo ir duodu 100, tau nieko daryt nereikes.

Susitiko prie „Akropolio“: norėjau įrašyti pokalbį

Susitikti su „direktoriumi“ nepilnametis nėjo į jo biurą – kartu su pas R. Ačą dirbusiu savo bičiuliu nutarė, kad reikia susitikti viešoje vietoje, slapta įrašyti pokalbį, o paskui galbūt apie tai pranešti policijai.

„Tiesiog norėjau susitikti su tuo asmeniu ir išaiškinti jam, kad nenueitų per toli, galvojau, jog jis manęs paklausys, – pasakojimą tęsė nepilnametis. – Su juo sutarėme susitikti prie „Akropolio“, jis man nurodė kažkokią „parkingo“ vietą, o aš nuėjau į kitą vietą, vienas kito nesupratome. Po to jis man paskambino ir paklausė, kur esu. Taip jau gavosi, kad jis buvo vienoje pusėje, o aš – kitoje, todėl paskui jis tiesiog prie manęs privažiavo. Tada buvau įjungęs telefoną, norėjau įrašyti mūsų pokalbį, kad turėčiau įrodymų, jei kas nors vyktų, ir mamai parodyti, nes aš juk nepilnametis.“

Kai R. Ačo vairuojamas automobilis BMW privažiavo prie nepilnamečio, šis į jį įlipo. Į jį norėjo įsėsti ir nepilnamečio draugas, tačiau nesuspėjo – vos tik jį pamatęs vairuotojas staigiai paspaudė greičio pedalą.

„Jis neištarė nė žodžio, labai išsigandau ir nutariau, kad turiu iššokti iš važiuojančio automobilio – tada smarkiai susižalojau, o jis net nesustojo pasižiūrėti, kas man atsitiko“, – pasakojo nepilnametis.

Medikai iškvietė policiją

Kraujais pasruvusį nepilnametį draugas palydėjo iki prekybos centre esančio tualeto, šis dar net nespėjo nusiprausti, kai iš R. Ačo sulaukė ne vienos SMS žinutės.

(Žinučių turinys netaisytas):

R. Ačas: – Tai ka sugalvojai?

Nepilnametis: – Dabar pas tave bus problemu. Su policija.

R. Ačas: – Norejai apiplesti, tau bus problemu. Pas mane ura kamera masinoje. Jus bandete man sstonus aiksteleje isiverzti i mano masina. As tave kvieciau spinta sukraustyti. Man atrodo a tavo drauga pazinau? Tai ka man daryti su tuo irasu kur tavo draugas norejo isiverzti i mano vairuojama automobili? Rasyti pareiskima?

Bet pareiškimo policijai R. Ačas neparašė, o nepilnamečiams pateikė ultimatumą – šie privalo atvykti į jo biurą ir atsiprašyti.

Atsiprašymo buvęs politikas taip ir neišgirdo, o apie jo slaptas seksualines užgaidas netrukus sužinojo policijos pareigūnai. Tik į juos kreipėsi ne pats nepilnametis – kelias dienas patirtus sužalojimus namuose gydęsis jaunuolis daugiau negalėjo kęsti skausmų, todėl nuvyko į Santaros klinikų Vaikų ligų skyrių. Kadangi jo sužalojimai buvo smurtinio pobūžio, gydymo įstaigos darbuotojai privalėjo pranešti teisėsaugai apie sužalotą nepilnametį.

„Kai pamačiau tas žinutes, net už galvos susiėmiau“

Tik tada apie nepilnamečiui pateiktus gašlius pasiūlymus sužinojo ir šio motina – iki tol jaunuolis nedrįso papasakoti, kas nutiko.

„Kai pamačiau tas žinutes, net už galvos susiėmiau“, – vėliau prisipažino nepilnamečio motina.

Ji neslėpė, kad po šio įvykio sūnus negalėjo miegoti: „Kai tik užmigdavo, susapnuodavo, kad krenta iš mašinos. Jam akyse rodydavosi tas žmogus. Kai su sūnumi pradėdavau kalbėti apie įvykį, jam iš karto ašaros pasirodydavo, jam akyse iš karto tas vyras rodydavosi.“

Apie nepilnamečiui siųstas žinutes sužinojo ir šio draugai, jie net svarstė, ką toliau reikėtų daryti, o nepilnamečiams nelegalų darbą pasiūlęs vyras sakė, jog su buvusiu politiku susitikti ėjęs nukentėjusysis ir šio bičiulis jį buvo išvadinę pedofilu ir esą net norėjo sumušti.

Tuo metu R. Ačas nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme kategoriškai neigė, kad siekė suartėti su nepilnamečiu ir tikino, jog esą padarė labai didelę klaidą, jog iš karto po įvykio prie „Akropolio“ nesikreipė į teisėsaugos pareigūnus.

Tačiau jis pripažino, kad nukentėjusiajam sumokėjo 3 tūkstančius eurų už patirtus nemalonius išgyvenimus. Tuo pačiu jis ir prisipažino, kad tai, ką kalbėjo jaunuolis, yra tiesa, bet per advokatą perduodamas pinigus šį privertė pasirašyti raštelį, jog jis niekam, išskyrus teisėsaugos pareigūnus, nepasakos apie tai, kaip su juo buvo siekiama seksualiai suartėti.

„Visiškai sutinku, kad iš mano telefono nukentėjusiajam siųstos žinutės buvo nekorektiškos, tačiau turiu paaiškinti, jog šias žinutes vertinu kaip itin nevykusią nešvankaus (vulgaraus) juokavimo, prasidėjusio jaunuoliams vežant iškastas žemes, tąsą, – po to, kai nukentėjusiajam atlygino žalą ir šis už pinigus nusipirko aukštos klasės dviratį, sakė R. Ačas. – Aš nesiekiau tenkinti lytinės aistros su juo, o jeigu ir būčiau siekęs, tai tikrai nebūčiau pasirinkęs viešos ir itin judrios vietos – aikštelės prie „Akropolio“. Be to, nežinojau, kad jis yra nepilnametis, nenumaniau, kad toks vulgarus pajuokavimas jam galėjo sukelti neigiamas pasekmes.“

Buvęs ilgametis parlamentaras pažymėjo, kad tai, kas įvyko, esą tebuvo „tam tikra nevykusi provokacija“, kurios jis, būdamas subrendusiu žmogumi, neturėjo daryti ir daugiau niekada nekartotų.

Ačas: nuoširdžiai gailiuosi

„Nepaisant to, aš pats tokį savo elgesį vertinu itin neigiamai, pripažįstu, jog jis buvo nederamas ir smerktinas moralės požiūriu, dėl to nuoširdžiai gailiuosi, tačiau nemanau, kad peržengiau baudžiamojo įstatymo nustatytas ribas“, – R. Ačas pažymėjo, jog suprasdamas tokio savo elgesio žalingumą bei galimai sukeltas neigiamas pasekmes, per savo advokatą atsiprašė nukentėjusiojo, jam atlygino žalą, o šis raštu patvirtino, kad nebeturi ir ateityje nebeturės jam jokių pretenzijų.

Tačiau šiandien R. Ačas šių savo žodžių išsižada – teisėjams pareiškė, kad kaltę pripažino tik dėl to, jog ikiteisminį tyrimą kontroliavęs prokuroras esą buvo pažadėjęs baudžiamąjį procesą nutraukti, jeigu jis susitaikys su nukentėjusiuoju. Tačiau, jo teigimu, kad įvyktų susitaikymas ir ikiteisminis tyrimas būtų nutrauktas, jis esą turėjo pripažinti jam pareikštus įtarimus. Ir kai tai padarė, sužinojo, jog prokuroras esą savo žodžio nesilaikė.

„Viso to išėjimas į žiniasklaidą sugriaus mano gyvenimą, todėl man lengviau sumokėti „ale“ moralinį atlyginimą“, – tvirtino jis. Ir tada kategoriškai kratėsi jam pateiktų kaltinimų – esą nepilnamečiui ne tik nesiūlė dirginti šio lytinį organą, bet ir jam net nerašė SMS žinučių.

„Maža ką, kartais ir kažkas gali parašyti iš tavo telefono“, – teigė jis.

Paklaustas, o iš kur žinojo, kad nepilnamečio lytinis organas yra 17 cm ilgio, buvęs politikas teigė, jog tai nurodė, nes tokie skaičiai buvo parašyti vienoje teismo nutartyje.

„Kiek pamenu, du vaikinai gyrėsi, kad jie turi santykius, o nukentėjusysis buvo neturėjęs, todėl norėjau jį pagaidinti“, – nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme sakė R. Ačas.

Buvęs parlamentaras taip pat nurodė, kad tyrimo metu sutiko geranoriškai bendradarbiauti, tačiau vis tiek jautė spaudimą iš policijos tyrėjos.

„Tyrėja man davė visokias užuominas, kad bus nemalonumų, kad geriau prisipažinkite, kad prokuroras žada, jog bylą nutrauks, jeigu nukentėjusiajam bus atlyginta žala“, – teigė R. Ačas.

Jis taip pat prisipažino, kad vieno pokalbio su advokatu metu šiam užsiminė, kad jeigu ši skandalinga istorija iškils į viešumą, jo „šeima suskils“.

„Bet toje vietoje kovosiu“, – R. Ačas pabrėžė, kad su nukentėjusiuoju nepilnamečiui niekada nesikalbėjo apie masturbaciją.

Jis teisme taip pat pateikė savo versiją, kodėl staiga paspruko iš „Akropolio“ aikštelės, kai į jo vairuojamą automobilį vos tik įsėdo nepilnametis.

R. Ačas tikino, kad buvo bendravęs su pareigūnų pripažintu nukentėjusiuoju, tačiau esą tik dėl atlygio už darbą – šis ir kiti pas jį dirbę jaunuoliai piktinosi, kad tarpininkas esą jiems nesumokėjo, o jie esą išsiaiškino, kam priklauso „visi pastatyti namai“, todėl su vienu jų sutarė, jog susitiks prie prekybos centro ir sumokės 100 eurų. Juk tuo metu kaip tik artėjo Kalėdos, o prieš jas reikia sugrąžinti skolas.

Bet, kaip sakė R. Ačas, atvažiavęs prie prekybos centro ir iš nukentėjusiojo nepilnamečio sužinojęs, jog jis yra kitoje vietoje, nei buvo sutaręs susitikti, jis suabejojo, ar tikrai jaunuolis nori gauti tik pinigų.

Nesikreipė į policiją, nes nenorėjo nemalonumų

„Kai jis pasakė, kad yra dešinėje, prie konteinerio, esančio prie miškelio, man kilo bloga mintis, jog kažkas negerai, o paskui, kai jis sėdosi į automobilį, pamačiau, jog kažkoks vaikinas bėga link mano automobilio – man suveikė instinktas, kad tai yra kažkoks apiplėšimas, spustelėjau „gazą“, o tada nukentėjusysis iššoko iš mašinos“, – R. Ačas tikino esąs įsitikinęs, kad jei antras vaikinas būtų įšokęs į automobilį, „tai klausimas, ar man nebūtų įrėmę peilio iš nugaros“.

Buvęs politikas tikino, kad, nors ir grasino kreiptis į policiją, tačiau į ją nesikreipė: „Nenorėjau įmonei nemalonumų.“

Bet tokie R. Ačo argumentai neįtikino dviejų instancijų teismų teisėjų – jie konstatavo, kad neginčijamais duomenimis yra įrodyta, jog buvęs Seimo narys pasikėsino tenkinti lytinę aistrą pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą.

Anot teisėjų, R. Ačas nebuvo sąžiningas sakydamas, kad vaikinai žinojo, kas jis toks yra, klausinėjo, kam priklauso pastatyti namai.

„Iš jų parodymų matyti, kad jie nesidomėjo, kam priklauso daugiabučių statybos objektas, nurodė, jog jiems kaltinamasis neprisistatė, jie nežinojo net jo vardo – atsižvelgiant į vaikinų amžių, į tai, kad jie darbus atliko nelegaliai, teismas neabejoja aplinkybe, jog jie nežinojo kas yra kaltinamasis“, – nurodė teismas.

„R. Ačas, būdamas didelės bendrovės vadovu, būdamas daugiau nei tris kartus vyresnis, pakvietė socialiai nesubrendusį nepažįstamą jaunuolį pas save į butą, kurį matė ne tik trečią kartą gyvenime, žinodamas, kad pastarasis tikisi ir toliau gauti darbo, siūlė gerti su juo alkoholinius gėrimus, o pastarajam atsisakius, vadino „mamytės sūneliu“, taip skatindamas gerti, – R. Ačui nepalankiame nuosprendyje yra pažymėjęs teismas. – Visa tai rodo, kad R. Ačas nuo pat važiavimo išpilti su vaikinais smėlį, žinodamas apie nukentėjusiojo sunkią finansinę padėtį šeimoje, jam sakydamas, kad draugams nesakytų apie pasiūlytą papildomą darbą, ruošėsi kitam žingsniui, o būtent, už atlygį su nukentėjusiuoju tenkinti lytinę aistrą. Šiam tikslui ir skatino šį gerti alkoholį.“

Anot teismo, psichiatrijos ir psichologijos ekspertizės akte nurodyta, kad nukentėjusiajam yra būdingas atsakingumas, savarankiškumas ir baimė pasirodyti silpnam, jis nepainioja realybės su išsigalvojimais, nepilnamečio bendrieji intelektiniai gebėjimai yra žemesni už statistinį jo amžiaus vidurkį.

Už tai, kad pasikėsino tenkinti lytinę aistrą tenkinimas pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, teismas R. Ačui skyrė 100 MGL (5 tūkstančių eurų) baudą. Delfi.lt ne kartą bandė susisiekti su nuteistuoju, tačiau į telefono skambučius jis neatsiliepė.

Ne vieninteliai nemalonumai

Šiuo metu teisme nagrinėjama dar viena baudžiamoji byla, kurioje R. Ačas, kaip buvęs Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius, yra kaltinamas piktnaudžiavimu, sukurstymu iššvaistyti svetimą turtą bei apgaulingu apskaitos tvarkymu.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, R. Ačas, turėdamas įgaliojimus veikti Raseinių rajono savivaldybės vardu bei atstovauti savivaldybės valdomose įmonėse, įtariama, siekė turtinės naudos sau - dar 2018 m. jis be jokio teisėto pagrindo nurodė Raseinių savivaldybės valdomo Raseinių autobusų parko direktoriui už bendrovės lėšas nupirkti metalo gaminių, kurie neva bus panaudoti savivaldybės darbuotojų kabinetų atnaujinimui.

Pasak prokuratūros, per tyrimą surinkta duomenų, jog iš savivaldybės valdomos įmonės lėšų nupirkti metalo gaminiai buvo panaudoti liepto gamybai R. Ačo priklausančiame sklype Raseinių rajone.

R. Ačas 2003 m. buvo prezidento R. Pakso, vėliau pašalinto per apkaltą, patarėju nacionalinio saugumo klausimais, 2004-2011 m. kaip partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys buvo išrinktas į Seimą. 2011-2012 m. jis ėjo Raseinių rajono mero pareigas. R. Ačas, pasitraukęs iš „tvarkiečių“ gretų, mero rinkimuose nesėkmingai kandidatavo kaip rinkimų komiteto „Tavo Raseiniai“ atstovas. Raseinių administracijos direktoriumi R. Ačas paskirtas 2016 m. gruodį, kai baigė savo, kaip Seimo nario, kadenciją.

Raseinių rajono savivaldybės taryba R. Ačą 2018 m. balandį po pareikšto nepasitikėjimo atleido iš administracijos vadovo pareigų.