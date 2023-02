„Mes kartojame, kad Rusija negali laimėti. Bet ką tai reiškia? Jei karas tęsis dar ilgai ir tokiu intensyvumu, Ukrainos nuostoliai taps nepakeliami“, – vieną Prancūzijos pareigūną citavo leidinys „The Wall street journal“, kuriame pagrindiniu akcentu tapo Londono, Berlyno ir Paryžiaus esą siūlomas bei amerikiečių neva remiamas saugumo paktas Ukrainai.

Šis paktas užtikrintų labai aiškias saugumo garantijas Kyjivui: susitarimą pasirašiusios šalys ne tik įsipareigotų ilguoju laikotarpiu remti Ukrainą, kas pakeistų dabar galiojantį bet abstraktų „remsime tiek, kiek reikės“ principą, bet ir leistų ukrainiečiams gauti pažangiausią Vakarų šalių ginkluotę jau po to, kai baigsis karas.

Be to, saugumo garantijos numato konkrečius susitarimus, kaip, kada jį pasirašiusios šalys reaguotų į potencialiai naują Rusijos agresijos bangą – tokia tikimybė yra labai reali, net formaliai sustojus dabartiniam karo etapui.

Toks planas esą gali būti patvirtintas Vilniuje liepą vyksiančiame NATO viršūnių susitikime ir tai būtų ypač simboliška, mat Ukraina neslepia savo siekio tapti Aljanso nare, o dalis pastarųjų lygiai taip pat neslepia savo skeptiškumo dėl tokių perspektyvų. Be visų Aljanso narių pritarimo jokia narystė nėra įmanoma. Todėl tai esą būtų tam tikras kompromisas – kad ir ukrainiečiai jaustųsi nenuskriausti, o ir Ukrainos NATO bent kol kas nenorinčios matyti šalys liktų patenkintos.

Šiuo metu, kai Rusija intensyvina savo operacijas Ukrainoje, o pastaroji rengiasi galbūt svarbiausioms per visą karą pavasarinėms kontratakoms tokie saugumo paktai yra labai tolima perspektyva, tad kalbėti apie tokią ateitį atrodo per anksti. Bet anksčiau ar vėliau kalbėti teks.

Dilemų, kas ir kaip užtikrins ilgalaikį Ukrainos saugumą kils ne tik ukrainiečiams, bet ir planą siūlančioms pačioms Vakarų šalims, mat su jų siūlomais įsipareigojimais esama rizikų, kurias jau dabar galima numatyti, o ir dar gali kilti papildomų.

Kas ir ką nori aukoti mainais į taiką



Tai, kaip atrodys pokario Ukraina, dabar gali pasirodyti keista tema, kaip ir diskusijos apie paliaubas ar net taiką su Rusija. Esą, dabar ne metas apie tai net svarstyti, kol nors vieną Ukrainos centimetrą trypia okupantų batai, o bet kokios kalbos apie ugnies nutraukimą yra jei ne išdavystė, tai bent jau Ukrainos interesų išdavystė – tegu apie savų teritorijų aukojimą mainais į taiką pabando kalbėti tų Vakarų šalių lyderiai, kurie perša paliaubas su Rusiją: kažin ar atiduotų Floridą, Bavariją, Eseksą ar Elzasą rusams mainais į taiką? Vargu.

Todėl kai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas per vakarienę Eliziejaus rūmuose užsiminė Ukrainos prezidentui, esą net buvę mirtini priešai – prancūzai ir vokiečiai buvo priversti susitaikyti, Volodymyras Zelenskis, kuris jį išgarsinusiame seriale „tautos tarnas“ vaidino istorijos mokytoją, galėjo replikuoti, kad taika buvo pasiekta tik tada, kai vokiečiai buvo nugalėti. Du sykius.

Tad atmetus Kremliaus propagandos svaičiojimus apie neišvengiamą pergalę, „istorinių žemių susigrąžinimą“, t.y. dalies ar net visos šalies okupaciją bei atvirkščiai – optimistų ryžtingus pareiškimus apie visos Ukrainos išlaisvinimą, priešo vijimą iki pats Maskvos, esą kokios čia dar gali būti tuščios kalbos, karo realybė yra negailestinga: abi pusės yra įstrigusios sunkiuose mūšiuose, patiria didelius nuostolius.

Nei kaip, nei kada baigsis šis karas niekas negali pasakyti, nors užduotis abejoms kariaujančioms pusės ir gali pasirodyti aiški – laimėti, viskas, kas susiję su pergale kare yra kur kas sudėtingiau.

Euroatlantinės Ukrainos ambicijos dar prieš atvirą Rusijos agresiją 2022 m. vasario 24-ąją atrodė miglotai, buvo aiški raudonoji riba Kremliui, bet ir dabar, nepaisant raginimų įtvirtinti Kyjivo siekius, suteikti aiškią perspektyvą dėl galimos narystės NATO, šiame galingiausiame saugumo Aljanse mandagiai primenama: durys atviros, bet pirmiau reikia sutelkti dėmesį į paramą kariaujančiai šaliai.

Tai, kad Ukraina vis prašo ir pamažu gauna vis daugiau, vis pažangesnės Vakarų ginkluotės, šaudmenų, kitos karinės paramos, kuri galėti padėti pasiekti pasiekti persilaužimą kare ir teritorijų atsikovojimą yra aiškus trumpalaikis prioritetas tiek Kyjivui, tiek Vakarams.

Vis dėlto paliaubos ar taika tik ir sudaromos su priešais, o ne draugais. Tad jei viešai kalbama apie pergalę, kuri bus pasiekta 2023 metais, tai nenuostabu, kad neišvengiamai, kad ir ne viešai tenka svarstyti du dalykus: kaip atrodys tokios paliaubos ar taika su Rusija ir ką tai lems.

Supratimas, kas yra Rusija, ko iš jos galima tikėtis – tiek iš dabartinio režimo, tiek iš kito, kuriam vadovaus, galbūt, jau net ne Vladimiras Putinas, o jo įpėdinis, verčia kelti ilgalaikius strateginius klausimus: ar po 2022 m. vasario 24-osios dar galima iš viso pasitikėti Rusija, jos pažadais, rašytiniais ar kitokiais susitarimais su šia valstybe, kuri sulaužė ankstesnius Minsko susitarimus, ryžosi ne šiaip neišprovokuotai agresijai prieš kaimyninę valstybę, bet ir neigdama jos egzistavimą okupavo, aneksavo dalį teritorijų, kurias anksčiau pripažino Ukrainai?

Ir kaip tada Rusijos agresiją du sykius jau patyrusiai šaliai apsisaugoti, jei pačiai vienai tai labai sunku, jei paramos iš sąjungininkų tenka nuolat prašyti, maldauti ar kaulyti, nes visi įsipareigojimai – tik moraliniai, žodiniai bei neįpareigojantys ir jei NATO narystė neatrodo reali?

Vilniaus paktas ar Budapešto memorandumas?

Panašios dilemos nėra išskirtinės. Jau pasirodė svarstymų, kuriuose raginama prisiminti, kad nepaisant visų norų laimėti, kartais fronte susiklosto tokia situacija, kai kare abi pusės tiesiog negali pralaimėti, todėl įstringa sekinančioje kovoje. Karas Ukrainoje, anot Šaltąjį karą tyrinėjančio istoriko Sergejaus Radčenko, kuris gimė Sovietų sąjungoje, bet emigravo į Jungtinę Karalystę, primena kitą XX a. neretai užmirštą konfliktą: Korėjos karą.

