Įvertino Putino kalbą: įsiklausęs gali suprasti, ką iš tiesų planuoja daryti

Skambios frazės ir nesibaigiantys kaltinimai Vakarams bei pažadai „kruopščiai ir sistemingai“ tęsti puolimą Ukrainoje – taip antradienį kalbėjo Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas. Ar keičiasi Maskvos retorika ir kiek rimtai Vakarai turėtų reaguoti į naujai senus kaltinimus? Apie tai laidoje „Info komentarai su Arnu Mazėčiu“ diskutavę pašnekovai vertino pareiškimus, žinutes vidaus ir išorės auditorijoms.

Skaisgirytė: nevertinti nereikėtų

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė teigė, jog V. Putino kalboje neišgirdo nieko naujo.

„Išgirdome tik tuos pačius kaltinimus vakarams, kaltinimus ukrainiečiams, apskritai – kaltinimus visiems, tik ne Rusijai. Buvo pakartotas nusiteikimas ir toliau tęsti šitą karą, toliau naudoti pačias brutaliausias, niekšingiausias priemones.

Tai atsakas į tai gali būti vienas – dar didesnis sąjungininkų susitelkimas remti Ukrainą šitame kare, remti iki tol, kol Ukraina laimės“, – sakė prezidento G. Nausėdos vyriausioji patarėja A. Skaisgirytė.

Tačiau kyla klausimas – ar sąjungininkams užteks jėgų. A. Skaisgirytė teigė, jog šiuo klausimu bendrauja su artimiausiais bendraminčiais.

„Ir su JAV, prezidentas trečiadienį vyksta į Varšuvą susitikti su JAV prezidentu Joe Bidenu. Visi suprantame, kad reikia daugiau ginkluotės, reikia daugiau investicijų į gynybos pramonę, kad ginkluotė būtų gaminama greičiau. Taip, karo metu ginkluotė labai greitai išeina, jos reikia daug. Todėl turime adekvačiai adaptuotis tam, kad ukrainiečiams galėtume padėti siekti pergalės“, – laidoje „Info komentarai su Arnu Mazėčiu“ sakė A. Skaisgirytė.

Paklausta, kiek vakarai dar rimtai vertina V. Putino kalbas ir grasinimus, prezidento vyriausioji patarėja A. Skaisgirytė teigė, jog Kremliaus vadovo pareiškimai – pasikartojantys. Visgi, juos išklausyti reikėtų, kalbėjo ji.

„Jie kartojasi metai po metų, su nedidelėmis variacijomis. Nevertinti jų būtų neteisinga, kadangi V. Putinas paprastai padaro tai, ką jis sako. Todėl yra verta įsiklausyti į tai, ką jis sako.

Iš šitos jo paskutinės kalbos galima suprasti, kad jis su ta pačia energija, jeigu ne dar didesne, tęs šitą karą. Ir tai yra labai svarbi žinutė vakarams, tam, kad vakarai kartu su Ukraina galėtų duoti tam atkirtį“, – laidoje pabrėžė pašnekovė A. Skaisgirytė.

V. Putinas savo metinėje kalboje įvertino ir vakarų įvestas sankcijas Rusijai. Jis pabrėžė, jog Rusijos jos nesužlugdė, o veikia pačius vakarus. Prezidento G. Nausėdos vyriausioji patarėja A. Skaisgirytė tikino, jog sankcijos Rusiją veikia.

„Gal ne taip labai baisiai, kad ši šalis sužlugtų čia ir dabar, tačiau poveikį ilgesniam laikotarpiui jau dabar matome, ateityje – turbūt dar labiau matysime. (…) Jas reikėtų dar labiau sustiprinti“, – laidoje „Info komentarai su Arnu Mazėčiu“ sakė A. Skaisgirytė.

Valionis: melo kiekiu laiko vienetui kalba pranoksta kitas

„Stiliumi, retorika – nesiskiria. Bet gal melo kiekiu laiko vienetui ji pranoksta kitas“, – taip antradienį V. Putino pasakytą metinę kalbą laidoje „Info komentarai su Arnu Mazėčiu“ įvertino buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis.

Jis sakė, kad pastebėjo ir naują ideologiją V. Putino kalboje. Anksčiau jis teigė, jog Ukrainą sukūrė Leninas, šį kartą teigė, jog Lenkija ir Austrija–Vengrija sukūrė Ukrainą tam, kad atplėštų ją nuo Rusijos.

Buvęs užsienio reikalų ministras A. Valionis iliustratyviai įvertino dabartines Rusijos ir V. Putino galimybes.

„Jo situacija kaip važiuojant dviračiu – turi minti, nes sustojęs parvirsi. (V. Putinas, aut. p.) suprato, kad nei per 4, nei per metus, nei per porą metų nepavyks paimti (Ukrainos, aut. p.)“, – kalbėjo jis.

A. Valionis taip pat atkreipė dėmesį ir į dar vieną Kremliaus vadovo kalbos detalę.

„Šį kartą labai daug dėmesio skirta tam socialiniam kontraktui, jeigu galima taip sakyti – su savo visuomene. Jeigu pradžioje, iki aktyvios karo fazės pradžios buvo teigiama, kad gyventojams duodama pinigėlių, aktyvios karo pradžios fazėje jau buvo teigiama, kad visuomenė sėdi ir nieko nejaučia.

Ir Rusijos visuomenė realiai pajuto, tai dabar matosi ir V. Putino kalboje, tai pasijautė ir valdančiai grupuotei, jog žmonės jau realiai pajuto kraują, mirtis, pildosi kapinės visoje Rusijoje. Todėl buvo mestas didelis socialinis paketas. Didelius kiekiu, bet nebūtinai piniginėmis sumomis“, – įžvalgomis laidoje dalijosi buvęs užsienio reikalų ministras A. Valionis.

Laidos pašnekovas sutiko, jog vakarai „katastrofiškai“ vėluoja su ginklų tiekimu Ukrainai. O tai lėmė abejojimas Ukrainos pajėgumais kare.

„Visų pirmiausia, pradžioje, buvo bijoma, kad rusai labai greitai pereis per visą Ukrainą, ir bet kokią duotą modernesnę, labiau šiuolaikinę techniką po poros savaičių, ar mėnesio gali patekti į rusų rankas. Nebuvo, matyt, giliai tikimasi, matome dabar daug faktų, istorijų aprašymo, kad daug nesitikėjo, jog Ukraina galės taip priešintis. Bet tik Ukrainos noras priešintis generavo demokratinių valstybių bręstantį suvokimą, kad reikia vis rimtesnių, sunkesnių ginklų“, – teigė buvęs užsienio reikalų ministras A. Valionis.

Laurinavičius: Putinas neturi, ką pasakyti Prigožinui

Apžvalgininkas Marius Laurinavičius laidoje „Info komentarai su Arnu Mazėčiu“ teigė, jog net ir jį nustebino, kokia tuščia buvo ši kalba, žvelgiant iš Rusijos pozicijos.

„Mes turėkime omenyje, kad ji yra skirta pačiai Rusijos auditorijai, šio karo metinėms. Ji labai ilgai ruošta – turėkime omenyje, kad atidėtas pranešimas buvo dviem mėnesiais. Ir Rusija realiai neišgirdo jokios naujos žinutės.

Tokio lygio kalba turėtų bent kažkokią naują žinutę pasiųsti savo visuomenei. Jos nebuvo“, – pabrėžė apžvalgininkas M. Laurinavičius.

Jis teigė, jog Rusija neranda paaiškinimo savo visuomenei, kodėl Ukrainoje „antra stipriausia pasaulio armija negali nieko padaryti“.

„Ir iš tiesų, tų argumentų jie ir toliau neranda. Ten vyksta didžiulės kovos viduje. Prieš šitą pareiškimą Jevgenijaus Progožinas vaizdo įraše kaltina aiškiai vos ne Kremlių. Gal nebūtinai teisiai jį, ar V. Putiną, bet kaltina aukščiausią vadovybę, kad jie neduoda sviedinių“, – laidoje sakė apžvalgininkas M. Laurinavičius.

M. Laurinavičius teigė, jog tikėtis iš Rusijos visuomenės perversmo nereikia.

„Bet tam, kad tas karas kažkaip nebūtų toliau pralaimėtas. Šiuo metu mažų mažiausiai Rusija nepasiekė to, ko tikėjosi pasiekti, čia jau kalbu ne apie trijų dienų karą, bet ir visai kitos strategijos nepasiekė. Ir to susitelkimo norint pasiekti bent kažkokias pergales, jo vis tiek reikia.

Ir čia kalbu jau ne apie visuomenę, bet apie elitą. Ten to susitelkimo irgi nėra. Atvirkščiai – tos kovos tampa vis mažiau valdomos. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl tų žinučių nėra. Nes V. Putinas neturi, ką pasakyti J. Prigožinui. Tai yra toks supaprastinimas. Tai nereiškia, kad jis turėtų, ką pasakyti jam, bet žinutės prasme neturi, ką pasakyti“, – teigė apžvalgininkas M. Laurinavičius.

O komentuodamas įvykusį JAV prezidento J. Bideno vizitą į Kyjivą, laidos pašnekovas M. Laurinavičius teigė, jog tokiais vizitais karas nebus laimėtas.

„Supratimo vakaruose, kad karas bus baigtas ne derybomis, o mūšio lauke, trūksta“, – pabrėžė jis, pridurdamas, kad pasiryžimo sutriuškinti Kremliaus režimo nėra, o V. Putinas neatsitrauks.

Visą laidą „Info komentarai su Arnu Mazėčiu“ žiūrėkite čia: