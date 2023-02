Smūgis Maskvai ir patriarchui Kirilui: penkis lietuvių dvasininkus apgynė Konstantinopolio Sinodas

Konstantinopolio patriarchas penktadienį grąžino į kunigų luomą penkis lietuvių dvasininkus, kuriuos Maskvos patriarchatas buvo pašalinęs už kritiką Maskvos patriarchui Kirilui.

Penktadienį visuotinis (Konstantinopolio) patriarchatas oficialiai paskelbė, jog buvo peržiūrėtos Maskvos patriarchato iš kunigų luomo pašalintų Lietuvos kunigų Vladimiro Seliavko, Vitalijaus Mockaus, Vitalio Dauparo, Gintaro Sungailos ir Georgijaus Ananjevo pateiktos apeliacijos.

Šie kunigai vasarą buvo pašalinti iš kunigų luomo Maskvos patriarchato sprendimu už tai, kad kritikavo Maskvos patriarchą Kirilą, kuris palaikė Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

Ortodoksų Bažnyčioje egzistuoja teisė apskųsti vietinio patriarcho sprendimą aukščiausiai apeliacinei instancijai – Visuotiniam patriarchatui (dar vadinamam Konstantinopolio patriarchatui).

Kunigai iš Lietuvos pasinaudojo šia teise ir pateikė apeliaciją Visuotiniam patriarchatui, kuri buvo nagrinėjama ir galiausiai patenkinta.

„Nuodugniai ištyrus atitinkamas aplinkybes, buvo nustatyta, kad, viena vertus, vietinė bažnytinė valdžia, skyrusi bausmes, jau galutinai [savo lygmenyje] išnagrinėjo šias bylas, kita vertus, kad priežastys, dėl kurių buvo paskirtos bausmės, kyla visai ne iš bažnytinių kriterijų, bet iš pagrįsto šių dvasininkų pasipriešinimo karui Ukrainoje. Todėl neatšaukiamai spręsdamas šiuos apeliacinius prašymus, Jo Šventenybė rekomendavo Šventajam Sinodui panaikinti paskirtą pašalinimą iš kunigų luomo ir grąžinti jiems ankstesnį bažnytinį kunigo statusą, kas ir buvo vienbalsiai nuspręsta padaryti“, – rašoma Konstantinopolio Sinodo pranešime.

Apie šį sprendimą savo feisbuko paskyroje pranešė vienas iš Maskvos patriarchato pašalintų kunigų G. Sungaila.

„Ir vėl kunigausiu. Po ilgų mėnesių nervų ir nežinios, pagaliau paskelbtas Visuotinio patriarchato sprendimas“, – rašo jis.

Pasmerkė karą Ukrainoje

Gruodžio mėnesį Vilniuje vykusio visuotinio Lietuvos stačiatikių bažnyčios susirinkimo metu buvo pasmerktas karas Ukrainoje. Tuo pačiu buvo ir priimtas sprendimas pagreitinti procesą dėl didesnės nepriklausomybės nuo Maskvos patriarchato.

Lietuvos stačiatikių bažnyčios atstovė spaudai Marija Jakubovskaja anksčiau teigė, kad arkivyskupijos visuotiniame susirinkime buvo konstatuota, jog Lietuvos stačiatikių bažnyčia vieningai pasmerkė Rusijos karą prieš Ukrainą ir išreiškė visišką pritarimą antikarinei šios Bažnyčios vadovo, Vilniaus ir Lietuvos metropolito Inokentijaus, pozicijai.

„Susirinkimas taip pat patvirtino savo ištikimybę didesnės bažnytinės nepriklausomybėse siekiui ir kreipėsi į Švenčiausiąjį Sinodą. Anksčiau metropolitas Inokentijus kreipėsi į Sinodą su prašymu suteikti Lietuvos stačiatikių arkivyskupijai savavaldės bažnyčios statusą“, – buvo teigiama pranešime.

Jame pabrėžiama, kad ir dabar faktiškai Lietuvos stačiatikių bažnyčia „yra moraliai bei finansiškai nepriklausoma religinė organizacija“.

„Kartu Lietuvos stačiatikių bažnyčiai labai svarbu nepažeisti bažnyčios kanonų: Lietuvos stačiatikių arkivyskupija per kanoninius ryšius su Maskvos patriarchatu susivienija su visa Stačiatikių bažnyčia, su jos pilnatve. Be to, kanoninis ryšys niekaip netrukdo Bažnyčios savarankiškumui. Analogiškai ir Romos katalikai įvairiose šalyse palaiko kanoninį ryšį su Vatikanu, Šv. Petro Sostu“, – buvo rašoma pranešime.