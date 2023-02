Prie Lenkijos sienos Lietuvos pareigūnai sulaikė čečėnų kovotoją

Pasienio rinktinės pareigūnai netoli Lenkijos valstybinės sienos sulaikė ir į areštinę uždarė iš Rusijos per Lietuvą į Prancūziją vykusį sportininką – Čečėnijoje gimęs mišriųjų kovos menų (MMA) kovotojas pasieniečius sudomino, kai sustabdytas pateikė netikrą dokumentą.

Pirmą kartą per Lietuvą vykęs Rusijos sportininkas Ruslanas Salavatovas šią kelionę prisimins dar ilgai – už tai, kad pasienio pareigūnams pateikė netikrą vairuotojo pažymėjimą, čečėnas buvo įkalintas. Teismas nusprendė, kad Alytaus kalėjime jis turės praleisti 34 paras. Tiesa, vyrui grėsė griežtesnė sankcija, bet jis kaltę pripažino, o teisėja Aksinija Žemantauskienė jam iškeltą baudžiamąją bylą išnagrinėjo pagreitinto proceso tvarka priimdama baudžiamąjį įsakymą, todėl arešto laikas jam buvo sutrumpintas trečdaliu.

Į Lietuvą R. Salavatovas pateko legaliai, kai kirto Lietuvos ir Baltarusijos valstybių sieną – vyras su savimi turėjo Rusijos piliečio pasą ir Prancūzijoje išduotą leidimą gyventi šioje valstybėje. Prancūzijoje R. Salavatovas su šeima gyvena nuo 2007 metų.

MMA kovotojo vairuojamą automobilį Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai sustabdė Kalvarijos savivaldybėje, Salaperaugio kaimo ribose, kelio Kaunas – Marijampolė – Suvalkai 96 kilometre. Pareigūnams R. Salavatovas pateikė pasą, leidimą gyventi Prancūzijoje bei Rumunijoje išduotą vairuotojo pažymėjimą. Ir nors jame buvo įklijuota jo nuotrauka, tačiau dokumente buvo nurodytas kitas vardas ir pavardė, be to, akivaizdžiai matėsi, kad pažymėjimas yra suklastotas.

Tai vėliau oficialiai patvirtino ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) specialistai – Rumunijoje išduotas vairuotojo pažymėjimas yra pagamintas ne pagal tokio pavyzdžio vertybiniams dokumentams keliamus reikalavimus.

„Šis vairuotojo pažymėjimas pagamintas ne ant vertybinio polikarbonatinio pagrindo, o ant paprasto plastiko, atspausdintas ne poligrafiniu spaudos būdu, o spalvotu rašaliniu spausdintuvu, dokumentas neturi būtino, reikiamo iškilaus (apčiuopiamo) lazerinio graviravimo elemento, neturi tikros ultravioletinių spindulių apsaugos averso ir reverso pusėje, neturi tikro antrinio (šešėlinio) veido atvaizdo skaidriame langelyje, neturi tikro holograminio elemento, neturi tikros giljoširuotės ir vaivorykštinės spaudos elementų, neturi tikrų mikrotekstinių užrašų, – teigiama specialistų išvadoje.

Kalvarijos pasienio užkardoje jaunesniuoju specialistu dirbantis pareigūnas sakė, kad tądien su kolega vykdė tarnybą pasienio sargybos „Patrulis“ sudėtyje ir tikrino iš Lietuvos į Lenkiją išvykstančius ir į Lietuvą atvykstančius automobilius.

„Sustabdėme iš Lietuvos išvykstantį automobilį „Mercedes Benz Sprinter“ su Prancūzijos registracijos valstybinio numerio ženklais, šį automobilį vairavo Rusijos pilietis, kartu dar vyko penki keleiviai, – sakė pareigūnas. – Paprašius pateikti asmens tapatybės dokumentus ir vairuotojo pažymėjimą, R. Salavatovas pateikė Rusijos Federacijos piliečio pasą, išduotą jo vardu, taip pat leidimą gyventi Prancūzijoje ir Rumunijos vairuotojo pažymėjimą. Apžiūrėjus pateiktus dokumentus, dėl pateikto paso ir leidimo gyventi įtarimų nekilo, tačiau atidžiau apžiūrėjus pateiktą Rumunijos vairuotojo pažymėjimą, nustatėme, kad jis galimai netikras, nes yra išduotas kito asmens vardu, nors jame buvo R. Salavatovo nuotrauka. Paklausus vairuotojo apie šį vairuotojo pažymėjimą, jis nurodė, kad šis pažymėjimas tikras, nes anksčiau jis gyveno Rumunijoje ir ten jam išdavė šį vairuotojo pažymėjimą, nes ankstesnius savo dokumentus jis pametė.“

Anot pareigūnų, kartu vykusių keleivių dokumentai įtarimų nesukėlė, jie nepadarė jokių pažeidimų, todėl jiems buvo leista vykti toliau, o R. Salavatovas buvo sulaikytas ir pristatytas į tarnybines patalpas tolimesniam aplinkybių aiškinimuisi.

Per apklausą VSAT tyrėjams Rusijos pilietis prisipažino, kad vairuotojo pažymėjimas, kurį jis pateikė pasieniečiams, vis dėlto yra netikras.

Vyras pareigūnams aiškino, kad su Lietuva jo niekas nesieja, čia jis anksčiau niekada nėra buvęs ir neturi nei giminių, nei draugų ar pažįstamų.

„Su šeima Prancūzijoje gyvenu nuo 2007 metų, turiu leidimą gyventi Prancūzijoje, čia dirbu statybose, per mėnesį uždirbu apie 1 200-1 300 eurų, – kalbėjo R. Salavatovas. – Kai Prancūzijoje gavau leidimą gyventi, rusišką vairuotojo pažymėjimą pasikeičiau į prancūzišką.“

Čečėnijoje gimęs R. Salavatovas tyrėjams aiškino, kad jis yra sportininkas – užsiiima laisvųjų imtynių sportu.

„Maždaug prieš penkerius metus buvau Rumunijoje, kur dalyvavau imtynių varžybose, jų metu iš manęs buvo pavogti pinigai ir dokumentai, tarp kurių buvo ir Prancūzijoje išduotas vairuotojo pažymėjimas, – kalbėjo Rusijos pilietis. – Kadangi į Rumuniją buvau atvykęs automobiliu, be vairuotojo pažymėjimo toliau važiuoti negalėjau, todėl vienas pažįstamas pasisiūlė padėti – sakė, kad gali padėti gauti vairuotojo pažymėjimą, su kuriuo galėsiu grįžti į namus. Už vairuotojo pažymėjimą reikėjo sumokėti 400 eurų. Sutikau su tokiu pasiūlymu, sumokėjau pinigus, tada jis mane bendrabutyje, kuriame buvau apgyvendintas, nufotografavo, užsirašė gimimo datą. Po kelių dienų jis atnešė ir padavė rumunišką vairuotojo pažymėjimą, kuriame buvo įklijuota mano nuotrauka ir įrašyti mano gimimo metai, tačiau kiti duomenys buvo ne mano, taip pat ir parašas buvo ne mano, be to, ir transporto priemonių kategorijos buvo ne tokios, kokias buvau įgijęs teisę vairuoti.“

Vyras tikino, kad su šiuo pažymėjimu sugrįžo į Prancūziją ir daugiau juo nesinaudojo, tačiau į atsakingas institucijas dėl naujo dokumento išdavimo nesikreipė.

„Šiuo netikru rumunišku vairuotojo pažymėjimu nesinaudojau iki šios dienos, kai važiavau iš Rusijos į Prancūziją – važiavau kaip keleivis per Baltarusiją, paskui atvykome į Lietuvą ir važiavome į Lenkiją, – tęsė pasakojimą jis. – Netoli sienos su Lenkija automobilio vairuotojas sustojo degalinėje, nes buvo pavargęs, ir tada manęs paprašė pavairuoti automobilį, kol jis kiek laiko pamiegos. Sutikau, bet bevažiuojant prie Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos automobilį patikrinimui sustabdė pasienio pareigūnai, kurie paprašė pateikti asmens tapatybės dokumentus ir vairuotojo pažymėjimą.“