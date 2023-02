Lietuvos europarlamentarai: Ukraina turi būti pakviesta deryboms dėl narystės ES dar šiais metais

Ketvirtadienį Europos Parlamente (EP) Briuselyje vykstančioje plenarinėje sesijoje Europos liaudies partijos frakcijos vicepirmininkė Rasa Juknevičienė pareiškė, kad Ukraina turi būti pakviesta deryboms dėl narystės ES ne kada nors, o šiais metais ir paragino ES veikti kaip geopolitinei lyderei, skelbiama pranešime žiniasklaidai.

„Rusija turi būti nugalėta ir išvaryta iš Ukrainos žemės ne kada nors, o šiais metais.

Tam reikia šimtų tankų, naikintuvų, tolimojo nuotolio raketų. Dabar. Ukraina turi būti pakviesta deryboms dėl narystės ES ne kada nors, o šiais metais. Mūsų tikslas suteikti ES narystę Ukrainai prieš šio dešimtmečio pabaigą“, – sakė R. Juknevičienė.

Ji pažymėjo, kad drąsūs ir skubūs ES sprendimai dėl Ukrainos ateities Europos Sąjungoje padės šaliai galiausiai nugalėti Putiną.

„ES turi veikti kaip geopolitinė lyderė, kadangi tai yra istorinė galimybė mums visiems. Mums reikia Ukrainos“, – kalbėjo europarlamentarė.

Be to, jos teigimu, NATO turi priimti Ukrainą per savo atviras duris ne kada nors, o tuoj pat, kai baigsis karo veiksmai jos teritorijoje. Tai reiškia – šiemet.

ELP frakcija pabrėžia, kad vasario 3 d. vyksiančiame ES ir Ukrainos aukščiausio lygio susitikime turėtų būti numatytas aiškus planas dėl derybų su Kijevu siekiant ES narystės pradžios.

Diskusijoje pasisakęs EP narys Andrius Kubilius pažymėjo, kad prieš šį svarbų susitikimą turime atsiminti, kad raktai į tvarią taiką Europos žemyne yra Ukrainos rankose.

„Tvari taika Europoje bus įmanoma tik tuomet, jei Rusijos žmonės savo šalį vėl grąžins į demokratijos kelią. Vakarams reikia strategijos, kaip padėti tokiai transformacijai įvykti“, – sakė europarlamentaras.

Pasak jo, pirmiausia Rusija turi būti „deputinizuota“.

„Tai reiškia visišką karinį Rusijos sutriuškinimą, Tarptautinį Tribunolą Putinui ir kvietimą Ukrainai tapti NATO nare. Toks kvietimas pasiųstų stipriausią signalą Rusijos žmonėms, kad jų svajonės atkurti Imperiją žlugo“, – teigė A. Kubilius.

Kita vertus, ES turi padėti rusams, parodydama įkvepiantį Ukrainos sėkmės pavyzdį.

„Tokia Ukrainos sėkmė gali būti sukurta tik per Ukrainos integraciją į ES – taip, kaip buvo sukurta Centrinės Europos sėkmės istorija. Ukrainos geopolitinė integracija į Vakarus yra ne mažiau svarbi nei Leopardai ar Abramsai Ukrainos gynybai, kadangi tai – vienintelis kelias į tvarią taiką“, – pabrėžė EP narys.

Štai todėl, anot jo, šio susitikimo metu turi būti įsteigtas „Integracijos Ramštainas“, tam kad Ukrainos integracija būtų realizuota nedelsiant.