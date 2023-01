Izraelio ambasadorius Lietuvoje: šiandien reikia siekti teisingumo tiems, kurių balsai niekada nebebus išgirsti

Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai skirtame renginyje dalyvavusi Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen pabrėžė, kad Holokaustas parodė, koks nepastovus yra gyvenimas ir kaip reikia stengtis, kad tokia tragedija nepasikartotų.

Izraelio ambasadoriaus Lietuvoje Hado Wittenbergo Silversteino teigimu, šiandien reikia siekti teisingumo tiems, kurių balsai niekada nebebus išgirsti.

„Holokaustas tapo atminties kultūros dalimi, mokslinių, meninių, moralinių refleksijų objektu. Tragedija, kuri kaip didinamasis stiklas išryškina tikrąsias vertybes, parodo, kokia trapi yra gyvybė, koks nepastovus gyvenimas. Ir kaip reikia stengtis, kad tas siaubas nepasikartotų“, – „78 Years Later. Honoring, Learning & Seeking Justice“ renginio metu teigė V. Čmilytė-Nielsen.

„Šiandien tik mūsų valioje padaryti taip, kad ta pozityvi galimybių energija, apie kurią rašė dar Gediminas, ir kurią kaupėme nuo Gedimino laikų, taptų realybe ir būtų išnaudota tam, kad kartu kurtume ateitį“, – pridūrė Seimo pirmininkė.

H. W. Silversteinas renginio dalyviams priminė, kad šiandien, prieš 78 metus, buvo išlaisvinti Aušvice įsteigtoje koncentracijos stovykloje kalėję žydai.

„Šiandieną mes prisimename 6 milijonų žydų vyrų, vaikų ir moterų, nužudytų ne tik Aušvice, bet taip pat kitur, įskaitant daugiau nei 200 tūkst. jų Lietuvoje, tragediją, įvykdytą nacių ir jų kolaborantų. Nacių planas buvo ne tik išvalyti vokiečius nuo žydų, bet nušluoti žydų tautą nuo žemės paviršiaus“, – renginyje kalbėjo Izraelio ambasadorius.

„Naciai ir jų kolaborantai ne tik išžudė milijonus žmonių, bet taip pat atėmė jų tapatybę ir orumą. Nelaimei, istorijos negalima pakeisti, tačiau ateitis yra mūsų rankose. Čia, Lietuvoje, amžinai pagerbsime geriausius be iškraipymų ar neigimo, mes mokysimės iš istorijos, kad užtikrintume „niekada daugiau“, mes sieksime teisingumo tiems, kurių balsai niekada nebebus išgirsti. Į tai mes koncentruosimės šiandieną“, – pabrėžė H. W. Silversteinas.

Nacionalinėje dailės galerijoje vykusiame renginyje peržiūrėti dokumentiniai filmai „Finding Matilda: The Anne Frank of Lithuania“ ir „Kaunas – the Gates of Hope“.

Prieš žiūrint pirmąją dokumentiką, JAV ambasadorius Lietuvoje Robertas S. Gilchristas pabrėžė, kad Matildos istorija, kaip ir kitų beveik 200 000 Lietuvoje nužudytų žydų, yra Lietuvos tautinio paveldo dalis.

„Pamatysime istoriją apie jauną žydų poetę iš Rokiškio – Matildą Olkinaitę, kurios gyvybė buvo atimta per holokaustą. Kaip ir daugelis pasakojimų iš tų siaubingų laikų, ši istorija yra apie gyvenimą, kuris galėjo būti. Filme „Finding Matilda“ taip pat kalbama apie mūsų kolektyvinę atsakomybę prisiminti, įamžinti ir šviesti ateities kartas apie išankstinių nusistatymų diskriminacijos, antisemitizmo ir dehumanizavimo pavojus“, – teigė R. S. Gilchristas.

„Raginu visus pedagogus ir vadovus šiandien susitelkti ir ieškoti būdų, kaip šį filmą parodyti savo bendruomenėse. Viena iš holokausto pamokų yra mūsų, kaip demokratinių valstybių, ateitis, ši ateitis priklauso nuo mūsų noro kritiškai apmąstyti savo praeitį ir siekti atsitraukimo nuo jos, teisingai įvardijant nusikaltėlius ir bendradarbius, kad ir kaip būtų nepatogu.

Esame skolingi 6 milijonams žydų, milijonams romų, neįgaliųjų, LGBTQI+, slavų ir kitų, kurių nužudymas niekada neturėtų būti pamirštas, kvestionuojamas, sumenkintas ar juo būtų manipuliuojama“, – akcentavo JAV ambasadorius Lietuvoje.

Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai skirtame renginyje buvo diskutuojama apie istorinį teisingumą ir Holokausto švietimą modernioje Lietuvoje.