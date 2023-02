Prestižiniame Vilniaus rajone – neteisėtų statybų drama: prabangaus namo gali laukti liūdnas likimas



Vilniaus prestižinio Žvėryno mikrorajono širdyje prasidėjusios statybos užminė mįslę ne tik vilniečiams, bet ir statybos inspektoriams. Pastarieji nusprendė, kad statybos leidimas išduotas neteisėtai, ir dėl to ketina kreiptis į teismą. Be to, inspektoriai šiame sklype užfiksavo ir savavališkos statybos atvejį.

Birutės g. 37 sklype vykstančios gyvenamojo namo statybos – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos dėmesio centre. Kaip inspekcija informavo Delfi, po patikrinimo nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybė verslininkams išdavė neteisėtą leidimą, o taip pat nustatytas savavališkos statybos atvejis. Tačiau vykdant statybos darbus šiame sklype įvyko šis tas netikėto. Žvėryno gyventojai užfiksavo, kaip sklype prasiveržęs vanduo nevaldomai ėmė plūsti į gatvę.