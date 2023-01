Europoje įsibėgėja iniciatyva išvis uždrausti tabako gaminius: dalis gyventojų rūkyti nebegalėtų niekada

Naujoji Zelandija siekia būti pirmoji pasaulyje, kuri po truputį visiškai uždraudžia tabako rūkymą. Pasirodo, dalies Europos piliečių iniciatyva siekiama, kad tabakas ir jo gaminiai Europos Sąjungoje būtų uždrausti taip pat – nuo 2030 metų. O iki to laiko, 2010–aisiais ir vėliau gimę asmenys taptų pirmąja karta, kuriai tabakas iš viso nebūtų leidžiamas. Tyrimų duomenimis, šiuo metu tabaką rūko per 20 procentų europiečių. Tikslas – per dvidešimt metų šį skaičių sumažinti keturiskart.

