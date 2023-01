Anušauskas neatmeta, kad šauktiniai karinę tarnybą galėtų atlikti savaitgaliais: nereikėtų tiesiogiai tarnauti kelis mėnesius

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas neatmeta, kad nenuolatinę karo tarnybą savaitgaliais galėtų atlikti ne tik savanoriai, tačiau ir šauktiniai. Ministras atkreipia dėmesį, kad planuojamoje šauktinių reformoje yra numatytas tikslas krašto apsaugos savanorių pajėgose įkurti mokomąsias kuopas tiems, kurie tarnybą norėtų atlikti savaitgaliais.

„Šauktinių reforma taip pat numato tą tikslą, kad krašto apsaugos savanorių pajėgose atsirastų ir mokamosios kuopos tiems jaunuoliams, kurie per tris metus norėtų savaitgaliais pereiti visą karinį apmokymą. Čia vienas iš tų keliolikos pasirinkimų, kurie atsirastų. Ir būtų galimybė neinant iš karto tiesiogiai tarnauti tuos šešis ar devynis mėnesius savanorių pajėgose mokomosiose kuopose. Dabar nėra tokių vienetų apskritai“, – antradienį LRT radijui sakė ministras.

Paklaustas, ar karinę tarnybą savaitgaliais galėtų atlikti ir šauktiniai, A. Anušauskas patikino, kad toks variantas galėtų būti apibrėžtas įstatymu.

„Galėtų, aš manau, kad pasirinkimas, be abejo, bus apibrėžtas įstatymu, bet manau, kad galėtų. Dabar į krašto apsaugos savanorių pajėgas patenka jaunuoliai ir tie, kurie ką tik baigę tarnybą ir, be abejo, didelė dalis tų žmonių vidutiniškai savanorių pajėgose išbūna dėl įvairių aplinkybių penkis, kartais daugiau metų. Rotacija vyksta dėl to į savanorystę reikia įtraukti vis naujus ir naujus žmones, tai toks nesustojantis procesas“, – kalbėjo ministras.

ELTA primena, kad sausio pradžioje krašto apsaugos ministras A. Anušauskas pristatė planuojamą šauktinių tarnybos pertvarką. Pasak jo, šia pertvarka ketinama trupinti tarnybos laiką iki pusmečio, didinti šauktinių ir aktyvaus karinio rezervo skaičių. Pusė 6 mėnesių tarnybą atlikusių šauktinių būtų priskirti rezervui, kita pusė dar 3 mėnesius toliau testų tarnybą savanoriškai. A. Anušauskas sako, tai jau beveik prilygtų visuotiniam šaukimui.