Kodėl taip sukrečia žinomų žmonių mirtys: tai daug pasako ir apie liūdinčiuosius

Kodėl mus taip stipriai sukrečia žinomų žmonių mirtys ir kodėl mes keliaujame į visiškai nepažįstamų žmonių laidotuves? Apie tai LNK laidoje „Vidurdienio žinios“ pasakojo socialinis psichologas Edvardas Šidlauskas.

Psichologas pastebėjo, kad žmogus yra iš principo kolektyvinis padaras.

„Mums, kaip socialioms būtybėms, būdinga sekti lyderiais, stebėti autoritetus. Tie autoritetai yra visose srityse: kultūroje, ekonomikoje, politikoje ir taip toliau.

Sekdami autoritetą mes su juo tapatinamės. Tarsi nesąmoningai bandome jį mėgdžioti, laikome sau pavyzdžiu.

Tapatindamiesi, aišku, mes persiimame to žmogaus jausmais, emocijomis, sėkmėmis, nesėkmėmis. Savotiškai to žmogaus biografija mums tampa tarsi kokia knyga, romanas ar nuotykis. Tragiškai jam žuvus ar tiesiog anksti mirus,išgyvendami tą netektį permąstome tarsi savo paties mirtį. Dėl to ir laidotuvėse būname“, – teigė E. Šidlauskas.

Psichologas tame įžvelgė ir tam tikrą gėrio grūdą, nes kito žmogaus mirtis yra tarsi žinutė apie mūsų pačių ribotą laiką šioje žemėje.

„Amerikiečių psichiatras Philas Schultzas yra netgi sukūręs vizualų metodą, kuris labai parankus žmonėms, kada trūksta valios. Pvz., dabar išsikeltiems naujametiniams tikslams dažnai mums pritrūksta valios.

Tokiu atveju, mano jis, pats geriausias yra mirties dopingas. Kitaip tariant, pabandyti įsivaizduoti save mirties lovoje, paskutinę valandą – dėl ko mes sau priekaištautume tuo metu, kad nepadarėme. Toks įsivaizdavimas gali duoti stiprų impulsą imtis dabartinių reikalų arba skirti dėmesį ten, kur tikrai svarbu“, – paaiškino psichologas E. Šidlauskas.

Edvardas Šidlauskas Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Reikia prisiminti, kad laikas tiksi, tad svarbu ne švaistyti jį, o dirbti ir stengtis.

Kalbėdamas apie tuos, kurie lankosi žinomų žmonių laidotuvėse, psichologas sakė: „Psichoanalitiškai įvairūs lyderiai, autoritetai savotiškai tapatinami su tėvais. Jie užima mums superego arba ypatingų žmonių statusą. Jų mirtis gali sukelti nuoširdžias ašaras ir liūdesį, tokį, kaip miršta tėvas ir mama“.

Paklaustas, kaip žmonės pasirenka autoritetus, E. Šidlauskas atsakė: „Autoritetas turi kažkokių galių, kurių neturi kiti, arba yra stipresnis. Gali būti moralinis autoritetas – kažkoks ypatingai doras, sąžiningas, pasišventęs žmogus, gali būti intelektualinis autoritetas, galbūt šou verslo žmogus.

Autoritetą žmonės atsirenka pagal vertybes. Kiekvienam svarbus yra tas žmogus, kuris pagal jo vertybių sistemą yra sėkmingas toje srityje ir su tuo tapatinasi“.

Anot psichologo, autoritete mes visada matome kažkokį savo vaizdą.

„Kažkas yra gerai pasakęs: nėra vienos knygos. Jų yra tiek, kiek yra skaitytojų. Taip ir su tuo žmogumi: kiek yra žiūrovų arba jo gerbėjų, tiek ir yra to žmogaus versijų. Dažnai tai yra mūsų fantazija.

Protingas šoumenas arba publikos žmogus netgi sąmoningai tą įvaizdį ir kuria kažkokį. Dažniausiai įvaizdis nėra atsitiktinis dalykas“, – teigė specialistas.

